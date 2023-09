Los ‘cursos cero’, un puente entre el bachillerato y la universidad

Pasar del instituto a la universidad supone un gran salto para todo estudiante de nuevo ingreso. Para tratar de paliar esta diferencia, la Universidad de Zaragoza pone a disposición de todo el nuevo alumnado los ‘cursos cero’. Son unas clases optativas de formación, que se cursan durante la semana previa al inicio del año escolar, cuyo objetivo es preparar a los alumnos para esta nueva etapa.

"Se llevan a cabo para reforzar o fomentar competencias del bachillerato y los ciclos formativos", explica Raquel Trillo, subdirectora de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza. Se busca que la adaptación al nuevo nivel de dificultad sea más sencilla, especialmente para aquellos alumnos que no han cursado todas las asignaturas clave o que llevan mucho tiempo sin hacerlo. "Algunos estudiantes eligen un bachillerato de Artes y Humanidades y luego se meten en grados de Ingeniería", cuenta Trillo.

Todos los futuros universitarios pueden asistir a las clases ‘online’, que constan de unas sesiones conectados en el aula virtual y una serie de actividades que se deben completar durante el periodo del curso. Sin embargo, los estudiantes también pueden solicitar clases presenciales de entre 20 y 34 horas de duración en las que estarán en un aula de la facultad en la que van a estudiar y acompañados por uno de sus profesores. Mientras que la opción ‘online’ es gratuita y no tiene límite de plazas, estas cuestan 50 euros y pueden matricularse 35 personas. "Son un poco más intensas, pero hay gente que prefiere tener la referencia con el profesor", apunta la subdirectora de la EINA. En este centro, las asignaturas que se ofertan son Matemáticas, Física, Química, Estadística, Informática y Dibujo. Además, imparten un curso para conocer el funcionamiento de la universidad. Trillo asegura que se han cubierto todas las plazas.

"Es una buena oportunidad para los alumnos de nuevo ingreso", señala Jorge Lahoz, presidente del consejo estudiantil de la EINA. Tanto él como su compañero Daniel Cabeza afirman que hacer el curso de Matemáticas es "vital", al tratarse de una asignatura en la que el salto de nivel es muy importante. Como segunda opción, también recomiendan el de Física, así como los de aquellas materias que el estudiante no haya cursado previamente. "Yo entré a una ingeniería, pero no había hecho nada de Dibujo Técnico", confiesa Cabeza. Explica, que, debido al covid-19, no se enteró de los ‘cursos cero’ y sufrió "el golpe". Ven esta formación como "un paso intermedio entre el bachillerato y la universidad".

Entre los futuros universitarios que se han apuntado a estos cursos se encuentra Pablo Dendariena, de 18 años. Considera que son una oportunidad de "coger carrerilla" y prepararse para esta nueva etapa. Se ha inscrito en Física y Matemáticas, puesto que cree que serán las más importantes para el grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales. Jesús Ordás ha elegido la misma titulación y los mismos cursos. Destaca el mayor nivel y duración de estas clases, pero asegura que tiene muchas ganas de empezar.

Fuera de la universidad

Desde el consejo estudiantil indican que ellos mismos organizan una serie de actividades fuera de la universidad. La más cercana es una convivencia en Pueyo de Jaca. Será entre del 19 al 24 de septiembre y está abierta a todos los miembros de la Universidad de Zaragoza, aunque con prioridad para los de la EINA. Son jornadas de formación en competencias transversales a las que acuden catedráticos de otras universidades. El proyecto se inició el año pasado y, debido a su calurosa acogida, se ha renovado este año.