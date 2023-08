Cetina se retrata: "Anda, mira, si está ahí el Raúl. ¿Has visto qué guapa sale la Chon?"

Partícipes y protagonistas. Así se sienten los habitantes de Cetina, después de que el fin de semana se inaugurara un mural en el que aparecen retratados medio centenar de vecinos. Es una pared de más de cinco metros a escasa distancia de las piscinas y estos días congrega casi tanta atención como las propias zonas de baño. El mural es obra de dos jovencísimos artistas turolenses y forma parte de las iniciativas de la segunda edición del festival de arte rural CetinArte.

La alcorisana Yasmina Oliveros tenía claro que quería hacer una propuesta participativa, en la que se involucrara parte del pueblo. "Ya en la edición anterior había llevado una pieza participativa: llevé un cuadro a mitad de pintar y dejé ceras para que la gente interviniese encima. Se llamaba ‘Prohibido no tocar’ y me encantó que gente de todas las edades se lanzó a colaborar. Me sorprendió esa conexión con el público y me quedé encantada", cuenta Oliveros, que no tardó en involucrar a Hugo Saliente en la causa. El joven, natural de Perales del Alfambra, tiene acreditada experiencia en pintura mural y entre ambos (se hacen llamar colectivo En Balde) idearon una fórmula para hacer primero fotos a los vecinos y, después, plasmarlas en la pared. En un principio contactaron también con la pianista Sara Rubio para dar un toque musical a la intervención, pero por problemas de agenda la idea se circunscribió en exclusiva al mural.

"Ha sido un enorme éxito. Lleva ya pintado cinco días y muchos vecinos aún siguen pasando para ver los retratos porque Hugo y Yasmina han sabido sacar la esencia de la gente", comenta Elena Martínez, la creadora de CetinArte, que se desarrolla durante dos fines de semana en la localidad de la comarca de Comunidad de Calatayud. "El año pasado tuvimos un desfile de moda que llamó mucho la atención y este 2023 el poder ver a los artistas creando en directo ha sido muy atrayente", dice Martínez, asombrada -sobre todo- por la participación de la gente mayor en CetinArte: "Una de las mayores recompensas es cuando los abuelos del pueblo se acercan y te dicen: ‘Yo no sé nada de arte, pero a mí esto me ha llegado, me he emocionado mucho’", cuenta la organizadora del festival rural, que partió como su trabajo de fin de máster. A sus 25 años, Martínez ha conseguido poner a Cetina en el complejo mapa de actividades culturales de verano, gracias también a unos vecinos entregados.

"Mientras trabajábamos todos fueron muy respetuosos. Venían, pasaban, miraban, nos ofrecían refrescos, abanicos, protección solar… Citamos a los cetineros a una hora en concreto para hacer las fotos y se acercó muchísima gente. Nos dimos cuenta de que no íbamos a dar abasto con tantas fotos y, como el tiempo era limitado, algún retrato se quedó sin hacer", comenta Oliveros, que -no obstante- está satisfecha con los 49 rostros dibujados en esta suerte de experimento. "El problema era que el parecido no se distanciara mucho de la imagen real porque teníamos que trabajar muy rápido", comenta Saliente, que cuenta cómo al poco rato, con solo dos retratos, la gente ya pasaba a ver si se iban reconociendo. "Anda, este es el Juan. Mira, qué guapa ahí está Chon", fue la banda sonora de fondo de dos intensos días de trabajo, que exigió mucho esfuerzo físico y mental. El primero por los rigores del calor y el segundo porque "no paramos ni un minuto, íbamos contrarreloj", relatan.

El mural de la calle Señoría se ideó en blanco y negro porque "estamos empezando y no tenemos muchos recursos". "Es una paleta muy reducida y nos hubiera encantado hacerlo en veinte colores, pero intentamos abaratar todo lo que podemos, reciclar materiales y utilizar como herramientas desde maderas viejas hasta cepillos de dientes", explican. "Intentar ser artista en el mundo rural presenta muchas dificultades y hay que hacer economía de guerra". Respecto a la composición, "le estuvimos dando vueltas a cómo lo haríamos y preferimos no usar cuadrícula ni ponerlo en línea: fue sobre la marcha, tal cual iban surgiendo, compensando pesos conforme se añadían cabezas para que no quedara vacío o recargado un sitio u otro.

"El mural crecía y los elementos se ordenaban por el azar del momento, por eso es una obra única que habría sido distinta en otro pueblo u otra época del año", dicen los autores, al tiempo que añaden que, tras esta primera experiencia, les encantaría repetir la fórmula con más y más vecinos. Conforme fueron trabajando su obra, Oliveros y Saliente fueron subiendo a Instagram los avances y el ‘making of’ y también en la redes sociales la propuesta tuvo una excelente acogida, con comentarios en los que, incluso, algunos parientes reconocían a sus familiares y apuntaban lo logrado (o no) que estaba el retrato.

La comisaria de CetinArte explica que una de las claves del festival es precisamente establecer "conexiones con la gente del pueblo" y en este caso había vecinos que pasaban varias veces a lo largo del día para ver si ya habían pintado su foto. Martínez señala que en los últimos días se han llevado a cabo otras actividades en la localidad del Alto Jalón como una exposición de Estela Ferrer, artista de Berge, con delicadas piezas de alabastro, o conciertos ‘indie’ por la noche en colaboración con Cetin, un grupo de fans de este tipo de música que acercaron bandas y DJ al pueblo. Son un total de 14 artistas los que distribuyen sus propuestas a lo largo de dos fines de semana y, entre otros reclamos, CetinArte cuenta con una muestra de ilustración digital de la zaragozana Laura Gascón (el ‘leit motiv’ son personas mayores haciendo cosas propias de adolescentes), un taller de escritura creativa, una conferencia de fotografía y ruralidad o una exposición con la obra de Nuri Martínez, ilustradora de la cercana localidad de Moros.