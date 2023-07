El juicio de Giménez Abad quedará visto este lunes para sentencia tras los alegatos finales

Veintidós años después del asesinato del político aragonés Manuel Giménez Abad, el juicio contra los dos etarras acusados por los hechos quedará hoy por fin visto para sentencia. El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el atentado escuchará los informes finales de las partes. La fiscal y las acusaciones piden 30 años de cárcel para Mikel Carrera Sarobe ‘Ata’, identificado por hasta cuatro testigos como el autor de los tres disparos por la espalda que acabaron con la vida del entonces líder del PP-Aragón; y para Miren Itxaso Zaldua ‘Sahatsa’, quien le habría ayudado en su planificación, ejecución y huida como parte del comando Basajaun. Las defensas reclaman la absolución.

La detención de Ata en 2010 cuando era el jefe militar de ETA permitió reconstruir sus actividades delictivas, hasta entonces poco conocidas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cumple dos cadenas perpetuas en Francia por asesinar a dos guardia civiles en Capbreton y a un policía galo. El país vecino ha concedido su traslado a España para el juicio por el asesinato de Giménez Abad.

El juicio se inició el pasado día 3 en la Audiencia Nacional, y aunque se ha reservado la sala hasta mañana, salvo sorpresa quedará hoy visto para sentencia. Los dos acusados niegan los hechos y aseguran que aquel fatídico 6 de mayo de 2001 se encontraban a cientos de kilómetros de la capital aragonesa. Él en una fiesta popular del País Vasco francés y ella con amigas en un cine de Usurbil (Guipúzcoa). Refrendaron sus coartadas ante el tribunal varios testigos, todos ellos familiares directos o amigos, algunos incluso con vínculos con la banda terrorista.

Por contra, las pruebas presentadas por los investigadores y las declaraciones de los peritos, testigos y agentes propuestos por la fiscal, Ángela Gómez Rodulfo, tratan de demostrar su culpabilidad. Cuatro personas, entre ellas el hijo menor de Giménez Abad, Borja, que le acompañaba el día de los hechos, identificaron "sin ninguna duda" a Carrera Sarobe como el autor de los disparos.

Aunque ha negado su participación en este asesinato, Ata sí reconoció haber sido miembro del comando Basajaun, al que se atribuye la acción. Por ello, la fiscal, junto a la acusación particular, en manos de Carmen Ladrón de Guevara, y de la popular (por la asociación Dignidad y Justicia), han centrado sus esfuerzos en demostrar la implicación de Sahatsa. En su caso, una única persona le sitúa aquel día en el atentado, aunque su declaración fue tajante. "Crucé la mirada con ella. Hay situaciones en la vida que son imborrables, lamentablemente esta es una de ellas", dijo al juez.

Mientras, los investigadores aportaron al juez cartas incautadas en operaciones contra ETA, una de ellas escrita por la acusada, y otra mecanografiada que también se le atribuye, aunque con más dudas. En ellas se vincula la participación en el comando Basajaun de Itxaso Zaldua, que los agentes sitúan como responsable del aparato logístico de ETA cuando la banda daba sus últimos coletazos.

La familia, con la "esperanza" de que se haga justicia

La familia de Giménez Abad llega a la última jornada del juicio con la "esperanza" de que se haga justicia. Manuel, el hijo mayor del político aragonés asesinado por ETA en 2001, espera que "por fin se produzca una sentencia que resuelva el atentado", que se atribuye a Mikel Carrera Sarobe ‘Ata’ y Miren Itxaso Zaldua ‘Sahatsa’.

Por su parte, el hijo menor del entonces presidente del PP-Aragón, Borja, es uno de los testigos clave al haber presenciado los hechos y tras identificar en 2014 a Ata como autor de los disparos. "Le remató con un tercer disparo en la cabeza y me miró a la cara", declaró en la segunda jornada del juicio.

Los acusados, no obstante, aguardan la sentencia del tribunal, presidido por el magistrado Francisco Vieira, en una situación radicalmente distinta. Mientras Ata cumple dos cadenas perpetuas en Francia, Sahatsa lleva tres años en prisión provisional por esta causa, y no tiene, al menos de momento, ninguna otra abierta. De hecho, si los jueces no aprecian pruebas suficientes para condenarla, podría salir en libertad en pocas horas