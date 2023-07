Primer día sin mascarillas en centros sanitarios, residencias y farmacias: entre las dudas y el alivio

El uso de la mascarillas ya no es obligatorio en centros de salud, hospitales, farmacias y residencias, tras la publicación del acuerdo por el que se declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión llega entre dudas y desconcierto inicial entre la población y el alivio por la retirada definitiva del cubrebocas 1.207 días después.

"Hay gente que entra sin mascarilla y al vernos a nosotros, que ya no la llevamos, se la quita", reconoce la farmacéutica Elena Brosed. Había ya muchas ganas por que llegara este momento, reconoce, al mismo tiempo que asegura que debe imperar el "sentido común". Los expertos aconsejan mantener la "prudencia" y apelan a la "responsabilidad individual" ante casos de infecciones respiratorias, por ejemplo, sobre todo en contacto con personas vulnerables.

En la farmacia, el primer día sin mascarillas se ha vivido con ilusión, también entre los trabajadores, que ya no llevan el cubrebocas de manera generalizada: "Hay quien desde esta mañana nos preguntan si deben ponérsela, otros se asoman y nos ven sin mascarilla. La gente lo estaba esperando ya". Hay quien desconocía que este miércoles era el primer día de la retirada definitiva de esta medida de protección, la última huella de las medidas adoptadas para frenar la transmisión de contagios; otros se habían enterado en los medios. "Llevaban ya días preguntando, porque es verdad que había ganas", cuenta.

En la Farmacia Borau, en Zaragoza, reconocen que hay gente que acude ya sin mascarilla desde hace días: "Ha sido todo un poco confuso, cuando se retiraron del transporte público hay quien pensó que tampoco hacían falta aquí". Este miércoles acudían clientes que, al ver a las profesionales sin la protección, se la quitaban. "En cuanto se ha publicado en el BOE nos la hemos quitado, había ya muchas ganas".

En los centros de salud y hospitales también se podía ver este miércoles a pacientes y acompañantes acudir con mascarilla y sin ella. Compartían espacio quienes la llevaban puesta, quienes dudaban si colocársela o quienes, directamente, no la sacaban del bolso. "Si ya se puede ir sin ella, me la quito, no lo dudo. Ha pasado mucho tiempo y ahora ya nadie habla de covid", relataba una mujer a las puertas de un centro de salud zaragozano. Será también un alivio para el personal sanitario, tras más de tres años conviviendo con el virus en primera línea.

Un paciente zaragozano ha acudido a primera hora de este miércoles al centro de salud de Santa Isabel donde tenía cita para una consulta. Y lo ha hecho ya sin mascarilla, después de conocer la noticia de que se había retirado la obligatoriedad, tras publicarse el acuerdo en el BOE. Era, sin embargo, de los únicos que iban sin la protección, porque la mayoría de los usuarios que estaban en ese momento en la sala de espera no se habían enterado aún de su entrada en vigor, e incluso lo miraban con desconfianza por no llevar el cubrebocas. Su facultativa ha reconocido que se había enterado también justo antes de acudir al trabajo.

Para Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), "esta medida tenía que llegar tarde o temprano". "Hay mucha gente que ya se ha olvidado de las mascarillas y mucha gente que viene al centro de salud no se acuerda que tenía que llevarlas y se tenía que ir a por una". Incluso hay quien volvía a entrar con una mascarilla arrugada, con días de uso, "que ya no es muy eficaz".

"Es volver a la situación prepandemia"

Ya lo dejó claro el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, el martes al término del Consejo de Ministros: "Esta enfermedad ya no constituye una situación de crisis en España», después de que la OMS decretara el fin de la emergencia internacional por la covid. A partir de ahora, su uso no será obligatorio en centros sociosanitarios, sanitarios y farmacias, pero sí "altamente recomendable" en estos espacios: "La situación pasa a ser la misma que había antes de 2020".

De la misma opinión se ha expresado Galindo, para quien "es volver a la situación prepandemia": "Pero nos gustaría trasladar a la población que, aunque se haya retirado la obligatoriedad, si tiene síntomas infecciosos por el bien del resto de pacientes que puedan estar en el centro de salud y del personal sería recomendable que acudan con mascarilla quirúrgica, nueva preferiblemente, para evitar contagios". "Antes, en época de gripe, se juntaba todo el mundo tosiendo, estornudando, y era un caldo de cultivo".

"Los profesionales sanitarios -avanza- seguramente vamos a seguir utilizando mascarillas de protección ffp2 para evitar contagios, porque estamos expuestos a muchos virus, microorganismos y muchas veces te contagiabas. Yo voy a seguir usándola para explorar a pacientes con cuadros infecciosos y vamos a recomendar a la población que se ponga la mascarilla si tiene síntomas infecciosos por empatía y responsabilidad".

A partir de este momento, con el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales, Rafael Marrón, presidente de SEMES Aragón (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias), apela al "sentido común" y a mantener la protección "cuando sea necesario". Aún no se ha recibido ninguna su instrucción al respecto: "Yo creo que la situación epidemiológica actual permite flexibilizar su uso y no tiene sentido llevarla de manera continuada".

Para Juan Antonio Andrés Pinilla, responsable de la comisión de Salud de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), se muestran satisfechos con esta medida, porque "la covid está ya prácticamente como una enfermedad común". "Es una forma de beneficiar a los usuarios de las residencias y a los trabajadores y familiares", adelanta, al mismo tiempo que recomienda utilizar mascarillas para evitar contagios, sobre todo a personas vulnerables, si existen síntomas de enfermedad. "Ha sido mucho tiempo en una situación de burbuja", en referencia a los años en los que se ha mantenido la mascarilla en las residencias de mayores, por lo que hay que extremar la precaución. "Es una buena noticia porque empieza a normalizarse toda la situación", afirma.