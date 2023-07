Los veranos en Aragón duran un mes más que hace 80 años

Que los veranos son cada vez más largos y calurosos no es una mera percepción de los ciudadanos sino una realidad comprobable con los datos y la evidencia científica. Un estudio de Benito Fuentes López, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), demuestra cómo el verano "avanza implacable" en España y ese progresivo alargamiento se nota también con contundencia en Aragón.

El especialista ha analizado pormenorizadamente los datos y registros que la Aemet conserva desde 1940 y de la comparación se deduce que "durante las últimas décadas se viene registrando un número de récords de días cálidos y temperaturas máximas superior al esperado por simple variabilidad natural". Es curioso ver cómo en el noreste del país los veranos se vuelven más largos a costa de robar días a la primavera, mientras que en el sur lo habitual es que su extensión la haga a costa del otoño. Así, en Aragón tendría más importancia el fenómeno del ‘primaverano’ que el conocido ‘veroño’, como bien saben los zaragozanos que siempre echan mano de una rebequita cuando se acercan las fiestas del Pilar.

Observando las gráficas de Zaragoza capital, por ejemplo, se ve cómo hace 80 años los días de calor solían comenzar en torno al 20 de junio y cómo en los últimos años se han adelantado a finales de mayo. Lo mismo sucede con el periodo de finalización de estos episodios calurosos: antes comenzaba a refrescar en torno al 1 de septiembre y en los últimos años la temperatura no empieza a caer hasta dos semanas más tarde (en torno al 15 de septiembre).

Registros de Zaragoza, en el estudio llevado a cabo por Benito Fuentes López @metbeni/Aemet

Para realizar sus cálculos, el experto se ha basado en las temperaturas medias diarias (no máximas) de los últimos 82 veranos, eliminando algunos episodios especiales que podrían distorsionar la estadística. Por ejemplo, algunos días de abril de este mismo año presentaron máximas típicas de un mes de julio, pero estas no se incluyen en el estudio porque las mínimas fueron propias de primavera y al calcular la temperatura media se obtienen resultados alejados del promedio veraniego. Además, el meteorólogo de la Aemet estableció un umbral basado en el percentil 30 de la distribución de temperaturas medias diarias. Esto permitió eliminar días atípicos con anomalías negativas muy bajas, que suelen afectar a las cosas gallegas o cantábricas, pero que no suelen darse en Aragón.

Las conclusiones de la investigación de Fuentes López vienen a refrendar los estudios previos de las series de temperaturas, en este caso del climatólogo César Rodríguez, ya evidenciaron que los veranos se van alargando entre 4 y 15 días por década dependiendo de la zona. "En promedio los veranos hoy en día son un mesa más extensos que en el pasado. El veranos se ha alargado más de un 30% en más de la mitad del país e incluso supera el 50% en el este y noreste de la península", apunta el experto.

Aunque las conclusiones de la investigación son rotundas, el científico de la Aemet también señala que "una tendencia ascendente no implica necesariamente que cada verano sea más largo que el anterior: durante la última década, ha habido veranos más largos y más cortos, pero al analizar un período prolongado se observa un predominio cada vez mayor de veranos más extensos y un aumento en su duración".

La gráfica de Teruel capital con el inicio y fin de los veranos según las temperaturas. @metbeni

Y, ¿podrían hacerse predicciones sobre lo que está por venir? ¿Son alarmantes los datos que indican que los veranos en algunos casos duran un mes y medio más de lo que deberían? "Las proyecciones han de hacerse con extrema cautela porque este alargamiento paulatino del verano no es lineal ni monótono", explica el autor del estudio. Así, en las gráficas se ve que "hay épocas con fuertes tendencias y con estancamientos", si bien, en global, sí podría decirse que la curva ascendente se detecta a partir de las décadas de los 80 y 90 del siglo XX.

En este sentido, "es posible que el calentamiento se esté acelerando" y "nos enfrentamos a un futuro en el que los veranos sofocantes y prolongados se convertirán en nueva norma". Este será precisamente uno de los temas que se traten a partir de la semana que viene en el curso de verano de la Universidad de Zaragoza que se celebra en Jaca y que tiene por título ‘Atmósfera, tiempo y cambio climático’. Ahí se darán cita distintos expertos que analizarán, entre otros asuntos, cómo "nunca había habido un calentamiento inmediato tan súbito como el que estamos teniendo en los últimos decenios", en palabras del coordinador del encuentro Eduardo Lolumo.

En el noreste de la península se intensifica la extensión de los veranos. @metbeni/Aemet

Una prolongación de la temporada estival "tiene consecuencias devastadoras para el equilibrio ecológico, la salud humana y la economía", advierten los meteorólogos. "El aumento de las temperaturas extremas y la mayor duración del calor impactan negativamente en los ecosistemas, incrementan los riesgos de incendios forestales y afectan la disponibilidad de recursos hídricos", apostillan desde la Aemet.

Julio ha arrancado con un aumento significativo en los termómetros, aunque los aragoneses aún están a la espera de la primera ola de calor del verano que puede no tardar en llegar. Ya se anunció hace unos días que el verano en la Comunidad se desarrollará con temperaturas por encima de la media habitual y advirtió también de que se esperan mayores precipitaciones, con frecuentes episodios de tormentas respecto a los registrados años anteriores. Según el delegado territorial, Rafael Requena, se deja atrás una primavera más calurosa de lo habitual, con una temperatura de 1,7 ºC más alta que la media registrada hasta el momento. “Las tres provincias han experimentado una subida media notable de temperaturas. En localidades como Híjar, por ejemplo, han estado 2,3 ºC por encima”, apuntó Requena haciendo balance de la primavera "más calurosa de toda la serie histórica desde 1961".