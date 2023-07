Luis Azcona: "Todos los objetos son un instrumento en potencia"

Debe impresionar actuar en un recinto como el teatro romano de Mérida...

Es un marco increíble. Además, tocamos una composición del griego Iannis Xenakis, un autor muy interesado en la tragedia clásica. Fue muy emocionante.

¿En qué otros grandes escenarios ha tocado?

Más que de escenarios, hablaría de festivales: en el Ensems de Valencia pude tocar en el IVAM y gracias al ciclo Musikagileak, en el Museo Guggenheim.

¿Dónde más le gustaría hacerlo? ¿Cuál es la catedral del sonido?

Quizá el Philharmonie de Berlín, pero he podido estar varias veces en la sala Mozart, que es un escenario importantísimo para solistas extranjeros. La música contemporánea se tiende a programar en sitios más pequeños y tocar en museos me parece maravilloso.

¿De dónde surge su interés por la música?

Con 8 años le dije a mi madre que me quería apuntar a fútbol o a música. Fui a ver un entrenamiento y, al ver a los jugadores correr alrededor del campo, pensé ‘no, esto no’. En las pruebas del conservatorio me vieron aptitudes para trombón o percusión, y con 14 años ya supe que quería ir al Conservatorio Superior de Aragón.

¿Con el objetivo de ser miembro de una orquesta?

Estoy en un momento fluido en el que no sé bien en qué me he especializado ni qué hago. Comparto con Joel Rico un proyecto llamado Mejor Sordo y acabo de recibir por primera vez un encargo profesional de artista sonoro. Mi oficio es el de percusionista ‘free lance’ y maestros como César Peris me azuzan hacia la música contemporánea y la experimentación.

En su perfil de Instagram se lee: «Ruidos vengo que para mí no tengo». Desarrolle...

Es una forma de no tratar mi trabajo demasiado en serio. Tengo una vena gamberra o de disfrute profesional, que creo que viene de mi pasión por el rock. A pesar de la formación académica o clásica, espero no perder nunca el impulso creativo desenfadado, esa pasión experimental casi infantil.

Tiene su estudio lleno de cacharros. ¿Qué es lo más ‘marciano’ que ha hecho sonar?

Amortiguadores de camión, cerámicas rotas, porexpán, vibradores... Todo es un potencial instrumento. Hay una frase del compositor Michael Maierhof que dice: «Tratar los instrumentos como objetos y los objetos como instrumentos». Es la idea que guía mi perspectiva de la percusión.

¿Qué tipo de música guarda entre sus favoritos en Spotify?

Música normal y corriente. Los últimos discos que más he escuchado son los de Iván Ferreiro, Cala Vento, The Guapos... Siempre vuelvo también a Extremoduro, Led Zeppelin, Him... Me interesa igualmente la canción de autor española como Silvana Estrada o Jorge Drexler. Y, claro, siendo de Zaragoza escucho mucho hip hop y me encanta lo último de Sho-Hai.

Ha vivido a caballo entre Zaragoza y Berna. ¿Hay diferentes sensibilidades culturales?

Estudié en Suiza un máster de Interpretación Contemporánea. En mi segundo semestre pegó la covid y España era de los pocos países que –con aforo limitado– programaba conciertos. Al irme fuera y especializarme, sentí que se me valoraba más aquí y fueron meses de coger un avión cada dos semanas. Eso precipitó mi regreso. Es posible que allí se programe más música contemporánea, pero falta respaldo y calor del público.

Al margen de la música, ¿qué otras aficiones tiene?

Estoy muy entregado a la literatura clásica hispanoamericana: me fascina Cortázar, el realismo mágico, el Cela de ‘La familia de Pascual Duarte’...

¿Qué planes de verano tiene?

La gestora cultural Ad Hoc me ha invitado a recorrer tres pueblos de Teruel entre agosto y septiembre para recolector de sonidos. Son localidades del Bajo Martín y me interesa mucho la idea del río, el agua, las hojas, las piedras... También el folclore y los instrumentos tradicionales.