Lambán cree que el Gobierno de España debe asumir una quita de la deuda autonómica "sin más agravios entre comunidades"

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, el socialista Javier Lambán, ha manifestado, este martes, que el Ejecutivo central debe asumir una quita de la deuda autonómica "sin más agravios entre comunidades".

Tras proponer el PSC que el Gobierno de España asuma parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña, Javier Lambán ha considerado que la quita de la deuda autonómica habrá de plantearse sobre el conjunto de la deuda autonómica, no solo la del FLA "y exactamente igual para todas las comunidades, con el mismo porcentaje".

Ha señalado que el problema de la deuda "es gravísimo para todas las comunidades autónomas" y que, con el actual sistema de financiación, "no solo no tiene solución, sino que irá 'in crescendo', algo indeseable desde cualquier punto de vista".

El jefe del Ejecutivo regional en funciones ha puntualizado que no todas las regiones tienen el mismo nivel de deuda ya que la media está en el 23 por ciento del PIB y Aragón se sitúa en el 21 por ciento, mientras que la Comunidad Valenciana se aproxima al 50 por ciento: "Ha habido despilfarros injustificados".

Lambán también ha afirmado que el Gobierno central tendrá que abordar este problema, a la vez que la reforma del sistema de financiación, "que es manifiestamente injusta" y deberá "coger el toro por los cuernos no para favorecer a las comunidades más pobladas, sino a las más despobladas".