El Gobierno de Aragón pide reasignar 18 de los 26 millones de la fallida unión de estaciones a 5 proyectos

El vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, solicitó hace mes y medio al Ministerio de Industria la reasignación de 18 de los 26,4 millones de la fallida unión de estaciones de esquí a otros cinco proyectos aragoneses para evitar perder el dinero. La propuesta, que remitió por correo electrónico a la Secretaría de Estado de Turismo, incluye igualmente el reparto del resto de la cuantía entre municipios de menos de 5.000 habitantes a través de una nueva convocatoria.

La pretensión es otorgar toda la financiación a las cinco propuestas seleccionadas en la misma convocatoria de fondos europeos de 2022 que se quedaron sin financiación al concentrar el grueso de la partida en la malograda conexión de estaciones por Canal Royal. Había otras cinco en las mismas circunstancias, pero cuatro se presentaron de nuevo este año y lograron finalmente dinero. "No ha sido una cacicada", ha explicado a este diario el vicepresidente Aliaga este miércoles.

Los proyectos que se verían ahora beneficiados fueron tramitados por los ayuntamientos de Sallent de Gállego (5,3 millones) y de Beceite (1.3) y las comarcas de Ribagorza (4,1), Campo de Daroca (2,8) y Cuencas Mineras (4,1). A ninguno se le ha notificado la propuesta de reasignación de los fondos, que de hacerse oficial les obligará acometer la mitad de las actuaciones a finales de 2024 y culminarlas justo un año después.

Aliaga ha explicado que la solución ya se la planteó al propio ministro en funciones, Héctor Gómez, cuando se reunieron en Madrid el pasado 9 de mayo, antes de la última conferencia sectorial con las comunidades autónomas, cuando se aprobaron el plan de sostenibilidad turística de 2023. A Aragón le correspondieron 21,7 millones, mucho más repartidos que en las dos convocatorias previas al llegar a seis localidades y otras tantas comarcas.

Entre ellas, resultaron agraciadas las cinco entidades que fueron igualmente seleccionadas en 2022 y que se quedaron sin dinero. Eso sí, en algunos casos redujeron para este año los importes para garantizarse que eran elegidas: las comarcas de Sobrarbe (2,3 millones), Campo de Belchite (2,2) y Comunidad de Teruel (1,3) y el Ayuntamientos de Aguaviva (1,5). La única administración seleccionada en 2022 que no obtendría fondos es Fuendetodos, a pesar de que solo optó con un millón de euros para potenciar la oferta cultural en torno a Goya. Quería convertir un edificio en oficina turística y museo de trajes goyescos.

La nueva convocatoria de fondos planteada por Aliaga se podría lanzar mañana, puesto que ya está redactada la orden y solo haría falta publicarla en el boletín oficial. El vicepresidente y consejero de Industria ha indicado que la pretensión es asegurar que los fondos lleguen al territorio y ayuden a luchar contra la despoblación, para lo que es imprescindible justificar los fondos europeos antes de que expire el plazo fijado. Con este fin, solo se podría concurrir con proyectos de hasta 200.000 euros y los ayuntamientos tendría que acometer el gasto antes del otoño de 2025.

La resolución recaerá en manos del Gobierno central que se constituya tras las elecciones del próximo domingo, dado que el gabinete de Pedro Sánchez está en funciones. No obstante, fuentes oficiales del Ministerio de Industria recordaron que cualquier propuesta debe ser realizada formalmente por el Gobierno de Aragón y valorada en la conferencia sectorial de Turismo. Y añadieron que al no haber aún Gobierno de Aragón constituido tras el 28-M, "no parece factible convocar una conferencia sectorial".

De esta manera, ambas administraciones en funciones han aclarado la situación tras la carta remitida este martes por el nuevo presidente de la Diputación, Isaac Claver (PP), a la Secretaría de Estado de Turismo mostrando su preocupación por el estado de la tramitación. En este sentido, solicitó celeridad ya que hay proyectos pendientes de esas subvenciones.