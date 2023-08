Raquel Azagra, Cipotegato 2023: "Este momento lo reviviré mil veces en mi cabeza porque ha sido increíble"

El día 27 de agosto está marcado en el calendario de los turiasonenses. Es su día. Y llegó. "¡Cipote cipote!" gritaba una marea humana congregada en la plaza de España de la ciudad. Vestidos de blanco y con el pañuelo azul, esperaban al Cipotegato con cinco toneladas de tomate que ha terminado tiñendo la ciudad de Tarazona de color rojo. Es una fiesta universal que reúne a miles de personas llegadas de medio mundo para vivir en directo un evento declarado de Interés Turístico Nacional. La salida del Cipotegato ha sido espectacular, con una cadena de brazos de peñistas que le iban abriendo pasillo como han podido entre un gentío de jóvenes botando y cantando.

Este año, la Cipotegato 2023 ha recaído en Raquel Azagra Magallón, quien ha calificado de "indescriptible" el momento en que, subida al monumento, los turiasonenses han desplegado sus pañuelos azules. Raquel, que nació el mismo día en que el personaje era encarnado por primera vez en su historia por una mujer, hecho que le ha llevado a pensar que estaba "predestinada". "Más que una marea azul ha sido un tsunami", ha dicho. "Ha sido increíble", ha añadido.

Con "unas pulsaciones de 180" ha atendido a los medios después de haber finalizado un recorrido de 1,2 kilómetros por calles y recodos del centro histórico, vestida con el tradicional traje arlequinado del personaje y cubierto su rostro con una máscara para no revelar su identidad, hasta regresar Consistorio y acabar en volandas subida en el pedestal, el monumento dedicado a su persona. Ha reconocido que si no llega a ser por la gente, no hubiera salido de la plaza. "No siento los brazos de tratar de abrirme paso, pero la gente me ha ayudado muchísimo en todo el recorrido", ha reconocido.

"Ha sido un momento especial. Lo he disfrutado muchísimo.. solo por ver la cara de felicidad de toda la gente es irrepetible y volvería a hacerlo pero no me dejan", ha confesado.

Con creces, ha dicho, ha visto cumplidas sus expectativas después de seis años tratando de ser Cipotegato, aunque haya sufrido "un pequeño percance" porque le han tirado un tomate un poco verde y se le empezaba a "hinchar el labio". Sobre si se sentía cómoda dentro del traje, ha reconocido que "por los nervios" el sudor hacía que no le diera el pantalón "para subir arriba", pero que se ha sentido arropada y con la ayuda de todos lo ha conseguido. "Este momento lo reviviré mil veces en mi cabeza porque ha sido increíble", ha subrayado.

Miles de personas se han reunido en la ciudad para celebrar una de sus tradiciones más conocidas.

La fiesta estalla

Carlos Pérez un joven militar de Tarazona se ha traído a tres amigos uno de Granada otro de Madrid u un tercero de Zaragoza a conocer la fiesta. "Lo que más me gusta es la marea roja cuando sale el Cipotegato" dice mientras su novia Isabel Gómez asegura que no le gustaría estar en la piel de este personaje. Antonio Royo, turiasonense de 72 años, vive en Lérida y ha venido acompañado de 16 personas entre familia y amigos asegura que "el recuerdo de esta fiesta es imborrable: los años que no he podido venir me conectaba por la tele y se me ponía la piel de gallina".

Punto violeta



Desde este domingo y hasta la madrugada del 2 de septiembre habrá un punto violeta para atender cualquier tipo de incidencia relacionada con posibles agresiones sexuales. Estará en la antigua biblioteca, al lado de la Policía Local.

Y en la madrugada del día 1 al 2 de septiembre, Cruz Roja habilitará una unidad móvil en el parquin de la Catedral para el evento Los40 Dance in Sessions Tour. Para la salida del Cipotegato, los cuerpos de seguridad dispondrán de un dron fijo en la fachada del ayuntamiento de la calle Mayor y helicópteros que sobrevolarán la zona.