Más de 280 vacunados contra la viruela del mono en un año en Aragón

El Ministerio de Sanidad invita a potenciar la vacunación frente a la viruela del mono para prevenir la enfermedad, especialmente a las personas puedan tener mayor riesgo de contraerla. Tras el fin de la emergencia sanitaria declarado recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades sanitarias siguen las recomendaciones del organismo internacional de no bajar la guardia y mantener el esfuerzo para el manejo a largo plazo de la enfermedad. En Aragón se han vacunado más de 280 personas desde agosto de 2022.

Fuentes de la Consejería de Sanidad explicaron que en un año se han administrado 462 dosis de vacuna de viruela del mono. De ellas, 236 se han inoculado en 2022 (desde el 8 agosto) y 226 en 2023 (hasta el 21 de julio). Estas dosis corresponden a 283 personas vacunadas (179 con dos dosis y 104 con una única dosis). Según el informe de la vacunación en la Comunidad aragonesa, el rango de edad de las personas vacunadas va de 6 a 74 años. Mayoritariamente oscilan entre los 18 y los 65 años y, en concreto, más del 80% tienen entre 18 y 45 años. Solo el 2,8 % de los vacunados no pertenecen a ese rango de edad. Además, recogen desde la Consejería, nueve de los 283 individuos vacunados lo fueron postexposición (seis con una dosis y tres, con dos) y el resto, preexposicion.

En España se recomienda la vacunación, antes de estar expuesto al virus (profilaxis preexposición), en aquellas personas susceptibles a infectarse por sus conductas y prácticas sexuales no protegidas o después de haber tenido contacto con el virus (profilaxis posexposición), a todos los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad. Para potenciar la vacunación y protegerse contra la enfermedad, el Ministerio de Sanidad lanzó la campaña ‘¿Viruela del Mono (mpox)? Porque el virus no se ha ido… Piensa en vacunarte’.