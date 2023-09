La Universidad de Harvard busca a 200 universitarios de Zaragoza para mejorar su trabajo

“Estamos buscando a 200 alumnos de la Universidad de Zaragoza para colaborar en un estudio que pretende mejorar la calidad del trabajo de los futuros egresados (antes licenciados) y lo dirige desde la Universidad de Harvard (EE.UU) el investigador Howard Gardner, de 80 años. Ese estudio se lleva a cabo en muchos países, como Polonia, Pakistán, Gran Bretaña, Francia, Turquía…”, detalla la psicóloga María Jesús Cardoso Moreno, profesora titular en la Facultad de Ciencias de la Salud de Zaragoza.

Este proyecto forma parte de un estudio que realiza desde hace veinte años la Universidad de Harvard, pero hasta ahora se había centrado en los trabajadores y en alumnos de bachiller.

“Creen que al cumplir los 18 años es cuando los universitarios son más conscientes y comprensivos con su desarrollo moral. Por eso se han centrado ahora en el ámbito universitario”, agrega la profesora que lleva una docena de años en la Universidad de Zaragoza tras pasar por facultades de Extremadura y Andalucía.

Pone el ejemplo de su hijo de 21 años que buscaba un trabajo de media jornada para compaginarlo con los estudios. En las entrevistas de trabajo le preguntaba: “¿Sabes que debes ir a trabajar todos los días?”.

“Parece que el compromiso en el trabajo y hacerlo bien, excelencia se denomina en este proyecto, ha bajado y eso ha supuesto una disminución en la productividad. Hay más bajas, se produce menos o más despacio, y en la jornada se invierte más tiempo en las redes sociales que en el trabajo para la empresa”, enumera la profesora los problemas detectados en este “estudio mundial” que tendrá su espacio en la capital aragonesa.

“Harvard empezó hace bastantes años con los trabajadores en ese estudio para llegar a la conclusión de que la excelencia (lograr tener el mejor empleo), la ética (no tener bajas fraudulentas…) y el compromiso (no abandonarla tras haber sido formado antes) son fundamentales para hacer un buen trabajo”, enumera María Jesús Cardoso los mismos aspectos que se medirán el próximo curso en la Universidad de Zaragoza. “Para los estudiantes es no copiar en los exámenes o tener textos plagiados (ética), hacer el mejor trabajo posible con tu capacidad (excelencia) y lograr unas metas que se pone como objetivos (compromiso)”.

Fundación John Templeton y 1,3 millones de dólares

De momento, el estudio está solventando la burocracia para que la Universidad de Zaragoza pueda colaborar con la la Universidad de Harvard y entrar en el proyecto denominado ‘The good project’, financiado por la Fundación John Templenton con 1,3 millones de dólares.

Después de las fiestas del Pilar, la psicóloga María Jesús Cardoso realizará la selección de los universitarios que serán voluntarios y podrán participar de todas las carreras y cursos.

Una vez elegidos se les realizará un cuestionario de 80 preguntas (unas rápidas y otras más exigentes) que se pueden resolver en unos veinte minutos. La evaluación se centrará en cómo acometen sus trabajos en la universidad para así evaluar los tres objetivos que pretenden detectar: excelencia, ética y compromiso.

Posteriormente, emprenderán actividades desarrolladas y tuteladas por la Universidad de Harvard, que incluyen 16 lecciones para hacer estudios de manera común o individual sobre esos mismos aspectos con el objetivo de “lograr un buen trabajo”. Se realizarán durante todo el curso pero cada lección tendrá una duración de 45 minutos.

La universidad de Harvard es la más prestigiosa del mundo. Getty Images / iStock

El reclamo de Harvard

“Creo que lo de Harvard puede atraer y servir de reclamo para los universitarios de Zaragoza, tenemos un plazo de tres años para lograr que lleguen los 200 estudiantes”, precisa la piscóloga. De hecho, agrega que está todo “muy organizado y estructurado”, y los estudiantes zaragozanos van a tener la posibilidad de “contactar” con profesores y alumnos de la Universidad de Harvard para “comentar sus experiencias”.

“El objetivo no es poner notas o hacer un ranquin con los universitarios que participen sino determinar por qué uno llega a hacer un buen trabajo y de qué manera no lo alcanza”, señala la psicóloga. “Conociendo las competencias necesarias para llegar a ser un buen trabajador ese mismo patrón se puede implantar en las universidades porque ellas tienen un compromiso con la sociedad. Su tercera misión es ser útiles, tras impartir docencia e investigar”.

Contra la inteligencia artificial

En realidad, Cardoso reconoce que el mundo se enfrenta a una nueva sociedad con la llegada de la “inteligencia artificial”, un fenómeno que “ha sido disruptivo” porque afecta a los estudiantes en sus trabajos y, además, “no tiene compromiso ni ética”. “Ahora trabajamos de una manera muy distinta a cómo se hacía hace 40 años”, e insiste en la necesidad del estudio.

“Si tengo ética, no daré la clase con inteligencia artificial, y si soy un alumno no plagiaré mi trabajo, sino que lo haré de la mejor manera y daré casi el 100% de mis capacidades, no me quedaré en el 20%”, resume los objetivos del estudio que pretende lograr unos nuevos estudiantes. “Hay que hacerlo con el compromiso y hay que trabajarlo desde el inicio de la edad adulta (de 18 a 20 años), cuando se está todavía en la formación de la personalidad. El desarrollo moral se produce en ese momento”.

Sobre el tipo de universitarios que se pueden incluir en el estudio, la profesora cree que dependerá de la motivación de cada uno y su compromiso social. Aun no han lanzado la convocatoria, a la espera de que lleguen las autorizaciones de la Universidad de Harvard.

El estudio realizará una evaluación del trabajo de los alumnos, para ver si este proyecto ha sido efectivo. Si lo fuera, se puede generar un programa educativo para lograr que los estudiantes tengan un mayor compromiso, más ética y busquen la excelencia en su trabajo. "Esto redundará en la sociedad del mundo laboral", concluye Cardoso.