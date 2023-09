Arrecian las críticas mientras Azcón guarda silencio sobre los dos directores generales acusados de "apología del franquismo"

Lejos de calmarse, las críticas de la oposición arreciaron este domingo mientras el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, sigue guardando silencio sobre el futuro de los recién nombrados directores generales de Justicia (Esmeralda Pastor) y Caza y Pesca (Jorge Valero), que dependen de las dos consejerías gobernadas por Vox en virtud del pacto de gobernabilidad alcanzado con el Partido Popular. PSOE, CHA, Aragón Existe, Podemos e IU urgieron el sábado al jefe del Ejecutivo autonómico que cesara de forma "fulminante" a estos dos altos cargos por hacer "apología" del franquismo en sus perfiles de Facebook.

Por segundo día consecutivo, fuentes del Ejecutivo autonómico se remitieron a la postura que puedan adoptar en las próximas horas y en la que está abierta cualquier opción. El tema se está negociando con la dirección nacional de la formación de extrema derecha que desde el principio se ha mostrado contraria a cualquier destitución.

La responsable de Justicia ha borrado por completo en las últimas horas las publicaciones y fotografías de su Facebook. El sábado eliminó aquellas en las que elogiaba políticas de Francisco Franco e imágenes en las que aparecían símbolos del régimen. Pero ayer tampoco se podían ver otras que no había quitado. Las únicas imágenes que conservaba en abierto eran una de grupo ante el monumento a la La Legión y la de su perfil.

"Daño a la imagen de Aragón"

La portavoz parlamentaria socialista, Mayte Pérez, calificó este "silencio cómplice" de "vergonzoso" y "auténtico escándalo". "La imagen de Aragón se está viendo seriamente dañada por unos nombramientos de los que debe responsabilizarse. Cada hora que pasa sin que ambos sean cesados, está perdiendo legitimidad", zanjó. La portavoz socialista y ministra de Educación en funciones, la aragonesa Pilar Alegría, reanudó la ola de reproches con un vídeo en X (antes Twitter) en el que calificó de "inaceptable" el mutismo del también mandatario del PP aragonés.

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Joaquín Palacín, criticó que "a pesar de las fundadas y masivas peticiones de cese de los dos nombramientos", Azcón "ni ha tomado una decisión para hacerles dimitir y ni ha dicho nada". "Es increíble, inaceptable e impropio de quien tiene la máxima responsabilidad de un Gobierno de Aragón que ante un tema así siga callando como si no fuese con él, como si no formase parte de su decisión, de su gobierno", dijo. Además, lamentó la "vergüenza" por la que se está haciendo pasar a la Comunidad y "el deterioro democrático, institucional y al propio nombre de Aragón que está causando".

Del mismo modo, desde Podemos reconocieron que la falta de una reacción por parte del barón popular no les "sorprende" porque desde el "minuto cero" ha sido "un avestruz" con respecto a sus conversaciones con la formación de Abascal. "Desde la negociación con Vox no ha querido dar la cara, se esconde y ha intentado ocultar el hecho de que gobierna con ellos. Esto lo deja más que evidente", aseguraron.

Fuentes de Teruel Existe subrayaron que el silencio de Azcón "no es manera de tranquilizar a los ciudadanos" después de asegurarles que el suyo "sería un gobierno de moderación". "Jorge Azcón no puede dar cobijo a personas que muestran su adhesión a ideas antidemocráticas, por el contrario, debe mantener un inequívoco compromiso con la democracia y la Constitución". Recordaron que no apoyaron su investidura precisamente por la presencia de la fuerza de Abascal en el gobierno y ahora se ha visto confirmado que esta "prevención estaba justificada", aseguraron. Consideran que se "intenta dar continuidad" al "precedente" del nombramiento de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández.

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida (IU), Álvaro Sanz, aseguró: "Que Azcón no diga nada sobre tener al menos a dos franquistas confesos en su Gobierno dice mucho de lo poco que le importa la democracia. IU exigirá explicaciones y destituciones a través de iniciativas en las Cortes y se sumará a cuantas caminen en esa dirección".

Iniciativas parlamentarias

La situación de los dos directores generales de las consejerías de Vox centrará una parte de la actividad inicial del Parlamento autonómico que hoy comienza la labor ordinaria de esta legislatura con la celebración de las primeras reuniones ordinarias de la Mesa y la Junta de Portavoces. La primera calificará las primeras iniciativas del curso parlamentario y la segunda fijará las fechas de celebración de las sesiones plenarias iniciales.

Varios grupos parlamentarios están registrando sus primeras iniciativas. El PSOE va a presentar una batería de medidas, entre ellas pedir la comparecencia de Azcón ante el pleno para dar explicaciones, y aseguró que no van "a parar hasta que estas dos personas desaparezcan del Gobierno de Aragón". Podemos e Izquierda Unida también están preparando sus iniciativas.