Javier Hernández espera que las Cortes solucionen “cuanto antes” el nombramiento del Justicia de Aragón

El Lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, espera que las Cortes de Aragón “tengan a bien” solucionar “lo antes posible” la situación de “sede vacante” que vive el Justiciazgo desde que el pasado día 2 de junio Ángel Dolado presentara su renuncia al cargo. Un nombramiento que depende del Parlamento de la Comunidad y para el que se necesitan tres quintas partes de la cámara, es decir, 41 diputados, lo que implicará el acuerdo de los partidos más allá de las formaciones que forman la coalición de Gobierno PP, Vox y PAR, que suma 36 parlamentario. Un cargo para el que Hernández se ha postulado. “Fui asesor y he tenido que asumir sus funciones, así que si las Cortes entienden que tengo que ser el próximo Justicia, lo seré y si no me iré a casa”, ha señalado-

Así se ha manifestado Hernández tras reunirse con la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, en un encuentro que ha servido “para retomar y reforzar” las relaciones entre ambas instituciones. Henández ha insistido ante Fernández en la situación que vive la institución y ha hecho hincapié en la necesidad de cumplir con el mandato legal de presentar ante el Pleno de las Cortes el informe anual del Justiciazgo, un mandato que no se produjo en 2022 por la enfermedad del Dolado y tampoco en este año por coincidir con periodo electoral.

El Lugarteniente del Justicia ha trasladado a la presidenta de las Cortes lo conveniente de crear unos instrumentos ágiles que permitan trasladar a los grupos parlamentarios de la Cámara las actuaciones que se llevan a cabo por la defensoría, en particular los informes especiales elaborados desde la institución. Y ha abogado por continuar con actuaciones conjuntas, como el Foro de Derecho Ciudadanos que el Justicia desarrolla junto a la Fundación Giménez Abad, o potenciar la recién creada Cátedra de Derecho Foral Aragonés, han sido otros de los temas tratados.

Hernández ha hecho referencia también al trabajo ordinario desarrollado por el personal de la institución, con un volumen similar al del pasado año -unos 2.000 expedientes- y ha destacado que el próximo 22 de setiembre el lugarteniente será el único interviniente español en la ‘Conferencia Internacional de Ombudsman’ que se celebrará en Roma y en la realizará una ponencia sobre la sanidad rural en Aragón.

Ha recordado además que el próximo 27 de septiembre tendrá lugar el Plenario del Observatorio Aragonés de la Soledad, órgano que reúne a cerca de cincuenta administraciones y entidades sociales dedicadas a la atención de nuestros mayores así como la realización los tres primeros martes del próximo mes de noviembre de los tradicionales Encuentros del Foro de Derecho Aragonés.

El lugarteniente ha trasladado además a Marta Fernández el trabajo que desde la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Justiciazgo se está realizando, junto al resto de defensorías españolas, en el análisis de las situaciones de riesgo de la infancia y adolescencia, en especial respecto a la labor de las administraciones en el acogimiento de los mismos ante crisis familiares.