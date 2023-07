Vox avisa al PP de que no se abstendrá para que Tomás Guitarte dé la investidura a Azcón

A cuentagotas, pero con contundencia llegan las valoraciones de Vox sobre la negociación de pactos para la investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón. Y los pasos que están dando los populares, intentando sellar acuerdos con PAR y Teruel Existe para superar la investidura y forzar un gobierno en solitario, no acaban de convencerles. Parece más bien que les inquietan. "El Partido Popular pacta con aquellos que pretenden ponernos un cordón sanitario y que han sido la muleta de Pedro Sánchez cuatro años. Nos disculparán el que no estemos dispuestos a abstenernos para contribuir a nuestra demonización», avisó a través de Twitter Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón.

Nos disculparán el que no estemos dispuestos a abstenernos para contribuir a nuestra demonización. pic.twitter.com/iK0i4VM909 — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) July 3, 2023

De nada le servirán al PP los apoyos de Tomás Guitarte y Alberto Izquierdo si los siete diputados de la extrema derecha se decantan en la investidura por un ‘no’. El apoyo puntual para superar los 28 votos en contra de la izquierda (PSOE, CHA, Podemos e IU) solo es efectivo si los de Nolasco se abstienen.

En la primera negociación con los populares, los de Vox se vieron beneficiados. Les ofrecieron, de inicio, una secretaría en la Mesa de las Cortes y acabaron dándoles la presidencia que ahora ocupa Marta Fernández. La elección de la diputada para dirigir el Parlamento invita a pensar que quien fuera candidato de Vox a la presidencia del Gobierno aragonés, Nolasco, y el que lideró el grupo parlamentario hasta su llegada, Santiago Morón, estarían llamados a ocupar puestos de una relevancia mayor. Las direcciones generales, según fuentes del partido, les saben a poco. No especificaron qué consejerías les irían mejor, aunque hay quien les atribuye Agricultura y Sanidad.

Los diputados de Vox se reúnen hoy Marta Fernández para dejar constancia de su postura sobre la investidura. Comparecerán, después, ante los medios para informar, quizá, sobre la hermética y sosegada negociación entre PP y Vox en Aragón.

En las cuatro autonomías donde la gobernabilidad dependía de un pacto entre las derechas, las sesiones de investidura ya se han convocado. En Baleares, la popular Marga Prohens se somete mañana a la segunda votación; en Extremadura y en Valencia se celebrarán los plenos los días 13 y 14 y en Murcia, donde PP y Vox negocian contra reloj un acuerdo que dé la presidencia Fernando López Miras, empieza mañana. Aragón se queda sola y si la investidura se dilata más allá del 23-J, correría el riesgo de servir a los Santiago Abascal para dar a Alberto Núñez Feijóo un escarmiento, en el caso de que le hiciera falta.

Guitarte y el PP

Contempla el líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, prestar al PP los ‘síes’ que necesite si por el pacto alcanzado en la Diputación de Teruel el PAR decide sumarse a la izquierda con un ‘no’. Lo haría, defiende el de la España Vaciada, para dejar a Vox fuera del Gobierno de Aragón porque "van en contra de la esencia del régimen democrático". Confía, además, en que los de la extrema derecha se conformen con la Presidencia de las Cortes, una cesión que, a tenor de lo recibido en otras autonomías, podría quedarse corta.

Nolasco critica a Teruel Existe por tejer contra ellos un "cordón sanitario" y por haber aupado al socialista Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno central. Y lanza, vía Twitter, otro aviso al PP. "Cuando acaben sus pactos con los socios de Bildu, quizá puedan ponerse a negociar qué medidas podemos consensuar para conformar juntos un Gobierno de alternativa", les advierte.

Tampoco tienen sintonía los de Vox con el PAR, aunque los aragonesistas no ven ningún problema en pactar con ellos. Les exigen, no obstante, que se sumen al acuerdo que Alberto Izquierdo quiere firmar con Jorge Azcón, y que recoge, entre otras medidas, renunciar al trasvase del Ebro. Y en Vox no entienden por qué lo deberían rubricar, porque las cuentas les salen sin el PAR. Fían, por tanto, el futuro del Gobierno de Aragón a su negociación con Azcón.