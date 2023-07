Feijóo apela en Zaragoza a concentrar el voto del cambio para un Gobierno centrado, que no mienta y que evite que España se bloquee

Ni un sitio libre quedaba en la sala del Palacio de Congresos donde se han dado cita los aragoneses para escuchar a Alberto Núñez Feijóo. Eran más de mil personas, y a ellas se ha dirigido el candidato popular a la presidencia del Gobierno para pedir que opten por el voto útil, el voto del cambio, con la promesa de que conformará un Ejecutivo centrado, de unidad, y que impedirá que España se vuelva a bloquear. “El cambio solo depende de los españoles”, ha recalcado Núñez Feijóo, que ha asegurado que el PP está “a menos de 20 escaños” de conseguirlo.

Hasta el 23-J se va a “dejar todas las horas” para lograrlo, tras comprobar en su visita Zaragoza que “tiene el mejor partido posible”. El cambio es, para Feijóo, que los españoles puedan “confiar en su país, en su gobierno y en el presidente".

El líder del PP, que ha puesto en valor el contundente triunfo de Jorge Azcón y los populares aragoneses en las autonómicas y municipales, quiere ganar para que “la verdad venza a la mentira”, porque el cambio, enfatiza, también consiste en “poder mirar a los españoles a la cara".

Ha insistido Núñez Feijóo en aclarar que una cosa es ganar y otra gobernar. “Para nosotros ganar es la llave que abre la gobernabilidad. En el PSOE están dispuestos a gobernar perdiendo”, ha reprochado. Perder y gobernar, a juicio de Feijóo, supone "perturbar la democracia" e "imposibilitar la alternancia".

No ha hecho referencias expresas a temas que podrían ser espinosos en Aragón como la gestión del agua. Tampoco a Vox. Cree que la actual campaña se parece a las últimas autonómicas en Andalucía, las que auparon a la presidencia a Juan Manuel Moreno Bonilla, en contra de lo que se pensaba de inicio, sin tener que recurrir a Vox.

Era el de este domingo un mitin de gran transcendencia para el Partido Popular de Aragón. A él han asistido, encabezados por su presidente, Jorge Azcón, las alcaldesas de las tres capitales de provincia, Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj; los presidentes provinciales, Ramón Celma (Zaragoza), Gerardo Oliván (Huesca) y Joaquín Juste (Teruel), y los candidatos al Congreso y al Senado, Pedro Navarro, Ana Alós y Luisa Fernanda Rudi, entre ellos.

Varias propuestas de Núñez Feijóo son coincidentes con las del PP de la Comunidad. Como la necesidad de tener una sanidad mejor, de impulsar un plan de salud mental, de universalizar las educación infantil de cero a tres años en un plan cofinanciado con las autonomías, como fórmula para facilitar la conciliación.

La fábrica de baterías

El líder popular ha asegurado que, si su partido gana las elecciones, habrá un Gobierno que "garantizará estabilidad para conseguir inversiones". Ha criticado, en este sentido, Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos por recuperar en la campaña la posibilidad de que se instale en Zaragoza la fábrica de baterías de Tata, cuando según Pedro Navarro hay ofertas de empleo para una planta en Coventry (Reino Unido). "No podría volver a Aragón si les miento. No podría", ha recalcado Núñez Feijoo.

La campaña consiste en pedir el voto, y no ha ahorrado en argumentos para hacerlo el líder popular. "Si votamos al PP no habrá sanchismo bloques y bloqueos"; si gana, su Gobierno "repondrá la dignidad de la nación". "Una nación de 500 años no puede fracturarse porque necesitemos los votos de los independentistas de un territorio concreto", ha recalcado.

Ha apelado también Feijóo a los socialistas "decepcionados", a los que les pide que miren al PP como un partido de Estado; a las "personas centradas, moderadas, que saben lo que cuesta llegar a fin de mes"; a las mujeres, al asegurar que su Gobierno será "competente" y "no hará leyes como el sí es sí" y se ha preguntado qué votos de las mujeres busca la izquierda, si el de las que han sido atacadas víctimas de personas "condenadas por violación que vuelven a estar en la calle".

La niña de Rajoy

En el mitin ha recuperado Núñez Feijóo a aquella "niña" a la que hace ya muchos años, también en campaña, se dirigió Mariano Rajoy. Lo ha hecho para defender que hay que diferenciar entre aprobar y suspender y entre ganar y perder.