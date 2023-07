Pilar Alegría: “Feijóo convive con la mentira y la soberbia, que es una combinación peligrosa”

Decía cuando la nombraron portavoz del PSOE que hay que saber comunicar y también escuchar. ¿Qué le llega de la calle, se habla más de cambio o de remontada?

De remontada clara. El pálpito positivo es cada día más notable. Soy muy optimista.



A pesar de que el cara a cara Feijóo-Sánchez no fue tan positivo como esperaban…

En ese cara a cara si hubo una protagonista fue la mentira. Vimos una excesiva retahíla de mentiras por parte de Feijóo en temas económicos, de empleo, en las pensiones, los fondos de las comunidades. Pedro Sánchez trasladó lo que interesa a la gente.



¿Marcará la mentira un punto de inflexión esta campaña?He comprobado que Feijóo convive con excesiva naturalidad con la mentira y la soberbia, que es una combinación muy peligrosa. La gente no se merece tener a un candidato que mienta.



¿Dos meses son suficientes para recuperarse del castigo que sufrió el PSOE en las autonómicas y municipales del 28-M?

No tuvimos el resultado que queríamos, pero no fue tanto la pérdida en número de votos como del poder institucional. La noche del 23-J vamos a ver la remontada hecha realidad.



Muchos dicen que el 28-M se votó en clave nacional. ¿Pagaron los barones las cuentas pendientes con Pedro Sánchez?

Se introdujo de manera muy intensa ese ruido que se había propagado durante toda la campaña electoral. Seguramente tuvo cierta afección en ese resultado. Al día siguiente, el presidente convocó elecciones para que la gente pudiera aclarar qué país quiere para los próximos años.



Como ministra y portavoz es una de las caras del Gobierno. ¿Le beneficia o le perjudica?

He intentado realizar los dos cometidos de la mejor manera. En este año con el doble gorro nunca me he sentido incómoda.



¿Cuál de los dos cargos le da una mayor sensación de vértigo?

Ambas responsabilidades me imprimen un grado muy considerable de responsabilidad.



¿La reconocen ahora más cuando regresa a Zaragoza?

Sí. Lo he notado, sobre todo este último año. Lo notas. Cuando vas caminando por la calle, a hacer la compra. Me siento agradecida, siempre se dirigen a mí en tono amable porque están delante de la primera mujer ministra de Aragón.



Pilar Alegría, portavoz del PSOE y candidata al Congreso por Zaragoza.

¿Cómo valora que Alberto Núñez Feijóo se ausentara del debate?

Claramente se equivocó. Debatir es una obligación de todo candidato. Cuando te ausentas de una manera injustificable estás faltando al respeto a la gente. Los ciudadanos merecen saber y conocer qué propuestas tiene quien les quiere gobernar. Y alguien que no debate y se esconde no es de fiar.



¿Por qué cree que no fue?Creo que porque no tiene un proyecto serio para este país y porque le avergüenza debatir con el que podría ser su vicepresidente del Gobierno, Santiago Abascal.



Pero ya ha pactado con él en algunas comunidades.

Sí. Lo curioso es que para repartirse sillones y votos no tiene ningún tipo de empacho, pero le avergüenza debatir a su lado. El único proyecto que ha trasladado Feijóo en este último año es esa broma macabra de derogar el sanchismo.



¿Qué tres razones aportaría para convencer a los aragoneses de que voten al PSOE?Le pediría el voto a todo aragonés que quiera seguir construyendo esta tierra; a los que no quieran que nuestro país retroceda en materia derechos y a los que quieran seguir construyendo un país de convivencia y diverso.



¿Por qué estima que sería nocivo para el país un Gobierno de coalición PP-Vox?Lo que estamos viendo. En Extremadura, acaba de anunciar la presidenta que elimina la Consejería de Cooperación Internacional e Igualdad.



¿Qué le parece, como aragonesa, que la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, diga que la violencia de género no existe y sea antivacunas?

No doy crédito. El problema no es esta diputada de Vox que es la presidenta. El problema es el PP, que a través de sus votos ha hecho posible que ella sea la presidenta de las Cortes. Vox ha sido claro desde el principio sobre su proyecto. Lo que me preocupa es la posición que está teniendo el PP. Ella es presidenta hoy de las Cortes porque así lo ha decidido el PP.



Si no ganan con mayoría suficiente, dicen que gobernarán con Sumar. ¿Puede hacer que se retrotraiga el voto útil?

No tiene por qué, el votante del PSOE está muy consolidado. Ningún partido va a sacar mayoría absoluta.



Con 40 grados y media España de vacaciones, ¿le preocupa que la participación el 23-J se contenga?

Va a haber una participación alta. Lo hemos visto por el voto por coreo. La gente se moviliza en las elecciones generales. El debate sobre las elecciones en julio lo ha traído a escena Feijóo, que convocó elecciones a la Xunta un 12 de julio, en plena pandemia, y con un rebrote de covid.



Sí es verdad que han tenido que ampliar el voto por correo. ¿Les han desbordado las peticiones?

Sí. Y bienvenido sea. Feijóo ha intentado utilizar esta campaña para deslegitimar el funcionamiento de Correos, una empresa pública, que es lo mismo que pretender deslegitimar los propios procesos electorales. Es una acusación muy grave cuando fue presidente de Correos tres años. El voto por correo ha funcionado perfectamente. Hemos ido conociendo la cara verdadera de Feijóo. Llegó presentándose como un candidato con trazabilidad, y nos hemos dado cuenta de que su trazabilidad es la mentira. Se autodefine como moderado, pero moderado no es quien gobierna con quienes siembran el odio.



¿Cree que cuestionar el voto por correo es una táctica trumpista?

Desde luego. Y no solo Correos. Llevan deslegitimando al Gobierno desde 2019. Lo hizo con Felipe González y con Rodríguez Zapatero. El PP digiere muy mal las derrotas electorales, y no terminan de entenderlas.



Además de a Sumar, ¿incluiría el PSOE en su gobierno a ERC y a Bildu?Nunca los hemos incluido y por supuesto que no entra en nuestros planes. Esta es otra gran mentira que ha intentado verter la derecha y la ultraderecha. Lo que ha habido han sido apoyos puntuales a leyes tan importantes como la subida del SMI, o la de FP.



Teruel Existe hizo presidente a Sánchez y ahora se escora a la derecha. ¿Lo esperaba?

No. Pero no es una cuestión de que lo esperase yo. Quienes no lo esperaban en absoluto son sus votantes, que están muy despistados y nada cómodos, más bien a disgusto, con la opción que ha adoptado Teruel Existe.



Nadia Calviño, Miquel Iceta y Salvador Illa han venido a apoyarla en la campaña. ¿Se ha sentido más arropada por los de fuera que por los de casa?

En esos quince días de campaña hemos ido por barrios y pueblos y nos hemos sentido muy bien recibidos. Solo tengo buenas palabras.



No empezó bien la cosa con el cambio de las listas electorales.

La configuración de las listas en el PSOE está clara dentro de los estatutos que todos hemos aprobado y votado. Una vez celebrado el comité federal, ese debate quedó cerrado y después, a trabajar para ganar las elecciones. En las listas del PP se vio cómo personas de Zaragoza y Navarra concurren al Senado por Huesca.



Pilar Alegría, portavoz del PSOE y candidata al Congreso por Zaragoza.

El mitin de Huesca fue multitudinario. ¿Lo esperaba?

Nos dimos una alegría. Lo organizamos en menos de 24 horas y había más de 1.200 personas.



¿Se escogió Huesca por afinidad o para ‘salvar’ escaños?Es importante que concentremos el voto útil al PSOE para conservar dos de los tres escaños.



¿Qué papel quiere jugar en el futuro del PSOE aragonés?No le dedico un minuto ahora a pensar en esa cuestión. Son tan importantes y trascendentales estas elecciones que toda mi energía y mis ganas están en ellas.



Si pierden el 23-J tendrán congreso este año. Si no, en 2025.

Los calendarios son los que son. Ahora lo verdaderamente importante son estas generales. Lo que tenga que pasar el día de mañana de procesos internos del partido, llegará cuando tenga que llegar.



Pero no cierra la puerta para volver a casa...

Ahora mismo no toca. Cada día tiene su afán.



La reclutó Zapatero en 2008. ¿Qué papel está jugando el expresidente esta campaña?

Está siendo, por usar un símil futbolístico, uno de los mejores delanteros. Se ha echado a la espalda la campaña. Es muy querido en este partido y respetado.



Si el PSOE pierde el domingo y se convocara un congreso federal, ¿se plantearía optar a ser secretaria general del PSOE?

Me pone en un escenario irreal. Vamos a ganar las elecciones.

¿Si no fuera así?Vamos a ganar las elecciones.