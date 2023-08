El Gobierno de Aragón solo ha ejecutado un 28% de los fondos europeos de recuperación

El Gobierno de Jorge Azcón tendrá que agilizar la gestión de los fondos europeos de recuperación si quiere aprovechar esta oportunidad histórica para las arcas públicas. El cuatripartito dispuso de medio año para ejecutar parte de los 796 millones disponibles en las 22 líneas de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, pero a estas alturas del año apenas se roza una ejecución del 28% de la cuantía. A esto tampoco ha ayudado que haya estado en funciones 73 días hasta la investidura de Jorge Azcón como presidente, dado que no se podían firmar convenios ni agilizar inversiones por un importe superior a los cien millones.

Los datos oficiales de la DGA evidencian que las obligaciones reconocidas se limitan a 220 millones, acumulados principalmente en las convocatorias de fondos MRR de Medio Ambiente, Empleo, Turismo y Educación y Cultura. Entre los cuatro programas alcanzan los 129,7 millones, el 59% del total contabilizado por la Intervención General.

La cuantía de los fondos europeos para la recuperación incluye no solo las partidas asignadas por los distintos ministerios a lo largo de este año, 148,7 millones, sino las que se arrastran de los dos ejercicios previos y que están pendientes de gastar. En este caso, ascienden a 647 millones.

Los anteriores gestores de Hacienda no se cansan de repetir que Aragón está cumpliendo los hitos marcados por los diferentes ministerios para ejecutar los fondos MRR. Con la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno PP-Vox se podría disparar la ejecución, dado que parte del dinero estaba pendiente de la firma de convenios y subvenciones con otras administraciones de inferior rango. De hecho, el gasto autorizado se eleva, en total, a 360,5 millones,

*Financiación correspondiente a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 FUENTE: DGA

Hasta 2026 para gastar

Además, recuerdan que existe suficiente colchón para no perder los fondos europeos, dado que en algunos casos las convocatorias no se han podido hacer y la asignación se alargará hasta 2026. Eso no quita que las fechas de alguno de los programas empiecen a vencer este mismo año y que en algún caso, como los ocho millones para la unión de estaciones de Astún y Candanchú de la convocatoria de Turismo de 2021, expire a finales de 2024 sin que aún se disponga del proyecto necesario para someterlo a información pública como paso previo para licitar las obras de la telecabina.

La peor parte se la lleva la línea de fondos para impulsar la vivienda, uno de los quebraderos de cabeza de la gestión del Ejecutivo de Lambán durante los últimos ocho años. No es para menos si se tiene en cuenta que el gasto acumulado en lo que va de año es irrisorio, un 1,40%.

Una vez más, la "falta de personal y de medios" son los argumentos esgrimidos para explicar el hecho de que solo se hayan contabilizado 1,15 de los 82,4 millones como cuantía a pagar.

Eso sí, el gasto autorizado y comprometido se eleva a 34 millones porque a las actuaciones propias de la dirección general se suma la derivación de parte del dinero a otras instituciones para acometer igualmente políticas de vivienda.

Precisamente, la DGA desbloqueó a principios de mes los trámites para posibilitar la firma del convenio que permitirá a Zaragoza disponer de 6,5 millones de financiación europea para rehabilitar inmuebles. Las ayudas, que también implican al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), se extienden a las otras dos capitales de provincia.

Pese a ser uno de los programas con mayor dotación económica, cuenta con 82,4 millones, el grueso de las convocatorias de subvenciones se alargan varios años, ya que los beneficiarios tendrán de plazo para justificarlas hasta el citado año de 2026.

La convocada hace un año para la mejora de la eficiencia energética de edificios y pisos, está dotada con 17,5 millones, pero hay tal atasco burocrático que ahora se están contestando y concediendo las ayudas que se presentaron en otoño pasado.

Un programa casi sin tocar

El programa específico para el impulso a la rehabilitación de edificios públicos (Pirep), dotado con otros 13,4 millones, se lleva la peor parte, porque se han justificado únicamente 147.039 euros y el gasto autorizado tampoco va mucho más allá, 1,4 millones.

En cambio, otra de las actuaciones con mayor cuantía, la de Transportes, que depende de la misma consejería, la de Fomento y Vivienda (hasta ahora denominada Vertebración del Territorio), dispone de 45,8 millones y las obligaciones reconocidas ascienden ya a 23 millones, el 50,2%. Casi la mitad del dinero se había reservado para inversiones en áreas metropolitanas.

Al igual que Vivienda, la línea de Agricultura tampoco se puede decir que haya cogido velocidad de crucero, pero su impacto es menor porque los derechos reconocidos se limitan a 23,1 millones. El gasto es aún más irrisorio, 277.625 euros, que representa un 1,20%.

El contrapunto se encuentra en la línea de Ciencia, Tecnología e Innovación, aunque en su caso el dinero concedido a Aragón es muy inferior, 10,8 millones. La cuantía ya otorgada llega a los 8,8 millones, el 81,4%.

Los mayores compromisos se concentran en Servicios Sociales, con 43 de los 62 millones asignados, principalmente en inversiones para nuevas residencias, impulsar la dependencia y agilizar programas piloto como el de la teleasistencia. Y se da hasta el caso de haber ejecutado el 100% en los proyectos de innovación del departamento, a los que se han destinado casi 7,4 millones, convirtiéndose en una de las pocas excepciones.