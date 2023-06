El Royo Villanova potenciará la investigación y la docencia como hospital universitario

El Royo Villanova de Zaragoza se ha convertido ya en un centro universitario, que potenciará la investigación y la docencia. La consejera de Sanidad en funciones, Sira Repollés, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el director general de Universidad, Ramón Guirado, han firmado este viernes el anexo al concierto entre el Ejecutivo autonómico y la Universidad, después de que se aprobara su conversión en Consejo de Gobierno.

El concierto incluye a partir de ahora la calificación de Hospital Universitario al Royo Villanova, tal y como figura en una placa que se ha colocado junto a la puerta principal, manteniéndose el Hospital Nuestra Señora de Gracia como Hospital asociado a la Universidad. Se suma así a la red de hospitales universitarios de Aragón, que incluye ya al Miguel Servet, al Clínico Lozano Blesa y al San Jorge de Huesca. El acto, que se celebró en el jardín exterior del Royo Villanova, ha contado con la presencia del director del hospital, Javier Moreno; y del gerente del Salud, José María Arnal, entre otros. De este modo, los estudiantes de la Universidad de Zaragoza en el ámbito de Ciencias de la Salud pueden recibir formación en esos cuatro hospitales universitarios de Aragón a partir del próximo curso. “La sinergia que se produce a partir de ahora con la Universidad supondrá una mejora indudable en los resultados en salud de la población. Este es, sin duda, el objetivo que tenemos”, ha asegurado Sira Repollés.

El rector, por su parte, ha reconocido que tras esta calificación hay años de planificación con el hospital y los dos centros formativos más importantes, las facultades de Medicina y de Ciencias de la Salud, para que “el hospital cumpliera las condiciones precisas”. Ambas partes tenían interés en que se convirtiera en centro universitario “para mejorar la capacidad de formación de profesionales de salud, contando todo lo posible con nuestra red pública de hospitales”. “El Royo Villanova, dijo, lleva tiempo recibiendo a nuestro estudiantado, pero sin esta condición que abre muchas más posibilidades para el desarrollo de docencia, investigación y colaboración transversal”.

En uno de los últimos actos de Repollés al frente de la Consejería, aseguró que para el Salud es “un broche de oro” a la labor del Royo Villanova, tanto en docencia como asistencia durante todos estos años. “Llegar a hospital universitario no es fácil”, indicó, y por el momento no se plantea iniciar el procedimiento en otros centros de la Comunidad. “Debe cumplir unos requisitos indispensables que aúnan la excelencia en la asistencia con la excelencia en la docencia y capacidad formativa”, señaló.

En este momento, resumió, el Royo Villanova, que es el hospital de referencia de la margen izquierda, es un centro adscrito, que tiene unidades de docencia, que le permiten formar a estudiantes de Medicina, Enfermería o Fisioterapia, pero con la adquisición de este título de universitario “aumentará la capacidad formativa”. En un curso completo pueden llegar a pasar por este centro hasta 50 alumnos. El convenio permitirá adaptar también a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) la figura laboral vinculada. “Lo que abre esto es muchísimas más posibilidades de investigación con los centros de la universidad y que cada vez tengamos más profesores que puedan otpar a estas plazas vinculadas, que son plazas conjuntas entre la Universidad y la Consejería y que combinan la docencia, la investigación y la asistencia”, detalló Mayoral.

La consejera añadió que el Hospital Universitario Royo Villanova se creó en los años 50 ha tenido una “trayectoria encomiable” en la asistencia y ha sido, especialmente a partir de la pandemia de covid, un centro de referencia para enfermedades infecciosas. Repollés ha aprovechado este acto para “reconocer a los profesionales del hospital el esfuerzo que han realizado en estos últimos cuatro años”, así como “los excelentes resultados que el Hospital ha tenido en el plan de abordaje de la lista de espera”. Además, dijo, está pendiente la ampliación de sus instalaciones. Próximamente saldrá la licitación del plan funcional, “ya tenemos sobre la mesa el plan director”.

Un proyecto para el próximo Ejecutivo

El plan funcional del nuevo Hospital Royo Villanova determinará exactamente con qué especialidades se ampliará la cartera de servicios y dónde se ubicará cada uno, además de los tiempos destinados a su ejecución. La inversión rondará los 100 millones y permitirá duplicar espacios. Constará de un nuevo edificio y de la reforma del actual. “Nosotros confiamos, dijo, que una reivindicación histórica de la margen izquierda, y yo creo que una reivindicación justa de los aragoneses, se tenga en consideración con el Gobierno que entre”. “Estamos en un periodo de transición, estoy en funciones y eso me permite seguir con algunas de las acciones en pro a que este proyecto siga adelante”, que heredará el Ejecutivo que entre. “Nosotros hemos hecho bien los deberes, creo que está justificada la necesidad de tener este hospital en la margen izquierda, el estudio está hecho y la licitación de la redacción del plan funcional está en vías de sacarlo en próximos días, no sé si seremos nosotros los que lo saquemos, pero yo confío que no sea un proyecto que se meta en un cajón, sino que siga adelante porque la población aragonesa se lo merece”.