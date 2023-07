Las Cortes proponen a Azcón como candidato a la presidencia y el PP quiere replicar con Vox en Aragón el modelo de Baleares

El popular Jorge Azcón es ya el candidato a presidir el Gobierno de Aragón. Así lo ha comunicado la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, tras escuchar a la portavoz del PP, Ana Alós, que le ha pedido que no fije la fecha de la sesión de investidura hasta que las negociaciones para garantizar la gobernabilidad "estén maduras". El PP insiste en un Gobierno en solitario y busca un acuerdo programático con Vox, Teruel Existe y el PAR que garantice que con sus 28 escaños podrán sacar adelante los presupuestos y leyes en las Cortes, aunque el apoyo seguro es casi imposible asegurarlo. En su relación con Vox, señala que quieren replicar en Aragón el modelo de Baleares, donde fue suficiente ceder a la extrema derecha la presidencia de las Cortes, como han hecho en la Comunidad, a cambio de su abstención para sacar adelante el Gobierno.

Finaliza la ronda de consultas en las Cortes, con la designación del candidato Jorge Azcón y el rechazo de la izquierda como las únicas certezas. Y los portavoces de los grupos que negocian con el PP han ofrecido visiones contrapuestas. Desde Alejandro Nolasco, de Vox, que negó que la negociación con el PP hubiera comenzado, aunque Alós asegura que sí han intercambiado documentos tanto en Aragón como en Madrid, a Tomás Guitarte, de Teruel Existe, y Alberto Izquierdo, del PAR, que mantienen posturas confrontadas por la pelea por controlar teruel.

Si Vox no acepta el modelo de Baleares, "tendrá que explicar" por qué allí 'sí', con el 14% de los votos se acepta y aquí, con el 11,20%, 'no', ha señalado Alós. Las negociaciones continúan y la única fecha límite es el 23 de agosto, que marcaría una repetición electoral. "Es un escenario al que no estamos dispuestos a llegar", ha reconocido Alós. Por eso el PP necesita cerrar los acuerdos programáticos a distintas bandas, aunque tendría suficiente con los siete votos de Vox.

No ha concretado si la investidura será antes o después del 23 de julio, cuando se celebran las elecciones generales. Alós ha recordado, a modo de precedente, que Javier Lambán no se sometió a la sesión hasta el 31 de julio en su segundo mandato.

Ni Teruel Existe ni Vox han pedido entrar la DGA

Alós ha defendido que, cuando se analizan las preocupaciones de los aragoneses, "hay mucho cuerpo programático". Y no descartan ser capaces de aunar sensibilidades tan alejadas como la de Vox, Teruel Existe y el PAR.

Entre los escenarios de la investidura ha insistido en el que permitiría que Azcón sea presidente con los votos a favor del PP y el PAR y la abstención de Teruel Existe y Vox. Para ello, será preciso esperar a que se normalice la relación entre Guitarte e Izquierdo, con la segunda vicepresidencia de la Diputación de Teruel aún por adjudicar, y con la postura que adopte Vox que, según Nolasco, "no está dispuesto a regalar la abstención".

En el acuerdo programático a cuatro, sería necesario que todos los firmantes se sintieran "cómodas". No piensa Alós que el PP vaya a ser "rehén" de sus socios de investidura, sin una mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos y las leyes. Apunta, incluso, que se podría recurrir al resto del arco parlamentario.

Los acuerdos, cuando se alcancen, serán "públicos" y "transparentes". Y la voluntad del PP será "que se cumplan".