Azcón afirma que el trasvase es "política ficción" y censura la "táctica del miedo" del PSOE

El presidente del PP-Aragón y candidato a la Presidencia, Jorge Azcón, ha sentenciado este viernes que el trasvase del Ebro es "política ficción" y ha acusado al PSOE de utilizar "la táctica del miedo". A su juicio, no hay "ninguna posibilidad" y su partido, ha garantizado, "no va a apoyar nada que tenga que ver con el trasvase".

De esta manera tajante, se ha desmarcado del pacto de gobierno alcanzado en la Comunidad Valenciana por PP y Vox, que se sustenta sobre un acuerdo programático de 50 puntos en el que destaca la defensa de los trasvases “en todas las instancias” y la exigencia de un nuevo pacto nacional del agua. Para los socialistas, se trata de algo "gravísimo" y toda una demostración de que los populares "se han entregado directamente a la ultraderecha y con sus pactos vuelve la derecha más rancia".

El citado acuerdo de coalición establece la protección de los agricultores, y en concreto, del abastecimiento para sus riegos. “Defenderemos en todas las instancias la política de trasvases, como el del Tajo-Segura. En este sentido exigiremos la aprobación de un plan nacional del agua y de un pacto por el agua que respete el derecho a este bien esencial”, recoge literalmente el punto 21 del documento.

Jorge Azcón ha insistido en que, en Aragón, el PP no va a defender el trasvase del Ebro y que el partido lo ha dejado claro "en reiteradas ocasiones". Por ello, ha considerado que se trata de "otra estrategia más" del PSOE de cara a las elecciones generales y la advertido de que le puede pasar factura en las urnas. "Piensa que sus desastrosos resultados en las autonómicas y en las municipales pueden mejorarlos en algo hablando de cuestiones que no son verdad. Y se equivoca si sigue hablando de política ficción, si sigue contándole a los aragoneses cosas que no están ocurriendo más que en la cabeza de los socialistas", ha aseverado.

El líder popular ha destacado que que el único trasvase que se cita en el acuerdo valenciano entre PP y Vox es del Tajo-Segura, que ya existe y que el PSOE del aún presidente de la Comunidad Valencia, Ximo Puig, lo defiende igualmente.

En su comparecencia en las Cortes tras reunirse con el presidente CHA, Joaquín Palacín, en la ronda de contactos para su investidura, Jorge Azcón también ha valorado, a preguntas de los periodistas, otro de los puntos del acuerdo valenciano PP-Vox, el impulso a medidas para erradicar la "violencia intrafamiliar" sin hacer referencia a la machista. Sobre la posibilidad de que se siga el mismo camino en Aragón, ha subrayado que "lo mejor es estar a los hechos" y que en sus cuatro años como alcalde de Zaragoza "no ha habido ni una sola cesión en lo que tiene que ver en la lucha por la igualdad".

Azcón ha considerado que otros partidos políticos quieren "confrontar" cuando la lucha contra la violencia hacia las mujeres "es una prioridad absoluta" de sociedad y de sus gobiernos, mejorando todo lo que se pueda la seguridad de las mujeres, pero hay otro tipo de violencias sobre las que "es bueno que no se cierren los ojos ni se mire para otro lado, y también se atiendan".

Sobre la citada reunión, que durado poco más de un cuarto de hora, el líder de la formación nacionalista le ha trasladado su voto en contra en la investidura, además de garantizar una "oposición constructiva".