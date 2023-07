Pilar Alegría: "A las horas en punto escucho los informativos. Después, enciendo Spotify y me pongo música ‘indie’"

¿De qué hablaría en un ascensor con un desconocido? ¿Echaría mano de la socorrida ola de calor y las tormentas?

El tiempo es el comodín del público, creo que es lo más manido. Si coincides con vecinos con más confianza quizá sea mejor preguntar qué tal le va, qué planes tiene de vacaciones, cómo le va a los críos…

¿Y usted qué planes de vacaciones tenía antes de que se convocaran las elecciones del 23-J?

Llevo toda la vida veraneando en Benicassim. Hace muchos años mis padres compraron un apartamento en el pueblo, que es de los tres hermanos y todos los años me escapo unos días.

Apartamento compartido, ¿hay ‘overbooking’?

Nos llevamos bien, no hace falta repartir meses ni hacer cronogramas. El piso es pequeño, tiene dos habitaciones, pero nos apañamos echando colchones en el salón. También en verano siempre estoy en fiestas de mi pueblo, La Zaida, que son en agosto, a ver si este año también consigo rascar algunos días...

Entrevista con la candidata del PSOE a las elecciones del 23-J

La orquesta, la charanga, los cohetes… ¿Qué es lo que más disfruta de las fiestas populares?

Yo diría que las cenas en las peñas. Formo parte de una de ellas desde hace años. Somos amigos que fuimos juntos a la que fue EGB y luego cada uno hemos acabado en sitios diferentes. Por eso, esos ratos en los que te reencuentras con los amigos de siempre son importantes.

No imagino a una ministra desmelenada en las fiestas...

Ahora empiezo a vivir otros actividades que entonces no me tocaban. Una de las mejores cosas que ahora me da mi pueblo es que cuando entro a La Zaida, soy la de siempre, Pili, soy una más afortunadamente. Voy a la orquesta con mis amigas, al chupinazo, a los cabezudos… También a la fiesta de la espuma de los pequeños, aunque estás más pendiente de ellos que de disfrutar tú.

¿Qué tiene pensado hacer durante la jornada de reflexión?

Iré para el pueblo y aprovecharé para estar con la familia. Comeré con mi madre y mis hermanos, cenaremos en el bar de la piscina y trataré de descansar de estos quince días tan agitados.

Pilar Alegría, durante un momento de la conversación. Oliver Duch

¿Siempre quiso ser política o de pequeña soñaba con convertirse en científica, astronauta, futbolista…?

El mundo de la enseñanza siempre me ha atraído, por eso hice magisterio, aunque también tuve un momento en el que me hubiera gustado hacer psicología. Y no lo descarto, volver a estudiar, sin presión. También, cuando ya estaba en política, pude hacer un máster de estudio social.

¿Qué le parece que ahora los jóvenes sólo piensen en ser ‘influencers’?

No, no creo que todos tiendan a eso. Es verdad que los ‘influencer' ganan espacio clave a través de las redes sociales y es el canal de información que utilizan los jóvenes, por ahí encuentran referentes que antes los veías más en la televisión o en otras actividades.

"Bailé jota durante años y me lo pasaba muy bien haciéndolo, pero ahora prefiero disfrutarla desde el otro lado, como espectadora"

¿Es usted usuaria de las redes sociales?

Tengo mis redes favoritas: uso Twitter, Facebook, Instagram y tengo hasta TikTok. Es verdad que esta última generacionalmente me cuesta un poco más entenderla. Quise entrar por conocer ese lenguaje y ver lo que se movía, pero es una red social que me cuesta, me hace sentir mayor. Mi favorita y donde me manejo con más asiduidad es Instagram, muestro lo que hago y es una red amable que permite informarte y encontrar momentos de distracción con fotografía, gastronomía, literatura...

Me han chivado que tiene también perfil en Spotify y que comparte sus listas de música. ¿Qué encontramos ahí?

Va por temporadas, no quiero parecer presuntuosa pero soy muy melómana y tengo especial interés por la música ‘indie’, que es la que más escucho. Por las mañanas, a las horas en punto me pongo los espacios informativos de la radio, pero una vez que pasan enciendo Spotify o me meto a Youtube y escucho música.

Escucha música y… ¿La canta o la baila?

Lo intento. Más bailar. Pero no nací yo para estas cosas. Cuando era más cría cantaba jotas y bailaba, se me daba mejor el baile. Mi madre cantaba muy bien y pensaba que podría heredar ese atributo, pero no. Ella me aplaudía pero más por amor de madre que por mi destreza. Bailé jota durante años y me lo pasaba muy bien haciéndolo, pero ahora prefiero disfrutarla desde el otro lado, como espectadora.

Una pregunta que hago siempre: ¿Cuál es el icono de Whatsapp que más envía?

Uno de los que más utilizo es el que lanza un besito con corazón. Mucha gente te escribe de forma amable y no tienes el tiempo de responder como merecen y no me gusta dejar los mensajes sin contestar, así que -al menos- les lanzo un cariño.

Llega el momento del juego… Diga un número y un color, y le pediré opinión de la persona que salga elegida.

El 4 y el verde.

Pues le ha tocado Elon Musk.

Aquí me pillas, no sabría definírtelo por su doble cara.

Venga, pues hagamos trampa y hábleme de quién prefiera de quienes aquí aparecen...

Si me das a elegir, me quedo con Rosalía. Es una artistaza, brutal, en mayúsculas y es una mujer referente que defiende como pocas todos los derechos de la mujer y lo que supone la igualdad. ¡He llegado incluso a utilizar algunos versos de ‘Despechá’ en una réplica en el Senado!