Echenique abandona la política: “Me voy orgulloso de haber hecho mucho ruido”

“Yo hoy me despido de esta cámara, pero lo hago con el orgullo de saber que hemos hecho algo poco habitual en política, cumplir con nuestra palabra”. De esta forma ha puesto punto final a su carrera política el diputado por Zaragoza y portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. El que fuera secretario general de la formación morada en Aragón ha reivindicado los principios del 15-M, germen del partido, en su discurso de despedida, tras se excluido de las listas de Sumar. A sus 44 años, retomará sus investigaciones científicas en el CSIC.

Echenique ha comparecido por última vez en el Congreso, como miembro de la Diputación Permanente y con motivo de la convalidación de varios decretos que prorrogan las medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. El histórico dirigente de Podemos ha hecho balance de su paso por la política, donde ha asegurado que se mantuvo fiel a sus principios.

“En cada intervención, negociación, votación ha sido para mí una brújula no olvidar nunca para quiénes trabajamos y a quiénes nos debemos”, ha relatado. Echenique ha tenido un gesto con su compañera Irene Montero, también vetada por Yolanda Díaz en la nueva confluencia a la izquierda del PSOE, al coincidir con la ministra de Igualdad en los objetivos por los que dieron el salto a la política: “Que de verdad queramos para las personas que no conocemos lo mismo que para las que mas amamos: una vida digna, feliz y completa”.

El líder morado ha reivindicado que no se ha dejado “seducir” por los “oropeles” de la Corte ni ha permitido que se le pegue a los pies la “moqueta del palacio”, para bromear a continuación con que él lo tiene más fácil, puesto que la pisa de forma directa. Echenique ha aprovechado esta broma para criticar que el Parlamento siga sin ofrecer condiciones adecuadas a las personas con discapacidad cuatro años después de que llegara el primer portavoz parlamentario en silla de ruedas.

Finalmente, el diputado por Zaragoza ha defendido que llegó al Congreso “como un intruso, representante de los nadie” y ahora, cuatro años después, se va “orgulloso de haber dicho algunas verdades que otros no se atreven a decir” y de “haber hecho mucho ruido, el único recurso que tenemos los de abajo para que se nos escuche y podamos conseguir derechos”. “Hasta pronto, ha sido un placer, no dejéis que nadie os diga que no se puede”, ha concluido.