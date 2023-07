Segundo asalto de la Evau: "Vengo a por el 13 para entrar en Medicina, me lo juego todo"

Repasos de apuntes de historia de última hora de la II República, Primo de Rivera o la guerra civil, porque aseguran que son los temas que siempre se repiten en los exámenes de Historia de la Evau y, sobre todo, muchos nervios previos hasta el momento de conocer las preguntas. Las escenas se han repetido este martes a las puertas del edificio B de Medicina del campus San Francisco de Zaragoza y de las otras sedes que han acogido la convocatoria extraordinaria de la antaño selectividad. Un total de 1.369 jóvenes se presentan en toda la Comunidad, son alrededor de un centenar más que el año pasado y supone el mayor volumen de estudiantes de la última década.

"Vengo a subir nota, a ver si logro un 13, porque en la ordinaria conseguí un 12, y lo necesito para entrar en Medicina", explicaba Diego Bravo, alumnos del instituto Leonardo de Chabacier de Calatayud. Le ha dedicado horas en las últimas semanas, porque "me lo juego todo", cuenta, para cumplir "mi sueño desde pequeño".

A su lado su padre, Fabián Bravo, reivindicaba que se den facilidades para cursar este grado que siempre está en el podio de las notas de corte de la Universidad de Zaragoza. "Están diciendo que faltan profesionales y nadie pone soluciones como dar más oportunidades a la juventud para que puedan acceder a estudiar lo que quieren", demandaba.

Otros alumnos, como Vera Barrés, del instituto Virgen del Pilar de Zaragoza, acudían por primera vez a la Evau al no haber superado Bachillerato en junio. "Sobre todo le tengo miedo al inglés, que es lo que no aprobé. No me siento muy presionada porque solo necesito un 5 para Trabajo Social y espero conseguirlo", explicaba con confianza en sus posibilidades. Su compañera de instituto, Silke Ramiro, tiene claro que va a hacer un grado superior de Organización de Eventos y Viajes, pero quiere tener la Evau "para no cerrarme la puerta de la Universidad".

Con la "ansiedad subiendo como la espuma" se encontraba Miguel del Ruste, alumno del instituto Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro. Es "muy de letras", se define, pero de la puntuación que logre dependerá hacia dónde se decanta. "Me gustaría Periodismo, pero está clarísimo que no me va a dar la nota, por lo que a lo mejor termino en Historia o Historia del Arte", explicaba. Se mostraba muy crítico con el actual sistema educativo que "valora más que seamos máquinas de memoria que lo que realmente queremos hacer".

La mayoría de los inscritos en la convocatoria actual, 1.035, son de la provincia de Zaragoza, otros 208 se presentan en Huesca y 126, en Teruel. Para ello, la Universidad de Zaragoza ha habilitado sedes en Huesca, Barbastro, Teruel, Alcañiz y Zaragoza. Los resultados los conocerán el próximo 12 de julio, la misma fecha en la que aquellos que aprobaron la ordinaria y se han inscrito en la Universidad de Zaragoza conocerán si han conseguido plaza en el grado deseado.