Los escenarios más icónicos del Monegros Desert permanecerán fijos todo el año en el desierto

La última edición del Monegros Desert, que regresó en 2022 tras un parón de ocho años, marcó un antes y un después en la historia del mayor festival techno de España con un récord de 55.000 espectadores llegados de 80 países de todo el mundo, que disfrutaron de 22 horas de música. Una vuelta triunfal que la familia Arnau quiere que deje huella y así será ya que algunos de los escenarios más icónicos permanecerán fijos todo el año.

La organización ha recibido ya el visto bueno del Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca, que acordó en su última reunión, por mayoría de sus miembros, emitir informe favorable a la implantación estable de cuatro estructuras de gran tamaño, entre ellas el Airbus procedente del cementerio de aviones de Teruel reconvertido el año pasado en pista de baile para 800 personas.

Transportaron desde Teruel hasta Fraga un Airbus para convertirlo en pista de baile. Monegros Desert Festival

El festival tiene autorización como un evento recreativo ocasional y por ello, los elementos, instalaciones y recintos empleados eran "efímeras" ya que se montaban y desmontaban por completo cada año (escenarios, carpas, módulos prefabricados, baños portátiles, vallas...). Pero en 2022, la organización quiso sorprender aún más al público y apostó por instalar varias espectaculares estructuras que por sus dimensiones resultaba complicado desmontarlas.

"Con lo que nos costó traerlas, sobre todo el avión, pensamos que no podíamos acabar el festival y desmontarlas de nuevo, y por ello hemos pedido un permiso especial para no tener que moverlas cada año», argumenta Joaquín Cabós, director de producción del Monegros Desert, aclarando que "no son edificios".

En concreto, la autorización afecta a cuatro escenarios:un avión de 63,7 m de longitud y una distancia máxima entre los extremos de sus alas de 60,3 m que se vació por completo para habilitarlo como pista de baile; la Techno Catedral, una obra de ingeniería de 93 m de longitud, 96 de ancho y 16,5 de altura decorada con lonas diseñadas por un artista textil diferente cada año y una estructura de madera laminada encolada de abeto, todo ello con un aforo para 12.000 ‘ravers’; el Industry City formado por contenedores marítimos; y el Artist Village configurado con una locomotora clásica y dos vagones.

El único voto en contra del Consejo de Urbanismo fue el del representante de las organizaciones de protección de la naturaleza al considerar que son "unos elementos totalmente impropios y distorsionantes con el paisaje monegrino que quedarán expuestos al deterioro infringido por el clima extremo de la zona, proporcionando una imagen semejante a un desgüace industrial", justificó este vocal.

En el Artist Villlage hay una locomotora clásica con vagones. Monegros Desert Festival

Aunque el proyecto contempla la posibilidad de emplear estas estructuras para exposiciones artísticas durante todo el año, de momento la organización no lo contempla. No obstante, Cabós asegura que estarían dispuestos a ceder estos espacios a entidades o ayuntamientos interesados en desarrollar proyectos de este tipo. "Si alguien nos lo pide, por nosotros no habría problema siempre que cumplieran con la normativa»" afirma.

Estudian posibles nuevos escenarios

Mientras tanto, continúan los preparativos para la edición del 30 aniversario, que se celebrará el próximo 29 de abril en el mismo emplazamiento cercano a Fraga. El recinto para conciertos y servicios ocupa una superficie de 14,5 hectáreas, a las que hay que sumar otras 34 para los aparcamientos ‘Barcelona’ y ‘Madrid’.

Joaquín Cabós asegura que el montaje será prácticamente igual al del año pasado, aunque están estudiando la opción de incorporar uno o dos nuevos escenarios, pasando de 11 a 13. "Todo lo demás será gemelo a la de 2022".

Sobre la venta de entradas anticipadas, el director de Producción afirma haber superado ya las 37.000. "Quizá no venga tanta gente como el año pasado porque era la gran novedad después de la pandemia y, además, hay mucha más competencia en todos los sentidos. Pero aun así, estamos muy contentos con el ritmo de venta que llevamos», subraya.