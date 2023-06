Las claves para el estudio de los alimentos

Elaborar materiales educativos digitales que permitan estandarizar los contenidos impartidos en materia de Ciencia y Tecnología de los Alimentos entre diferentes países europeos, incluyendo una base de datos que describa los principales aspectos implicados en la producción de materias primas y en el desarrollo de alimentos tradicionales e innovadores.

Este es uno de los principales objetivos del proyecto e-Food (E-learning tools for food technology and development education) que recientemente ha congregado en la facultad de Veterinaria de Zaragoza a 20 docentes e investigadores de las cinco universidades que participan en esta iniciativa, que se enmarca dentro del programa Erasmus+.

Un equipo formado por la Universidad de Zaragoza, que ha sido la anfitriona de este último encuentro; la Universidad de Tecnologías Alimentarias de Plovdiv (Bulgaria) -coordinadora del consorcio con el profesor Georgi Kostov como responsable-; la Universidad Claude Bernard, de Lyon (Francia); la Universidad Lucian Blaga, de Sibiu (Rumanía) y la Universidad de Debrecen (Hungría).

"Para la selección de los alimentos en los que se centrarán los contenidos educativos que se van a impartir, se considerarán aspectos como la tradición y la innovación, la sostenibilidad, el valor nutricional o la pertenencia a figuras de calidad arraigadas a los territorios. En nuestro caso, además de trabajar con las figuras de calidad diferenciada aragonesas, trataremos de incluir productos asociados con la gastronomía mediterránea, como el gazpacho o la paella", explica Rafael Pagán, director del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) y anfitrión de esta segunda jornada presencial de este proyecto europeo.

En esta segunda reunión presencial se ha avanzado sobre la elección de la plataforma que se va a emplear para la ubicación de las nuevas herramientas digitales de aprendizaje

La duración de esta iniciativa es de tres años y su financiación ronda los 250.000 euros. A fecha de hoy, y gracias al trabajo de las universidades implicadas, ya se han definido los temas que van a ser tratados en la base de datos, así como el número de materias primas, los productos tradicionales y la innovación en productos y los procesos tradicionales e innovación en procesos. También se ha establecido la estructura de los contenidos y el soporte digital que se va a emplear.

"Como resultado, pretendemos favorecer la modalidad de enseñanza virtual, además de unificar, en la medida de lo posible, los materiales educativos que compartirán los estudiantes de las cinco universidades europeas, facilitando, de este modo, la movilidad de estudiantes y profesores de Ciencia y Tecnología de Alimentos", indica el director del IA2.

Importantes avances

En esta segunda reunión presencial (la primera se celebró en el mes de enero en Bourg-en-Bresse, Francia), se ha avanzado sobre la elección de la plataforma que se va a emplear para la ubicación de las nuevas herramientas digitales de aprendizaje que se van a desarrollar en el marco de los estudios de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Además, los asistentes han debatido sobre los criterios que deben cumplir los materiales que se desarrollen para conformar la base de datos de productos y procesos tradicionales e innovadores de cada país.

"Dentro de este encuentro, los participantes hemos abordado las temáticas y la duración de los cursos que se van a desarrollar: bioquímica de alimentos, microbiología de alimentos, operaciones básicas, tecnología de alimentos, biotecnología alimentaria, higiene de los alimentos, nutrición y dietética, desarrollo de nuevos alimentos, márquetin, etc. Por todo esto, el balance de estos días de trabajo ha sido positivo, ya que ha permitido establecer un equipo de trabajo multidisciplinar de especialistas que, a partir de ahora, van a trabajar de forma coordinada en la elaboración de contenidos digitales que puedan satisfacer la demanda de los estudiantes, así como favorecer su movilidad entre las universidades participantes", apunta Rafael Pagán.

Además de su participación en el proyecto ‘e-Food’, investigadores del Instituto Agroalimentario de Aragón trabajan en el desarrollo de ‘alimentos a medida’ en el marco del proyecto ‘Strengthening the research excellence and innovation capacity of University of Food Technologies - Plovdiv through the sustainable development of tailor-made food systems with programmable properties’, que está financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Bulgaria.