Isabel García: "Me considero una europarlamentaria rural. Hay que hablar de oportunidades"

Afronta sus últimos meses como europarlamentaria. ¿Cuáles han sido sus principales logros?

Trabajar en los transportes para potenciar los corredores, y en el caso de Aragón, el Cantábrico- Mediterráneo. Conseguí, además, acelerar los plazos en el tramo de Canfranc. Estoy muy interesada en que los proyectos transfronterizos sean un tema europeo y que no haya un país que pueda bloquearlos, como le ocurre a España con Francia. Logré que se introdujera el concepto de despoblación en el reparto del Fondo de Transición Justa.

Como europarlamentaria aragonesa, ¿a qué destina más tiempo, a proponer cosas para la Comunidad o a impedir que salga perjudicada?

A las dos. Todo lo que hacemos aquí afecta a los aragoneses. Por un lado, propongo en cualquier legislación cosas que beneficien a mi tierra, pero también estoy vigilante para que no haya ningún ámbito en la que la perjudiquen.

La covid, los fondos de recuperación, la invasión de Ucrania, la crisis energética... ¿Se sienten los aragoneses más europeos?

Creo que es algo común en toda Europa. En la respuesta que se ha dado a todas estas crisis se ha apostado por la solidaridad, no como en la crisis en la que se apostó por austeridad.

¿Se notará en la participación en las elecciones europeas, que se celebran del 6 al 9 de junio?

Debería de servir para que la ciudadanía se involucrara más en los procesos de decisión, pero es cierto que las anteriores (2019) coincidieron con las regionales y locales y eso hizo que la participación aumentara. Es muy importante involucrar a los jóvenes, que tienen una conciencia más abierta hacia la UE, de que vayan a votar.

Costó mucho conseguir que la UE permitiera subvencionar hasta un 20% los costes laborales en Teruel, Soria y Cuenca para compensar la despoblación, y la ayuda autorizada por el Estado se queda corta. ¿Cómo se ve desde Europa?

Tenemos que verlo como un camino nuevo que está comenzando y que en España muchas veces cuando se lanza un programa nuevo tarda un poco en arrancar. Confiemos en que al final lleguen todos esos fondos a las comunidades que más los necesitan y para las que se pensaron.

¿Hay posibilidad real de ampliarlas a zonas de Huesca y Zaragoza que están despobladas?

Hay unos criterios y tienen que cumplirlos. Si se cumplen, no hay problema.

A la hora de cofinanciar proyectos que vienen de Europa, Aragón, por su renta per cápita, figura en el mismo grupo que Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. ¿Es posible cambiar ese criterio?

Es complicado. Ahora mismo no está abierto este debate en ninguna negociación. Tendría que venir de una modificación de la legislación. Desde que llegué en 2019 estoy con los ojos bien abiertos para cuando haya una posibilidad, introducirla. Ahora mismo no hay ninguna puerta abierta, lo que no quiere decir que dentro de un mes se pueda lanzar.

¿Es importante que Aragón tenga una Oficina en Bruselas?

Es muy importante, y resulta fundamental que esté coordinada con los europarlamentarios y con los aragoneses que trabajan en la Comisión Europea. En cuando nombren al director, me podré a su disposición para colaborar.

¿Ha hablado ya con el presidente de la DGA, Jorge Azcón, sobre los proyectos de la UE para Aragón?

No he hablado con él. Estuve en el Debate de Investidura y siempre que puedo acudo a cualquier invitación que me hacen desde la DGA. Es importante tener en cuenta a las personas que están en Bruselas, porque Aragón es Europa.

La UE mira a los pueblos, con la comunicación ‘Visión del medio rural a largo plazo’. ¿En qué beneficia a Aragón?

Esa visión la lanzó Elsa Ferreira, comisaria de Desarrollo Regional, porque necesitábamos una evaluación de la situación y de las oportunidades. La calidad de vida de las zonas rurales es algo muy positivo. Yo vengo de una zona rural, me considero una europarlamentaria rural, y en las comisiones lo tienen muy claro. Hay que hablar más de las oportunidades y la calidad de vida y esto tiene que venir unido con las oportunidades, con la transición verde y digital, la economía circular y las energía renovables.

Teníamos una gran oportunidad con los fondos Next Generation pero parece que el porcentaje de ejecución es bajo.

Los fondos Next Generation han sido una muestra de solidaridad de la UE. España es el país que va a la cabeza en gestión de fondos. Aún tengo la duda de si se van a ampliar los plazos porque va a haber países que no van a llegar a ejecutarlos en 2027, y hay que tener en cuenta que hay transformaciones de empresas importantes y estratégicas para los países que no se hacen de un año para otro.

Aragón lleva tiempo apostando por las renovables. ¿Habrá compensaciones de la UE a los países que cumplen?

Hay que agilizar todos los procesos y procedimientos para que haya un desarrollo mucho más rápido, y España y Aragón van a la cabeza de las energías renovables. No sé si nos van a premiar por haber sido buenos alumnos, pero vamos a llegar a los cumplimientos que fije la Comisión porque vamos por delante.

¿Ve factible una conexión energética con Francia por el Pirineo?

Aragón siempre se ha planteado más establecer conexiones con Francia para transporte de mercancías y pasajeros. Con el plan REPowerEU se apuesta más en Aragón por hidrógeno verde.

Europa deberá ser climáticamente neutra en 2050. ¿Hay que actuar en el urbanismo de las ciudades para conseguirlo?

Hemos pasado de sequía e incendios a tener lluvias tremendas con inundaciones. Zaragoza está entre las ciudades que quieren conseguirlo. Quitar árboles para poner cemento no ayuda para nada a combatir el cambio climático.

Pero es lo que se está haciendo…

Es un error. Al revisar los objetivos de Zaragoza se podría penalizar si hay un exceso de cemento. No solo se basa en comprar autobuses eléctricos con fondos europeos, que es lo más fácil. Hay que trabajar más profundamente en el diseño de las ciudades y, sobre todo, aprovechar cuando hay que hacer una remodelación.

España preside el Consejo de Europa. ¿En que puede afectar que el Gobierno esté en funciones?

El trabajo es previo a la Presidencia. Ya tiene una ruta marcada. La presidencia marca prioridades.

La presidenta de la CE, Ursula von del Leyen, hizo balance de su gestión en el discurso sobre el estado de la UE. ¿Qué le pareció?

Creo que ha estado más centrado en el balance de la legislatura que en propuestas para el futuro. Es importante que haya manifestado el apoyo al Pacto Verde, el apoyo a las empresas europeas, a Ucrania, en trabajar por la ampliación de la Unión... Sin embargo, se olvidó del pilar social y del apoyo a las personas.

¿Cómo valora la experiencia en Europa? ¿Le gustaría repetir?

Ha sido una experiencia única, una gran oportunidad. Me gustaría repetir para aprovechar el conocimiento que he adquirido.