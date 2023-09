Bendodo pide al PP de Aragón que participe en Madrid en la protesta contra la amnistía

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha pedido este miércoles a los populares aragoneses que acudan el 24 de septiembre a la protesta convocada en Madrid contra la amnistía con el objetivo de “levantar la voz en defensa de la igualdad de todos los españoles”.

Bendodo, que ha participado en Zaragoza en la Junta Directiva autonómica, la primera tras la investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón, ha recordado que apenas quedan unos días para que su líder, Alberto Núñez Feijóo, intente su investidura como presidente del Gobierno. “Nos estamos jugando la unidad de España por cuatro votos”, ha señalado el número tres del PP, que ha aclarado que Feijóo está dispuesto a desgastarse por el país, pero "no a tragar con todo”.

Durante su intervención en el acto, ha pedido a los populares aragoneses que “pase lo que pase en esta investidura, sigan remando como hasta ahora, sin aceptar presiones ni concesiones”. Por ello, ha agradecido además el esfuerzo y compromiso del PP de Aragón en las elecciones del pasado mes de julio porque, según ha señalado, aunque el partido no se marco objetivos, Aragón (con siete diputados) cumplió con creces, no falló”, al tiempo que ha elogiado la labor de Azcón y ha criticado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que “sigue sin entregar el 30 % de la subvención al transporte público” de Zaragoza, en Teruel el ferrocarril Cantabrico-Mediterráneo “va a paso de tortuga” y en Zaragoza y Huesca los trenes son “cada vez más escasos”.

El acto, que los periodistas han tenido que seguir a través de una pantalla de televisión, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón ha vuelto a recordar que tras dos meses de negociaciones se ha conseguido un Ejecutivo autonómico “de amplio espectro” que llega para “para solucionar problemas no para crearlos, y para gobernar para todos”.

Azcón ha respondido a las acusaciones del inactividad lanzadas por el Partido Socialista insistiendo que desde el primer día “se está trabajando al 110”. Y ha destacado que ya se ha presentado en las Cortes la solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre las renovables. “De inactividad nada, otra cosa es que no les guste la actividad”, ha añadido, para denunciar que quien no ha hecho nada por Aragón es Pedro Sánchez y su ministra aragonesa –también portavoz del Partido–, Pilar Alegría ”que no se ha molestado ni en visitar la zona afectad por la histórica tormenta del pasado 6 de julio, que aún espera la declaración de zona catastrófica”.