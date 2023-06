Día del Orgullo en Huesca: "Quienes no nos apoyan están más envalentonados que antes"

La Coordinadora 28J de Huesca ha organizado este miércoles, Día Internacional del Orgullo LGBT, varias actividades familiares en el Parque Universidad de la capital oscense. Entre otras, han tenido lugar un taller de autodefensa para el colectivo y unos juegos 'queerdicionales', ya que la tradicional marcha por las principales calles de la ciudad se celebró el sábado 24 de junio.

Andrea Longás, portavoz de la Coordinadora 28J, ha señalado que tras el resultado de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo "teníamos claro que esta jornada debía ser muy reivindicativa". "Todos los partidos políticos que podían apoyarnos se han quedado fuera del ayuntamiento y, sin embargo, han entrado la ultraderecha y otras formaciones que nos quieren empujar hacia el armario", ha añadido. Según ha dicho, "tenemos que demostrarles, también a los ciudadanos, que no nos vamos a ir a ninguna parte, que no nos van a borrar y que seguiremos aquí quieran o no".

El colectivo LGTBI también se adelantó este año a la hora de solicitar los permisos para colocar la bandera arcoíris en la fachada del Casino de Huesca, hacer la manifestación y convocar la jornada de hoy (28 de junio). "Lo pedimos pronto por si acaso, porque no nos fiábamos ni un pelo de que el nuevo ayuntamiento nos dejase hacerlo", indica Longás. Recibieron el OK, pero no obtuvieron contestación a la solicitud para poner las banderas. "Las colocamos y cuando vieron que las habíamos puesto dijeron que nos habíamos adelantado un día al plazo así que tuvimos que quitarlas y ponerlas a día siguiente", explica.

Andrea Longás ha manifestado que, en el nuevo contexto político, reciben "el apoyo y el cariño de la gente gente, no de las instituciones". Lo que sí ha cambiado últimamente es que "los chicos blancos adolescentes son muy agresivos con nosotros". La portavoz de la Coordinadora subraya que están viviendo una "dualidad": "Tenemos el respaldo de la ciudadanía pero quienes nos quieren otra vez dentro de armario están más envalentonados que antes y nos lo hacen saber.

Ha contado que en abril organizaron una actividad de espacios seguros "y hubo un par de grupos de chicos que quisieron reventarla, pasando por medio pero al final no se atrevieron". No ha sido la única vez. Hace dos sábados, cuando estaban en una mesa informativa previa al Día del Orgullo, dos compañeras de la Coordinadora 28J "recibieron amenazas, burlas y saludos fascistas por parte de chicos muy jóvenes". "Fue un día muy hostil", ha apostillado Longás.