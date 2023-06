La moda del 'skincare' con envoltorio infantil, ¿crema antiarrugas a los 12 años?

Con los primeros signos de la adolescencia llega -ahora más que nunca- la preocupación por la cara. Las redes sociales están sembradas de vídeos sobre el ya conocido 'skincare' -cuidado de la piel-. Y las tiendas, incluso las de ropa, han incorporado estanterías repletas de cremas y cosméticos muy baratos. Y no solo eso: los 'packaging' -embalajes de los productos- son cada vez de carácter más infantil y el uso de colorines y dibujos ya es habitual.

Un ejemplo son las mascarillas faciales, que en Amazon y otras tiendas físicas se pueden encontrar con un unicornio, un osito o un delfín en el embalaje. O la 'Kids Mask' que vende Mercadona. O las que tienen en Primor con princesas de Disney.

Todo ello hace que el término cosmeticorexia, adicción o obsesión por las cremas, resuene cada vez con más fuerza entre adolescentes y jóvenes. "Existe baja autoestima en edades muy tempranas, entre los 8 y 10 años. Además, las redes sociales tienen una influencia no positiva que no saben gestionar y no comentan con adultos. Ellas asocian el éxito y la popularidad con que tengo que estar guapa. De ahí vienen problemas de alimentación o uso excesivo de cremas", sostiene la psicóloga clínica zaragozana, Marta Sánchez. Además, añade, "los productos están al alcance de todos porque son muy económicos".

A pesar de la creencia actual de algunos adolescentes, "cuantas más cremas no es mejor". "Es muy sencillo: pocas cosas, bien dadas y todos los días", subraya Virginia Barrau, vocal de dermofarmacia del Colegio de farmacéuticos de Zaragoza. La piel, insiste, "no es un envoltorio". "Es el órgano más grande del cuerpo y hay que cuidarlo. Utilizar más productos de los debidos puede ser perjudicial. La piel tiene una microbiota y se puede saturar por exceso de productos", insiste la especialista en Dermatología y Cosmética.

En Instagram y Tik Tok existen miles de vídeos y publicaciones sobre 'skincare'. Instagram

Además, argumenta, "la piel tiene requerimiento por edad". "Es decir, no es aconsejable que un niño de 12 años utilice un antiarrugas. Lo más normal es que a esa edad empiece a tener acné y se trate eso", defiende. Las redes sociales, coincide con la psicóloga, han propiciado estas prácticas. "En los vídeos dicen que hay que utilizar un producto que igual no está testado dermatológicamente y lo que haces es irritar más la piel", critica la farmacéutica, que insiste en que "no se pueden hacer experimentos con la piel".

Para aquellos que quieran cuidar su piel desde una edad temprana, explica Barrau, "que utilicen protección solar y no fumen". "El sol es lo que más envejece", sentencia.

Según la dermatóloga Paz Cerdá, "con 12 años solo hace falta un jabón de ph neutro y protección solar". "Yo diría que no hay término medio. Está el que se ultra cuida y el que no se lava la cara. Sí que hay un grupo de población que está influenciado por las redes sociales en todos los sentidos. No solo en tema de cremas, también, por ejemplo, en tatuarse todo el cuerpo", declara.

Por su parte, Rocío Chello, maquilladora profesional de Elisa García Makeup Academy, coincide con la psicóloga en que "los adolescentes se preocupan en exceso y antes de tiempo por la cara".

"La limpieza e hidratación es importante, pero no excederse con las cremas. Y lo cierto es que cada edad tiene sus tratamientos específicos", sostiene la maquilladora, haciendo referencia a que no se puede utilizar, por ejemplo, un contorno de ojos para evitar bolsas con 12 años.

Al igual que Sánchez y Barrau, Chello cree que las redes sociales están detrás de esta práctica. "El márquetin es cada más agresivo y los niños utilizan muy pronto Instagram o Tik Tok. El 'skincare' está muy de moda y hay miles y miles de vídeos sobre este tema", reconoce.

Hay familias que han percibido que sus hijos pequeños están influenciados por las rutinas de 'skincare' que ven en las redes sociales. "El otro día fui al supermercado con mi hija de 12 años y cuando fuimos a pagar, me encontré con que había metido en la cesta un contorno de ojos para bolsas, arrugas y ojeras. Era de hombre y me dijo que hidrataba más que el de mujer. Ella pensaba que no me iba a dar cuenta porque estábamos haciendo una compra grande", relata sorprendida Arantza Gómez.