Viajar con las mascotas en verano: cómo llevarlas más seguras

Manuel Lafuente, responsable de la tienda de animales Otegan en Zaragoza, es dueño desde hace siete meses de un perro (de raza teckel) que se ha convertido en "uno más de la familia". De ahí que, de cara a viajar este verano, la seguridad de su mascota sea tan importante como la suya.

"Nos iremos de vacaciones en coche a San Sebastián, donde reside mi padre. Mi perro está acostumbrado a los desplazamientos; lo llevo con un arnés con adaptador para el cinturón de seguridad. Es lo más práctico tanto para la seguridad vial como para la del propio animal. En caso de frenazo, el cinturón da de sí y no sale corriendo asustado, pudiendo provocar un accidente", indica.

También Bruno suele llevarse a su mascota (un galgo con mastín de 3 años) cuando se va a la playa. "Es muy tranquilo. Se pone en el asiento de atrás, atado con el arnés que va cogido en la parte del cinturón de seguridad, y la verdad es que se mueve poco durante el viaje. A veces sí le dejo chucherías o juguetes para entretenerse, pero lo habitual es que se duerma por aburrimiento casi hasta llegar al destino. No tengo red ni nada parecido. Lo peor es que por mucha manta protectora que pongas sobre los asientos los deja siempre llenos de pelo", cuenta este joven zaragozano, que señala que su perro solo se inquieta cuando para a echar gasolina. "Cree que ha llegado y quiere bajar, así que lo paseo un poco por el área de servicio", explica.

Según datos de Anfacc (Asociación Nacional de Alimentos para Animales de Compañía), el número de canes registrados en España ha aumentado hasta los 9,3 millones tras la irrupción de la pandemia. Muchos de ellos serán incluidos en los planes de ocio de sus propietarios, tal y como revela un estudio reciente de Rover.com (red de cuidadores de mascotas y paseadores de perros). El 53% de las personas encuestadas confirmaron que así lo harán.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerdan que el Reglamento General de Circulación obliga a que "los objetos y los animales" que se transportan en un vehículo no interfieran con el conductor. "Esto quiere decir que está prohibido viajar con tu perro suelto, puesto que podría molestarte y, además, ser muy peligroso", advierten. La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que en caso de accidente una mascota suelta multiplica los peligros, "ya que saldría despedida pudiendo dañarse a él o al resto de pasajeros".

Asimismo, Tráfico apunta que más de la mitad de los conductores vive situaciones de riesgo por culpa de no llevar a los animales bien sujetos. De ahí que hable de colocar un separador que impida que ocasione molestias o pueda ser causa de distracciones. "Y es aconsejable utilizar sistemas de retención para mascotas", tal y como se recoge en su página web. Además, la Ley sobre Tráfico contempla multas desde los 80 a los 500 euros ante situaciones de riesgo.

"Lo que más vendemos son los arneses"

En el mercado existen distintos sistemas de sujeción para animales: arneses de uno o dos anclajes, transportines en el suelo o maletero, transportín sujeto con el cinturón de seguridad, jaulas metálicas y rejillas rígidas para el maletero. "Dependiendo del tamaño utilizan unos u otros. Pero, por lo general, lo que más vendemos son los arneses (acolchados) con adaptador para el cinturón de seguridad. Es lo más cómodo, práctico y seguro para el animal. También nos piden transportines, que abultan y tienen que ir con cinturón de seguridad. O los puedes colocar en el maletero en el caso de que tengas un coche grande", explica el responsable de Otegan.

Para la DGT, si las mascotas son pequeñas lo mejor es llevarlas en su transportín en el suelo del vehículo. Y si son grandes, colocar el transportín en el maletero en posición transversal a la dirección de la marcha. "Preferible en este caso, para mayor seguridad, combinar este sistema con la rejilla divisoria", añade. Y advierte de que con el arnés de un solo enganche el animal sufriría lesiones graves o mortales en caso de colisión. "La hebilla del arnés se rompe y el animal choca contra el respaldo del asiento, provocando graves lesiones al conductor en la columna", señala.

Eficacia de los sistemas de retención, según Tráfico. DGT

La empresa vasca Babyauto y la Universidad de Zaragoza están detrás de una investigación "pionera" de 2 años con maniquíes caninos que concluye que existe "un problema grave" para la seguridad del perro y del resto de ocupantes del vehículo con los arneses y correas actuales. En los más de 65 ensayos de choque realizados con arneses o correas convencionales -sometidos a grandes deceleraciones- el resultado fue de rotura o daños "en el 99% de los casos". Los ensayos dinámicos de choque, prototipaje o 'fitting' en diferentes coches se llevaron a cabo en el Impact Laboratory del campus aragonés, en el circuito de Motorland.

"Se ha podido demostrar el riesgo que supone confiar en simples correas ancladas al cinturón de seguridad, ya que ante cualquier impacto o frenazo se rompen por sus partes más débiles y provocan que el perro salga proyectado”, afirma Ibon Maza, responsable de comunicación de Babyauto.

Patente de un arnés con tres anclajes

Al estudio le ha seguido el desarrollo de una patente con la que la firma de sillas infantiles se "anticipa" a marcos regulatorios futuros. Tal y como ha informado, se trata de un sistema para canes que "mejora exponencialmente la seguridad" al utilizar los anclajes Isofix "con los que están equipados todos los vehículos obligatoriamente desde 2013".

Un perro con un arnés desarrollado por la empresa Babyauto con tres anclajes para que viaje en una posición de seguridad, sentado sobre sus cuartos traseros y de frente a la marcha. Babyauto

"Con sus tres anclajes, el arnés está concebido para que el perro viaje en una posición de seguridad, sentado sobre sus cuartos traseros y de frente a la marcha. De esta forma se beneficia de toda la estructura del coche y de elementos de seguridad pasiva como los airbags, como lo hace una persona", detallan desde la empresa, que toma como referencia las mismas exigencias en sujeción segura y estable de las sillas infantiles.

Mientras, la OCU aconseja llevar al perro dentro de una jaula metálica situada en el maletero del vehículo y, si fuera posible, poner una rejilla divisoria para separarlo de la parte de los ocupantes. "Algunos transportines pequeños también pueden ponerse en el suelo, entre los asientos delanteros y traseros. Y los arneses no son muy recomendables porque no suelen soportar la intensidad de un choque a 50 km/h y el perro puede acabar volando hacia los ocupantes", añade.

Por otro lado, están las quejas por denegaciones de embarque a mascotas. Alejandro Marín, delegado de la OCU Zaragoza, señala que en caso de haber incumplido las condiciones del contrato de transporte para llevar a su animal podrían reclamar ese cargo adicional, así como los daños que haya ocasionado el incumplimiento. "Hay revisar las condiciones que establece cada aerolínea, empresa de transporte de viajeros, y ante cualquier duda dejar constancia por escrito de la misma para evitar problemas posteriores", remarca. Al mismo tiempo, recomienda valorar con el veterinario si es idóneo montarlos en un avión. "Si por el tipo de raza puede suponer tener que viajar en bodega con el frío, ruido, etc, al que se ven sometidos. Si no se puede llevar a tu animal de compañía contigo en cabina es mejor dejarlo en una guardería, con algún amigo o en un centro veterinario donde pueda estar atendido el tiempo que no estemos en casa", observa.

Consejos de la OCU para un viaje más llevadero:

Acostumbrar desde pequeño a la mascota a viajar, para que así lo tenga como algo normal.

Educarlo en casa o en la calle para que reconozca el sistema de retención. De esta forma, estará más familiarizado con él cuando lo utilice en el coche.

Usar golosinas o algún tipo de recompensa para que le resulte más fácil acostumbrarse a estos dispositivos.

No permitir que saque ninguna parte de su cuerpo por las ventanillas del vehículo.

Parar cada pocas horas para que camine o haga sus necesidades.

No darle demasiada comida o agua antes del viaje, ya que podría vomitar.

No dejarle solo dentro del coche, podría morir debido a un exceso de calor. Y es que en cuestión de minutos, la temperatura del vehículo en verano puede subir rápidamente con consecuencias fatales.

Medicamentos. A estas recomendaciones de la OCU, habría que añadir que si el animal se pone demasiado nervioso en los desplazamientos o se marea mucho, es aconsejable consultar con el veterinario para que le prescriba algún fármaco.