Evau de un aragonés en el extranjero: “Después de cruzar una frontera para examinarse, han anulado la prueba”

Indignación y muchos nervios entre los padres de los casi 80 estudiantes españoles que estudian 2º de Bachillerato en institutos de la costa oeste de Estados Unidos y Canadá y que tendrán que repetir el examen de la Evau que hicieron la semana pasada en el centro que tiene la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Seattle (EEUU) por "un incidente técnico".

Esta entidad es la encargada de evaluar los expedientes académicos de los estudiantes internacionales y de realizar las pruebas necesarias para que puedan acceder a estudios de grado en las universidades españolas. Algo así como una Evau internacional que se llama Prueba de Competencias Específicas (PCE) y que deben pasar los alumnos españoles que han decidido terminar el bachillerato en el extranjero. Para esta prueba, la UNED dispone de una red de centros fuera de España donde se celebran los exámenes presenciales.

Sin embargo, algo ha pasado con la prueba que se celebró del 7 al 9 de junio en el centro de la UNED en la ciudad norteamericana de Seattle, donde estaban convocados alrededor de 80 chicos y chicas españoles de 17 años. Uno de estos estudiantes es Arturo Periel, un joven aragonés que, aunque nació en Sabiñánigo, reside en Zaragoza y lleva dos años en Vancouver, Canadá, cursando el Bachillerato.

Arturo Periel, que estudia 2º de Bachillerato en Vancouver, tendrá que repetir la prueba de acceso a la universidad en Seattle por una 'incidencia técnica' A.P.

La semana pasada se presentó a las pruebas de la UNED en Seattte. Sin embargo, “el mismo viernes nos llegó un correo electrónico de esta entidad académica en el que nos decía que los exámenes habían sido anulados debido a incidencias técnicas que comprometían el normal desarrollo de las pruebas y que teníamos que contestar en 24 horas para saber si queríamos que repitieran la prueba este mismo miércoles”, dice Pilar Aransanz, madre de Arturo, que no da crédito a lo que está pasando. "En un principio pensé que era mentira, una 'fake'", confiesa la progenitora.

"Nos dijeron que los exámenes habían sido anulados debido a incidencias técnicas"

Cruzar la frontera entre Canadá y EEUU

“Esa noche no pude pegar ojo. No nos lo podíamos creer. Estamos todos los padres indignados y muy nerviosos”, afirma Aransanz. “Después de todo lo que hemos tenido que hacer para que Arturo llegara hasta Seattle a hacer el examen, dicen que lo anulan y que lo tienen que repetir. No es serio”, continua esta madre, preocupada.

Y es que el estudiante tenía que desplazarse desde Vancouver hasta Seattle, cruzar la frontera de Canadá a Estados Unidos y pernoctar 2 noches en un hotel de la ciudad norteamericana para hacer la prueba, que duraba 3 días.

"Para llegar a Seattle, Arturo tuvo que cruzar la frontera entre Canadá y EEUU con un acompañante contratado"

“Al ser menor, no nos permitían que hiciese el viaje solo y tuvimos que contratar a un acompañante adulto para que le llevase en coche -son dos horas y media de viaje- y se hiciese cargo de él para pasar la frontera y, una vez en Seattle, le llevase hasta la sede de la UNED y le acompañase igualmente en el hotel”, relata Pilar. “Nos ha costado 800 euros ir a hacer el examen”, calcula, “pero a otras familias les ha salido por mucho más porque han tenido que coger aviones”, afirma Pilar.

Y después de ese periplo y de esos inconvenientes, "llegan los niños a sus respectivas casas el viernes y nos encontramos con este mail diciendo que tienen que volver a hacer el mismo viaje cuatro días después para repetir una prueba de la que ya se han examinado”, continua Aranzanz, indignada.

Quejas al rector y al defensor del estudiante

“Hemos pedido explicaciones al rector de la UNED y mandado diferentes quejas, también al Defensor del Estudiante de esta universidad, para que den marcha atrás pero no nos han dado más explicaciones”, dice Pilar.

En la carta enviada a la institución, los padres y madres afectados señalan que la situación es "especialmente preocupante porque, de no resolverse favorablemente en unos pocos días, estos estudiantes que no tienen la culpa de las 'incidencias técnicas' que se mencionan se encontrarán en la difícil situación de no poder participar en el proceso de selección de plazas universitarias, que comenzará en breve", argumentan.

Aparte de las implicaciones económicas, las familias aducen "daños psicológicos a los estudiantes, que están siendo considerables, e inferioridad de condiciones frente al resto de alumnos; cursos no finalizados y en plenos exámenes finales de segundo de bachillerato, que también cuentan de cara al acceso a la universidad. Los alumnos no pueden faltar dos semanas en junio", señalan.

La escasez de explicaciones ha dado pie a la especulación: "Pueden haber perdido los exámenes"

La escasez de explicaciones por parte de la institución académica ha dado pie a la especulación sobre las posibles circunstancias de ese ‘problema técnico’. “Algunos padres hablan, incluso, de que hayan podido perder los exámenes, porque no entendemos qué ha podido pasar y no tiene justificación ninguna. Es muy grave porque los niños se están jugando su futuro”, lamenta Aranzanz.

“Hablamos de chicos que son menores, que están muy lejos de sus casas y que han pasado una frontera, cogido vuelos y recorrido grandes distancias para hacer un examen que es fundamental en la vida porque de él depende que les acepten o no en la universidad española que quieren. Esto les está afectando emocionalmente y están muy decepcionados”, añade la progenitora.

La nueva prueba, esta semana o a primeros de julio

Desde la UNED lamentan “enormemente el problema surgido con los exámenes realizados en Seattle en la convocatoria de Pruebas de Competencias Específicas (PCE) de junio de 2023. Somos totalmente conscientes de los problemas que esto implica para los cerca de 80 estudiantes afectados y haremos todo lo posible por facilitar a estos estudiantes su derecho a examen y que puedan participar en los procedimientos de admisión a las universidades españolas en igualdad de condiciones que todos los estudiantes y en los plazos legalmente establecidos”, explican.

Para ello, “cada estudiante afectado podrá indicar en qué lugar se encontrará los días establecidos para la nueva convocatoria, de forma que la UNED tratará de acercar lo máximo posible la ubicación del examen a ese lugar”, añaden, y han ofrecido hacer los exámenes los días 14, 15 y 16 de junio o 3, 4 y 5 de julio en un centro lo más cerca posible del lugar de ubicación de cada estudiante en las fechas mencionadas.

La publicación de las calificaciones de ambas citas se realizará de forma conjunta antes del 10 de julio que es la fecha límite para realizar la preinscripción en las universidades públicas españolas, explica la UNED. A pesar de ello, “va a haber acciones legales por parte de los padres”, avisa Aransanz. “Vamos a reclamar daños y perjuicios para recuperar el dinero que ha costado el viaje en la primera convocatoria”, asegura la madre de Arturo.