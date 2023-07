Pedro Navarro: "Me divierte provocar algunas discusiones en Twitter"

¿De qué hablaría si se topara en un ascensor con un completo desconocido?

De música. Soy muy popero, me gusta mucho Izal, el pop británico de los 90, Ocean Colour Scene, esa mujer portuguesa de El Niño Gusano, por supuesto… Tengo varias listas de Spotify. Aquí donde me ves, he ido mucho al festival de Benicassim, tienda de campaña incluida, aunque de eso hace ya unos años.

Después de las musicales, ¿alguna recomendación literaria?

Leo mucho, me gusta mucho la lectura. Suelo seguir las indicaciones de la librería París y ahora estoy con ‘Serenata para Nadia’, de Livaneli. Suelo leer dos o tras cosas a la vez, algunas inconfesables, que no diré para que no les dé al timbre...

Entrevista con el candidato del PP de cara a las elecciones del 23-J

¿Alguna otra afición que desconozcamos?

Mi mayor pasión desconocida es el yoga. No soy corredor, así que si estoy delgado es gracias al ‘hatha yoga’ que llevo practicando cuatro años.

¿Ha notado una evolución o una transformación en su vida?

Más mental que física. Me viene muy bien para estos días. Voy siempre con una esterilla de yoga de viaje en la maleta cuando voy a Madrid y todos los días hago alguna de las tres rutinas que tengo, una de 20, otra de 40 y otra de 60 minutos.

¡Vaya disciplina!

Lo intento. Con tres niños en casa (un adolescente, un preadolescente y una niña) los fines de semana es complicado, pero entre semana sí lo intento.

Imagino que sus hijos estarían deseando irse de vacaciones y de pronto… ¡convocatoria electoral! ¿Cómo lo llevan?

Están acostumbrados porque desde pequeños han vivido esto. La primera campaña que me tocó dirigir fue en 2011 y en enero de ese año nació mi hijo mediano. A la mayor, que se lleva 22 meses con él, se le juntó que nació su hermano y yo no estaba mucho en casa. Recuerdo esos días con cierta dureza, fue una época complicada. Ahora lo llevan bien. Al mediano le gusta mucho la política, a pesar de que tiene solo 12 años.

¿Viene de familia? ¿A usted de pequeño le gustaba también mucho la política?

Sí, siempre me ha encantado. Con 12 años en clase me llamaban ‘presidente’, no te digo más, y eso que nunca fui delegado.

¿Es usted usuario de redes sociales?

Soy usuario pero por trabajo. En Twitter me gusta ‘engancharme’, que se dice en esta tierra, igual a veces demasiado, pero me divierte… Soy un poco provocador: más que participar en discusiones me gusta provocarlas. Respeto a otras redes, Facebook me aburre y en Instagram todo el mundo es feliz y todos tienen barco, así que es otra cosa… Las redes sociales las utilizo para comunicar con la gente, pero te reconozco que el día que cambie de oficio desconectaré de ellas.

¿Se ha visto obligado a borrar algún que otro tuit? ¿Se ha arrepentido de alguno de ellos?

Seguro que me he equivocado más de una vez y he cometido errores en redes sociales. Los aragoneses tenemos una forma de hablar que a veces es complicado que entiendan desde otros sitios, pero creo que no he borrado nunca nada.

"Me hubiera gustado vivir la época posterior a la Segunda Guerra Mundial: la Europa actual proviene de lo experimentado entre 1945 y 1950"

Una pregunta recurrente: ¿en qué momento de la historia le hubiera gustado vivir?

Me hubiera gustado vivir en la post-Segunda Guerra Mundial, soy un apasionado de esa época histórica, tengo una estrecha vinculación con la comunidad judía, y me hubiera gustado vivir el proceso de 1945 a 1950 en Centroeuropa. Son años complicados pero de ahí viene Europa realmente, fue una época muy interesante.

¿Algún viaje soñado?

Me gusta mucho y he tenido suerte porque antes de la política me dediqué al comercio exterior y viajé mucho. Tengo un viaje pendiente a Vietnam y Camboya: aún no he conseguido ir y soy consciente de que lo tengo complicado porque a mi mujer no le seduce este destino pero a mí me encantaría.

¿Y qué destino de los que ya conoce recomendaría?

Soy un enamorado de Irlanda, he tenido grandes experiencias en ese país, es una gente maravillosa, y con una cultura muy parecida a la española aunque no lo parezca. Recomendaría ir a Irlanda, no sólo a Dublín, sino a toda Irlanda y el máximo tiempo posible.

Allí se bebe buena cerveza...

Yo aprendí a beber té y Guiness en Irlanda pero, sobre todo, a compartir. Me encantaba entrar a los bares, ver que la música sonaba diferente y comprobar que era porque al fondo del local estaban los músicos y los clientes tocando en directo.

¿Le interesa a usted la prensa rosa?

Cero.

Lo digo porque Tamara Falcó ha contraprogramado la campaña con su boda...

No creo que haya contraprogramado nada. España es así, somos una mezcla perfecta de papel rosa, amarillo, prensa generalista y, por supuesto, deportiva…

Ahora que cita el deporte, al margen del yoga, no sé qué otros deportes le interesan. ¿Sigue de cerca a la Selección?

No soy muy futbolero, pero sí me gusta subir mucho la montaña. Desde los 16 años practico ‘snowboard’, hago tabla, escalé en su momento, hice barranquismo… Me gusta todo lo que tiene que ver con el Pirineo.

Parecen todos deportes de cierto riesgo...

El álbum de fotos está en casa de mis padres, no lo he traído a casa para que no lo vean mi hijo mediano. Me he roto muchas cosas, la cabeza incluida...

¿Qué opinión tiene de los ‘influencers’? Parece que es la vocación de moda entre los jóvenes...

El primer videoclip que puso la MTV fue aquel de que el vídeo iba a matar la radio… Y ahí sigue la radio. Nuestras abuelas nos decían que estamos todo el día con la tele, ahora les decimos que están locos con el móvil, pero es el tiempo que nos ha tocado vivir. No es mejor ni peor, es una forma de entretenerse y hay que tener cuidado, pero el problema no es el medio sino el mensaje y el emisor.

¿Cuál es el icono de Whatsapp que más utiliza?

El que simula ‘yo no he sido’, que viene a decir también ‘qué me cuentas’ o ‘tú sabrás’… Vale para todo.

Se agota el tiempo así que vamos al jueguecito del comecocos de papel. Dígame un número y un color, y le pediré una escueta opinión del personaje que salga.

El número 4 y el color, obviamente, el azul.

Miguel Bosé, usted dirá.

Es un tío inteligente, he ido a varios de sus conciertos… Hablo del Miguel Bosé artista, el que era hasta hace cuatro años. Me quedo con su transformación de la música a finales de los 70, aunque ahora esté haciendo -digamos- cosas peculiares.

Desarrolle...

Creo que lo que le ha pasado es una metáfora de la cultura general: el presentismo en el que vivimos es peligroso. Yo soy muy fan de Woody Allen, lo he visto todo, lo he leído todo y creo que la revisión, el riesgo de cancelación y el presentismo son peligrosos. Si se aplicara a todos igual, no leeríamos ni escucharíamos nada anterior a 1990.