Pedro Navarro: "No todos los miembros del PP son iguales, tampoco los de Vox"

Las encuestas les dan una clara victoria. ¿Cómo afronta esta recta final de campaña?Tratando de convencer de que la única alternativa es Alberto Núñez Feijóo, concentrando el voto de los socialistas moderados, de quienes votaban a Cs y de los que prefirieron a Vox, que comparten con nosotros que lo urgente es que Sánchez deje la Moncloa.



¿Cómo se conjugan esas sensibilidades tan dispares?

Hay que recuperar la normalidad en las relaciones entre Aragón y la Moncloa. Si hemos perdido proyectos estratégicos para la Comunidad y cientos de millones de euros de fondos europeos, si se han paralizado obras fundamentales para nuestros regadíos, es porque Lambán y Sánchez no se hablan.



¿Ve factible el cuarto escaño?

Es ambicioso, pero no he venido a empatar con nadie. Me gustaría aportar un resultado que iguale el mejor que hemos tenido en nuestra historia: dos por Huesca, dos por Teruel y cuatro por Zaragoza.



¿Cuáles son sus propuestas?

La primera es que la próxima vez que haya un proyecto estratégico, como la fábrica de baterías, no pase de largo. Y lo segundo son las infraestructuras. Según la Asociación Española de Carreteras, tenemos las peores de España después de ocho años sin inversiones del Gobierno de Aragón y cinco años del Gobierno de España.



Aunque poco, el presupuesto estatal para Aragón ha crecido cada año. ¿El PP hará lo mismo?

Lo importante es saber a qué destinamos el dinero. Casi todos los años ha crecido, pero tenemos la peor sanidad de España, las peores listas de espera en atención primaria y cirugía, Aragón es la quinta comunidad a la cola en educación... Nuestro compromiso es inversor, pero primero haremos una auditoría, porque Sánchez le miente hasta a su propio partido. Yo no voy a mentirle a nadie. Primero queremos saber cómo están las cuentas públicas para saber a qué nos comprometemos.



Alguna mentira sí ha dicho Feijóo en esta campaña.

Hay una diferencia importante. Todo el mundo sabe que Pedro Sánchez no le dice la verdad ni al médico y está sistemáticamente mintiendo. Y hay quien ha podido cometer algún error. Si hubo alguna incorrección, Feijóo lo reconoció al día siguiente.



¿Qué modelo de financiación autonómica defiende?

Lo tenemos que decidir entre todos, no los nacionalistas vascos y catalanes. Pero además es muy importante que se tengan en cuenta los dos criterios, el de población y el de territorio.



El PP valenciano defiende lo opuesto. ¿Quién se impondrá?

El principio de solidaridad imperará entre todas las comunidades. Cada uno defenderá lo suyo, pero es fundamental el consenso.



¿Descentralizará el PP sedes estatales?

No lo sé. Lo que tengo claro es que no engañaremos a nadie. Decirle a Teruel que puede tener la Agencia Espacial y que desde el principio sea mentira, no lo vamos a hacer. Si se descentraliza será porque tenga lógica, porque vaya a un territorio donde haya tradición, industria y una especialización, no por criterios políticos.



Teruel Existe exige descentralizar sedes de Zaragoza.

No es que no me quiera mojar, pero depende de los criterios de antes. Con la Agencia Espacial, los funcionarios que trabajan en el CDTI no quieren irse a vivir a Sevilla. Tienen 40, 50 o 60 años, una vida hecha en Madrid, y no están obligados a irse a otra ciudad. No es tan fácil como parece, además del coste económico que tiene. Dicho lo cual, no tiene sentido que esté todo en Madrid o en Zaragoza, pero hay que utilizar la cabeza.



¿Llegarán ayudas al funcionamiento a comarcas de Zaragoza?

Lo vamos a pedir siguiendo los criterios de la Unión Europea.



Pero la UE no deja segmentar por comarcas, solo por provincias.

Hay cierta ambigüedad, pero lo vamos a intentar. En algunos sitios nos dicen que se puede y en otros no, porque hablan de territorios, no hablan de provincias, entonces hay que aclarar a qué se refieren.



¿Intentarán unos Juegos Olímpicos de invierno en Aragón?

Si el Pirineo, en conjunción con Zaragoza y con algún territorio limítrofe, porque solos es muy complicado, decidieran iniciar una candidatura, pelearemos por ella. Pero no haremos como Lambán o Sánchez, que hicieron caso a ERC, que rompió la candidatura y nos dejó vendidos. La apuesta por la nieve es estratégica, no solo por los Juegos y no solo para Huesca, sino para toda la Comunidad.



¿Qué significa derogar el ‘sanchismo’?

Que podamos elegir en libertad el colegio de nuestros hijos, que aquellos que cobran menos de 40.000 euros no tengan que pagar el impuesto de la renta más alto de Europa, que el Estado no te ahogue a impuestos, que no te ocupen tu segunda residencia y si lo hacen, que sea liberada en 24 horas...



¿Algo con lo que se quedarían? Votaron en contra de la reforma laboral pero ahora la defienden.

Es que la reforma laboral la hizo el PP. El problema es que no sabemos cuántos parados hay en España. Y la reforma laboral del PSOE le ha complicado la vida a muchos sectores, como el de la investigación o la hostelería. Es muy difícil contratar camareros, personal de recolección de la fruta o para campañas de rebajas porque les obliga a hacerlos fijos discontinuos.



¿Con cuántos diputados exigirán gobernar en solitario?

Dependerá del resto de resultados. No es lo mismo si Sánchez saca ciento y pico que si baja de cien. Vamos a ganar y lo deseable es que gobierne la lista más votada.



Si se ven obligados a pactar con Vox, ¿teme que se rompan líneas rojas como el trasvase?

No, porque sigo convencido de que vamos a gobernar solos.



«No puedo dejar entrar en mi gobierno a quienes niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes o tiran a la papelera la bandera LGTBI». ¿Qué opina de estas palabras?

Ningún miembro del PP va a hacer ninguna de esas tres cosas.



¿Existe esa corriente pensamiento en el PP respecto a Vox, como dijo María Guardiola aquel día?

No todos los miembros del PP son iguales y tampoco lo son todos los miembros de Vox. Yo tengo una excepcional relación con algunos de ellos y sé que no comparten ninguna de esas tres frases. Creo mucho en las personas, no en la colectivización tradicional de la izquierda.



¿Ha pactado con Vox aplazar la investidura de Azcón hasta después de las elecciones?

No. Quizá la pregunta sería si ha pactado el PSOE aplazar las negociaciones con Bildu para Navarra. Porque Vox es un partido constitucionalista, y Bildu no.



Si no se ha aplazado, ¿está habiendo negociación?

Los plazos están siendo respetados. Se han constituido las Cortes, y lo que traslada Jorge Azcón es que se está hablando de programa, de ideas, de proyecto, antes que de personas.



¿Habrá repetición electoral?

Lo dudo mucho. Todos seremos responsables.



¿Se siente cómodo aupando a la presidencia de las Cortes a Marta Fernández?

Estoy cómodo con lo que defienden los 28 diputados del PP y con las alcaldesas de las tres capitales.



¿Fue un peaje demasiado alto para no tener aún la investidura?

No es un peaje. Es un acuerdo que, espero, va a dotar la gobernabilidad de la Comunidad.