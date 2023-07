La ONCE creó 625 nuevos empleos en Aragón para personas con discapacidad en 2022

El Grupo Social ONCE generó 13.230 nuevos puestos laborales en 2022 para personas con discapacidad, de los cuales 625 fueron en Aragón. Lo han comunicado este miércoles, en la presentación de su Informe de Valor Compartido. Los datos muestran “máximos históricos” en empleo, inversión social y pago de premios. “Ese resultado tiene mucho que ver con un contrato no firmado entre el Grupo Social ONCE y los ciudadanos”, ha asegurado Raquel Pérez, delegada de la ONCE en Aragón.

De los nuevos empleos creados: 818 los han ocupado personas con discapacidad visual, 5.327 con discapacidad física, 980 para personas sordas, 2.391 con discapacidad intelectual, 2.327 con discapacidad psicosocial y 1.387 más con discapacidades diferentes. Además, Lorena Basols, directora regional de Inserta -empresa que forma a personas con discapacidad y las ayuda encontrar empleo- en Aragón, ha hablado del proyecto ‘Mujeres en Modo On’, una iniciativa para conseguir trabajo para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. “Dentro de este proyecto, y desde su inicio, hemos atendido a 4.953 mujeres”, ha afirmado. De estos puestos, 259 se consiguieron en 2022. También ha hecho referencia al autoempleo como salida profesional: “Desde Fundación ONCE se han apoyado los proyectos de 7.120 personas”.

“He encontrado el lugar perfecto para mí”, ha contado Andrea Corina Mayer. Una enfermedad sobrevenida le causó discapacidad visual a los 20 años. Ahora, trabaja en Ilunion, con un empleo que se ajusta a su perfil de trabajadora social.

Agradecido se ha mostrado también Fernando Lafuente, quien perdió la visión recientemente, en un periodo muy complicado de su vida. “Cuando pierdes la vista, tu vida pasa de 100 a 0 en un instante”, ha lamentado. Durante la presentación, ha relatado su experiencia con la ONCE, su “casa” y el efecto que sus actividades, sobre todo su grupo de música, tuvo en él: “Pasé de considerarme un incapacitado a verme como una persona plena”. La Fundación le asignó un puesto en el Clínico, su reincorporación al mercado laboral. “Cuando tenía 25 años comencé un proyecto profesional, con 46 he iniciado otro”, ha comentado.

Ruth Quintana, vicepresidenta del Consejo Territorial, ha destacado las cifras de empleo internas de la propia ONCE. El Informe muestra que la Fundación ha incrementado en un 4,2% sus personas con discapacidad en plantilla, hasta un 62,4%, y en 1,5 puntos su porcentaje de mujeres, hasta el 44,3%. Además, el Grupo Social firmó 8.401 contratos indefinidos en 2022, de los que 1.155 fueron para vendedores de lotería.

Precisamente sus ventas en lotería “responsable, segura y social” se han incrementado en un 8,5%, hasta los 2.426 millones de euros. De este dinero, 1.72 millones se han repartido en premios por toda España. En Aragón, cerca de 15,2 millones de euros.

Begoña Sanz ha influido en estos números. Ha sido nombrada como ‘vendedora del año’. “Para mí es un orgullo estar trabajando en esta empresa”, ha asegurado. Encontró trabajo en la ONCE tras múltiples rechazos laborales: “Cuando me dijeron que con 47 años era demasiado mayor para trabajar, me hundieron”, ha contado con tristeza. Ahora, lleva ya 14 años y medio como lotera.