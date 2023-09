La comunidad educativa de Aragón considera que aplazar el cambio de la Evau a 2025 es lo "más prudente"

Todo el verano llevaban docentes y familias esperando a que el Ministerio de Educación resolviera la incógnita sobre el modelo que iba a regir en la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau), que se había paralizado a consecuencia de la convocatoria electoral. Por ello, el anuncio efectuado este jueves de aplazar el cambio de examen a 2025 debido a que el Gobierno está en funciones fue recibido con satisfacción y alegría por la práctica totalidad de la comunidad educativa de Aragón, que celebró conocer antes del inicio de las clases –los alumnos de bachillerato se incorporarán el 12 de septiembre– cómo se planteará la prueba y así eliminar las "incógnitas" e "incertidumbres" que tenían los alumnos. Todos coincidieron en señalar que es la decisión "más prudente".

Ya lo habían pedido los rectores, entre ellos, el de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ya que consideraban que era necesario perfilar algunas cuestiones técnicas con las que desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) no estaban de acuerdo, como es el caso de que cada prueba pasara de 90 a 105 minutos de duración. No obstante, la intención siempre ha sido trabajar para alcanzar acuerdos. Y la apuesta por lograr un nuevo modelo "lo más consensuado posible entre todos" se mantiene, según reiteró el también vicepresidente de la CRUE.

"Estamos al comienzo del curso y ya está toda la planificación hecha. El estudiantado que tenía que enfrentarse a la nueva Evau había cursado 1º de bachillerato e iba a empezar 2º con una perspectiva de continuidad. Por lo tanto, cambiar las reglas de juego a mitad de partido no parecía lo más aconsejable", apostilló, para seguidamente recalcar que es una decisión "muy prudente".

Así lo recibieron aquellos encargados de formar a los alumnos en los institutos. "En estos momentos de incertidumbre política es una decisión prudente, que se agradece porque hubiera afectado a los alumnos que comienzan en apenas unos días", apuntó Pilar García, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón).

Recordó que cualquier cambio que se hubiera acordado ahora hubiera tardado al menos un trimestre en llegar a los centros, por lo que los estudiantes de 2º de bachillerato habrían estado todo este tiempo "sin saber en qué condiciones se iba a llevar a cabo". "No estábamos en plazo", puntualizó. Y, aunque reconoció que el objetivo es que los jóvenes aprendan, cuando existe una prueba externa "hay que saber sus características", ya que "condiciona el trabajo que se hace durante el curso". "Comenzar el curso con esa incertidumbre no era bueno", concluyó.

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón lamentaron la "improvisación" e "irresponsabilidad" del Ministerio de Educación, liderado por la aragonesa Pilar Alegría, puesto que ha generado durante estos meses "incertidumbre" entre los alumnos y sus familias. "Los estudiantes están siendo los paganos ante un cambio de modelo derivado de la Lomloe, una ley que el PP ya ha anunciado que reformará", recordaron desde el Departamento de Educación.

En este sentido, reclamaron la necesidad de que exista una Evau única en todo el territorio, "cuyas condiciones sean fijadas en acuerdo con las comunidades autónomas, para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes y que puedan acceder a sus estudios universitarios en condiciones similares al resto de estudiantes de toda España". Una postura que también reiteró la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien incluso llegó a calificar la decisión de "mala noticia".

Desde la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón) también se reclamó una prueba "única". Su presidenta, Elena Gómez, subrayó que la decisión da un marco de "estabilidad" y "tranquilidad". "Es una medida positiva, a la espera de que el nuevo modelo que se plantee perdure un tiempo y sea el mismo para todas las comunidades y así evitar desigualdades", apostilló.

Por su parte, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) agradecieron que la decisión se haya tomado ahora puesto que permite que los alumnos "inicien el curso sabiendo las reglas del juego", dándoles así "seguridad" y "certezas".

Una comisión técnica

Ahora, una comisión técnica con las comunidades determinará cómo desarrollar los ejercicios relativos a las nuevas asignaturas incluidas en el bachillerato general (que no existía antes de la Lomloe) o el hecho de que, además de Historia de España, en 2º de bachillerato también es obligatoria Filosofía. Todo ello se plasmará en la orden que cada curso regula la Evau y que se suele publicar a principios de año.

El propio secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, reiteró que este es un trabajo que se hace cada año, por lo que se va "con tiempo". "Lo mas importante era transmitir tranquilidad, certidumbre y confianza a los chicos que se tienen que examinar en junio. No se van a cambiar las reglas de juego. Por tanto, desde el mismo inicio del curso sabrán qué modelo de prueba de acceso va a haber", recalcó tras anunciar que el modelo actual se mantiene, al menos, un año más.

Un "año perdido" o la "seguridad" de lo conocido

Los alumnos que ahora comenzarán 2º de bachillerato recibieron la noticia con sentimientos encontrados, desde los que consideraron que 1º ha sido "prácticamente un año perdido" hasta los que celebraron la "tranquilidad" y "seguridad" que aporta el modelo antiguo, mucho más conocido. "En Lengua, por ejemplo, al no haber previsión de sintaxis, nos hemos centrado más en la literatura o la morfología. Y ahora, sin embargo, haremos el modelo viejo", detalló Claudia Hernández, alumna del instituto Valdespartera, quien puso también el ejemplo de otras compañeras que cursan el bachillerato de Ciencias: "En la nueva Evau, les iban a dar las fórmulas y ahora ya no será así".

Esta joven se ha quedado "chafada" tras recibir la noticia por el grupo de WhatsApp que tiene con sus amigas. "Me ha dado rabia porque podrían haber tomado la decisión antes de verano", apuntó, para seguidamente afear que les haya "pillado en medio de todo". "Vamos a hacer un examen viejo con una ley nueva. Además, hay asignaturas nuevas que ahora no sabemos cómo quedarán. Es muy confuso", señaló, aunque reconoció que tener "más modelos" en los que ensayar le va a facilitar la preparación.

Para su amiga Vega Cuadrado, la noticia de este jueves fue de las mejores que podía recibir: "Lo he visto como algo positivo porque me da más seguridad. Me siento más tranquila sabiendo que vamos a seguir como antes". Recordó que cuando empezó 1º de bachillerato y ya se hablaba del cambio se sintió "bastante insegura" y le enfadó "que se intentara poner en marcha sin terminar de concretar".

Además, recalcó, los profesores "tampoco tenían muy claro cómo se iba a enfocar". "Nos han intentado dar trucos y nos ponían ejemplos de ejercicios, pero siempre basándose en el modelo viejo porque no sabían exactamente cómo sería el nuevo", detalló esta joven que ya había ojeado los modelos publicados de la nueva Evau ante la incertidumbre de los últimos meses.