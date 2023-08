Faltan gruistas en un sector que emplea en Aragón a 250 personas

La insuficiente mano de obra es uno de los principales problemas que afronta la Asociación de Grúas de Aragón (Agruar), que aglutina unas 20 empresas, la mayoría familiares, en un sector que emplea en Aragón a unas 250 personas. "No encontramos profesionales. No todo el mundo vale o le gusta. Pero se van jubilando las que han trabajado siempre en el sector y no encontramos reemplazo", reconoció ayer Emilio Losfablos, presidente de Agruar y máximo responsable, junto a su hermano, de Grúas Losfablos, empresa fundada por su padre en 1977.

"Acabamos de coger a un par de chavales procedentes del transporte internacional para llevar grúas de gran tonelaje y a ver si se adaptan", dijo. No solo ellos sino el resto de empresas, explicó, se las ven y desean para encontrar profesionales y tienen que recurrir en muchos casos a mano de obra extranjera, procedente sobre todo de Rumanía, Bolivia o Marruecos.

Este empresario entiende que "formarse es caro" y aunque asuman el pago de los 3.000 euros que les cuesta sacarse el carnet de gruista, los aspirantes han de tener también el de camión, y al transporte de mercancías por carretera también le faltan chóferes. "Así estamos. No paramos de comprar maquinaria de última generación -una grúa puede valer desde 700.000 euros a superar el millón- ya que el negocio lo requiere, pero nos falta gente joven para formarla y que pueda manejarla", indicó. Si bien, recientemente desde Agruar han impartido formación a 14 conductores para distintas empresas y han aprobado dos. Estimó la necesidad de personal en el sector en 70 u 80 trabajadores para garantizar el seguimiento del servicio.

Con importantes proyectos en el sector industrial en Zaragoza, trabajos de mantenimiento en varia estaciones de aquí y obras en Sabiñánigo en la variante que une Jaca con Biescas así como en la autovía de Huesca-Siétamo, Grúas Losfablos recordó que esta empresa, que da trabajo a 40 personas y cuenta con una flota de 20 grúas de gran tonelaje y 25 camiones con grúa, no cierra en agosto. "Siempre hay servicios que realizar como descargar transformadores eléctricos que vienen de Galicia para alguna subestación en Aragón o retirar de la carretera algún camión averiado en el puerto de Monrepós".

Lo que pide, además de profesionales, es estabilidad. "Los políticos están de vacaciones y sin Gobierno no se licitan obras ni infraestructuras" y aunque, precisó, "el capital privado sigue invirtiendo, hace falta mayor inversión pública" y más unidad en el sector aunque lo "ve difícil al ser la mayoría empresas familiares, cada una con su forma de actuar". De si la falta de personal tiene que ver con los bajos salarios, afirmó rotundamente que no. "Algunos llegan a cobrar 1.800 euros además de las horas extras. Es cuestión de que se han perdido los oficios y que mucha gente prefiere trabajos que no supongan esfuerzo físico".