Yolanda Polo: "No hay mayor reconocimiento que el de los propios compañeros"

Yolanda Polo, catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza (primera catedrática de España en esta área) recibirá el día 8 el Premio a la Trayectoria Académica en el Congreso Internacional de Márquetin.

Sin más preámbulos que el explícito enunciado anterior, diríase que el premio es una pasada…

Muchas gracias (sonríe).

¿Qué le hace más ilusión de este premio tan bonito?

El premio lo otorgan a profesores presentados por otros profesores, por otras universidades que avalan una carrera académica. En mi caso, fueron las de Valencia, Oviedo, Autónoma de Madrid y Pablo Olavide de Sevilla. Esto significa mucho para mí. No hay mayor ni mejor reconocimiento que el de los propios compañeros, pues son los que más conocen tanto la capacidad como la dedicación.

Mucha dedicación y capacidad...

Ya llevo 44 años en la universidad. Me incorporé en septiembre de 1979 como profesora ayudante de Economía de la Empresa. Había acabado la carrera en junio. En el 83 se aprobó la Ley de Reforma Universitaria. Me fui al área de Márquetin en el curso 83-84.

Los años ochenta…

Pasábamos de un área grande, como Economía de la Empresa, a un área pequeña, Márquetin. Suponía dirigir tesis, formar profesores, presentarnos a convocatorias públicas de proyectos, tratar de que el Márquetin apareciera en los planes de estudio, abrir nuevas líneas de investigación, poner en marcha programas de doctorado...

También, gestión universitaria.

Así es. Fui vicedecana de Ordenación Docente y directora del Departamento de Empresa. Mi compromiso siempre ha sido con la investigación y siempre he sido leal a la Universidad de Zaragoza.

Zaragoza aparece como referente en la materia.

Sí. En 1996 organicé el Congreso Nacional de Márquetin. También impulsé la revista española de investigación de márquetin, de la que fui su directora. Igualmente, destacaría la presidencia de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas, y la gestión de Economía del Plan Nacional. En Aragón, he formado parte durante diez años del Consejo Asesor de Investigación del Gobierno de Aragón (CONAI).

No es sencillo desarrollar un itinerario así.

Querría subrayar que no es un premio de jubilación. Ahora podemos jubilarnos a los 70 años y podemos seguir vinculados a la universidad como eméritos. Yo soy del año 57.

La veo fenomenal…

Así da gusto, eso es un amigo.

No soy un bienqueda…

¡Ja, ja, ja!

Por cierto, ¿qué denominación le gusta más, márquetin, mercadotecnia o mercadeo?

El término que agrupa todo lo que entendemos dentro de la disciplina es márquetin.

Suena a inglés…

Toda la bibliografía, o su mayoría, es norteamericana o anglosajona.

En esta historia del márquetin, ¿lo esencial es convertir al consumidor en el héroe de la película?

Desde luego, no hay nada peor que un consumidor insatisfecho.

En estos tiempos de internet, ¿el márquetin boca a boca es más importante que nunca?

El boca a boca sigue siendo importantísimo.

Me gustaría terminar la entrevista cambiando los papeles: que Yolanda Polo le pregunte a Yolanda Polo.

Si cambiamos los papeles, yo le preguntaría a usted...

No, porque yo no tengo ni idea de márquetin.

Lo mío tampoco es preguntar…

En serio, me gustaría que usted se preguntara a usted misma.

Le daré una respuesta: a lo largo de estos 44 años, me ha parecido un privilegio aprender continuamente. También he disfrutado mucho con la investigación desarrollada dentro del grupo Generés y también a nivel docente. He sido y soy feliz con mi profesión.

Muchas gracias y felicidades.

Muchas gracias a usted.