Aragón permite a los docentes que logren plaza en el concurso de méritos hacer la oposición del día 17

Aragón permitirá a aquellos docentes que consigan plaza definitiva en el concurso de méritos (correspondiente al proceso de estabilización en el que los aspirantes no han tenido que hacer examen) presentarse también a la oposición de enseñanzas medias que comienza este sábado, 17 de junio. Tanto a las 388 plazas correspondientes al proceso extraordinario (con ejercicios no eliminatorios) como a las 64 del ordinario.

La decisión se toma, según apuntaron desde el Departamento de Educación, con el objetivo de dar "mayor seguridad jurídica" y sigue lo establecido en Cantabria y La Rioja. No lo ven así otras comunidades como Andalucía o Murcia donde no se permitirá. Ante esta disparidad de criterio, los sindicatos cargan contra la "falta de liderazgo" del Ministerio de Educación, que no ha emitido una orden común para todos.

El concurso de méritos se celebró de manera unificada con casi todas las autonomías, por lo que cada interesado pudo solicitar plaza en varias de ellas. En Aragón se ofertaron 321 y hubo más de 5.300 solicitudes. El pasado 29 de mayo se publicó la adjudicación provisional y no se sabe cuándo se dará a conocer la definitiva. Precisamente por esto, Aragón ha optado por permitir que se presenten. "El Ministerio no va a poder publicar a tiempo la resolución que nombra a los funcionarios de carrera con adjudicación definitiva", reconocieron desde CSIF, quienes lamentaron la "inseguridad jurídica" que se produce por el hecho de que cada autonomía tome una decisión.

Fuentes de STEA también criticaron la "falta de liderazgo" estatal y, aunque agradecieron que Aragón haya "aclarado oficialmente su postura", afearon que lo haga "a cinco días de las oposiciones". Asimismo, UGT puso el acento en la necesidad de contar con "criterios unánimes" por parte de la cartera que dirige la aragonesa Pilar Alegría, como así se le pidió, y de que Aragón aclarara su postura. Desde CC. OO. lamentaron que la existencia de dos procesos "extraordinarios paralelos" pueda provocar "distorsiones" y que acaben "judicializados".

Esta decisión beneficia a aquellos aragoneses que habiendo conseguido plaza en el concurso de méritos en otra autonomía, ahora tienen la oportunidad, si quieren, de intentar tener un puesto en Aragón. "En el caso de obtener plaza por ambos procedimientos, se deberá optar por una de ellas", recalca la nota informativa emitida por la DGA.

Las instrucciones del proceso

Educación también publicó este martes las aclaraciones respecto a la prueba del sábado. Este año, como novedad, los tribunales leerán los exámenes teóricos y prácticos por lo que en los criterios de corrección de la parte escrita se destaca la ortografía, la redacción y que sea legible. No obstante, desde CGT lamentaron que no se concrete cómo se puntúan cuestiones como las faltas ortográficas. Además, criticaron que la publicación se produzca tan tarde, "lo que ha provocado nervios y quejas por parte de los opositores".

Este año también se estrena la codificación de los exámenes, asegurando el anonimato del candidato para los tribunales que los tengan que leer. De este modo, "se invalidarán los ejercicios que contengan nombres, marcas o cualquier señal", según se recoge en las aclaraciones.