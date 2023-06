Marcha LGTBI en Zaragoza: "Nos quieren devolver al armario, pero les van a faltar papeleras"

Miles de personas han recorrido el centro de Zaragoza en la marcha del Día del Orgullo LGTBI tras las elecciones del 28-M para exigir que no se dé "ni un paso atrás" en los derechos reconocidos, se avance en aquellos que están pendientes y se cumplan las leyes trans aprobadas hasta ahora. La afluencia de gente, que ya a las 19.45 abarrotaba las escaleras del Paraninfo, era una presagio de que se iba a vivir una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años. El ambiente festivo, propio de esta jornada, ha convivido con los tintes políticos como reacción a la mayor presencia de Vox en las instituciones aragonesas.

Bajo el lema 'Nuestros derechos se quedan y vamos a por más', una veintena de colectivos han respondido a la llamada de la Plataforma 28 de junio y han tirado de música, sobre todo a ritmo de batucada, y color para reivindicar que las leyes trans "no se metan en un cajón", como se ha exigido en el manifiesto final leído en la plaza del Pilar ante la sede del Departamento de Ciudadanía.

También han demandado a los partidos que han apoyado las leyes trans (la de Aragón salió por unanimidad en las Cortes en 2018) que las hagan "efectivas" y no permitan "retrocesos". Con banderas arcoíris en caras, gorros y camisetas, los asistentes no han dejado de de recordar que "todavía queda mucho por hacer" y que hay que seguir estando alerta.

"Nos quieren devolver al armario, pero le van a faltar papeleras", "No queremos volver al 39" y "Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver" eran algunos de los mensajes que se podían en carteles que aludían a la situación política actual. Otros tiraban de ironía: 'Me caí en la marmita y por eso soy mariquita'. También se han escuchado gritos como "Que no, que no, que no tenemos miedo. Que sí, que sí, que sí que tenemos rabia".

Una manifestación en la que han participado unas 150 personas ha recorrido las calles del centro de Teruel para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. La marcha, que tuvo como puntos de partida y llegada a la plaza del Torico, recorrió las calles del centro de la ciudad coreando distintos lemas en favor de la igualdad de derechos y el respecto social para las personas de todas las opciones sexuales.