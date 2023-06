Ferraz quiere a Alegría como candidata al Congreso y el PSOE-Aragón, a Galeano

La dirección nacional del PSOE quiere imponer a la ministra de Educación, Pilar Alegría, como número uno al Congreso por Zaragoza, mientras el líder en Aragón, Javier Lambán, ha diseñado una lista con afines liderada por el exdiputado nacional Óscar Galeano, ahora parlamentario aragonés que ha revalidado su escaño.

Las 219 agrupaciones locales de Zaragoza y provincia tienen de plazo hasta este martes para celebrar sus asambleas y elevar sus propuestas a la comisión ejecutiva provincial, que se reunirá mañana para aprobar la candidatura a las Cortes Generales. Algunas ya han celebrado este lunes las reuniones, pero el grueso tiene previsto hacerlo hoy, y la consigna emanada del secretario autonómico es clara y, sobre todo, enfrentada a los deseos de Madrid: la lista al Congreso la debe liderar Galeano y al Senado, Florencio García Madrigal, actual comisionado de la Infancia en la DGA.

Fuentes socialistas han reconocido a este diario que la propuesta del secretario general del PSOE-Aragón se ha trasladado a los cargos públicos y responsables de las agrupaciones este martes, por lo que dan por hecho que los nombres planteados serán los que obtengan un abrumador respaldo de las bases. En todo caso, la última palabra la tendrá la dirección nacional, que puede imponer sus designios en la comisión de listas, de la que forma parte el líder provincial, Juan Antonio Sánchez Quero.

La lista planteada sitúa a Óscar Galeano como número 1 por Zaragoza para el Congreso, donde ya tuvo plaza entre 2016 y 2019. El ahora diputado autonómico fue purgado de las listas por Ferraz hace cuatro años y ahora se enfrenta, de nuevo, a la imposición de Pilar Alegría como cabeza de cartel.

No ha trascendido si la inclusión de la ministra hará saltar de la lista a Galeano o si correrá el turno hacia abajo. De momento, la número 2 elegida por Lambán en Zaragoza es Carmen Martínez Urtasun, directora general de la DGA y afín a Carlos Pérez Anadón, al igual que Galeano. El número 3, cifra máxima a la que aspiran los socialistas el 23-J por la provincia, recaería en José Antonio Remón, concejal de Ejea de los Caballeros.

De esta forma, no repetirían en puesto de salida ninguno de los tres actuales parlamentarios socialistas por la provincia. Susana Sumelzo, que también podría ser rescatada por Ferraz en alguna de las dos listas; Noemí Villagrasa, que pondría rumbo a la Diputación Provincial; y Pau Marí-Klosé, que ya ha pedido el reingreso en la Universidad de Zaragoza en la que es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales

En cuanto al Senado, la apuesta es Florencio García Madrigal, comisionado de la Infancia de la DGA en la legislatura que termina, que le acompañarían Manuela Berges, concejal de Pedrola; y Víctor Ruiz, senador y exconcejal del Ayuntamiento de Calatayud. Quedarían fuera Miguel Dalmau y Ana Isabel Villar.

No obstante, el propio Javier Lambán ha dado por hecho este martes que las ministras irán en sus respectivas demarcaciones provinciales por mandato de la dirección estatal y se ha mostrado crítico con que Alegría, encabece la lista por Zaragoza. "Mucho entusiasmo por Alegría no hay y veo que Sánchez quiere colocar a todas sus ministras con la serenidad que me da mi actual situación de sedicente cesante", ha aseverado.

El secretario general del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha dejado muy claro que "nadie" le ha llamado de la dirección para imponerle a Pilar Alegría y que tampoco ha emanado ninguna lista de la ejecutiva provincial. "No se me ocurriría aprobar las listas al Congreso y al Senado sin primarias", ha remarcado.

El dirigente ha indicado que en función de las propuestas que hayan llegar las agrupaciones se ordenará la candidatura por los votos obtenidos por los compañeros. "Siempre ha sido así y hay que respetar la democracia interna que nos hemos dado", ha apostillado.