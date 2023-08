La vía verde de Ojos Negros, impracticable

Los usuarios de la vía verde de Ojos Negros, la más larga de España con sus 167 kilómetros, denuncian el pésimo estado de conservación de este pasillo turístico entre Santa Eulalia y Teruel. El trazado, que sigue el recorrido del antiguo tren minero que comunicaba las minas de hierro de Sierra Menera con los altos hornos de Sagunto (Valencia), presenta entre Santa Eulalia y la capital turolense un aspecto abandonado, con multitud de baches, vallas caídas o desaparecidas, maleza que invade la plataforma y deficiente señalización, entre otros problemas.

Fernando Marco, usuario de la vía verde y portavoz de la asociación que reclama su culminación con la adecuación del tramo pendiente entre Santa Eulalia y Almohaja, lamentó la «falta de mantenimiento» entre la primera de estas localidades y Teruel, donde no se han realizado labores de conservación desde la inauguración, hace dos décadas.

Marco advirtió de que, en su estado actual, el recorrido ciclista es «peligroso» por la destrucción de las vallas que protegen de caídas, por los múltiples baches y por la invasión de la maleza que estrecha el paso e impide ver el estado del firme. A su juicio, los desperfectos son más acusados en el recorrido turolense de la vía porque el duro clima de la provincia «castiga» más la infraestructura.

Un ciclista que recorrió recientemente la vía verde, Inocencio Paricio, denunció con una serie de fotos el deterioro del recorrido Santa Eulalia-Teruel, que «nunca había estado tan deteriorado como ahora». Explicó que los socavones son más abundantes y profundos en los sectores donde el uso turístico es compartido con la circulación de vehículos. Criticó que, desde la inauguración, «el mantenimiento ha sido nulo».

El consejero de turismo de la Comarca Comunidad de Teruel, Raúl Arana, explicó que esta institución no puede asumir el coste de mantenimiento de la vía verde que, además, no es de su propiedad. Señaló que la única fórmula de garantizar una adecuada conservación es a través del consorcio propuesto por el anterior consejero de Ordenación del Territorio, José Luis Soro, del que formarán parte la DGA, la DPT, las comarcas y los ayuntamientos afectados. Sin embargo, el proceso de creación de este organismo no se ha completado y está a expensas de la decisión que tome el nuevo Ejecutivo aragonés.