Lambán descarta liderar la oposición, pero seguirá al frente del PSOE-Aragón hasta el congreso

El presidente aragonés en funciones, Javier Lambán, ha descartado liderar la oposición tras perder las elecciones autonómicas por una cuestión de "higiene democrática", pero seguirá en primera línea política al mantener el liderazgo del PSOE-Aragón hasta el próximo congreso, en 2025. Y en su sucesión, ha aclarado, no admitirá tutelas de Ferraz y ha apuntado, sin decantarse por nadie, que hay "diez o doce personas" que podrían tomar el relevo. "Las herencias teledirigidas no funcionan. El PSOE-Aragón no puede tener un secretario general impuesto desde Madrid", ha añadido, insistiendo en el mensaje de que el partido debe tener "voz propia".

En un desayuno en Zaragoza con periodistas, Lambán no ha aclarado si llegará a prometer el cargo como diputado el próximo día 23 en el primer pleno de la undécima legislatura, hasta el punto de plantear la posibilidad de convertirse en senador por designación autonómica. "Mi acta tendrá un buen uso", ha garantizado tras insistir en que "no es correcto ni adecuado" encabezar la oposición en estas circunstancias. En este caso, tampoco ha apuntado a nadie, se ha limitado a señalar que lo deberá decidir el partido y ni siquiera ha valorado si debería ser alguien que haya formado parte del cuatripartito o un compañero que haya estado al margen de la gestión.

Lambán ha descartado referirse a las listas para las elecciones generales del 23-J y ha remitido a las secretarías provinciales para aclarar quiénes puedan optar. Aunque ha dado por hecho que las ministras irán en sus respectivas demarcaciones por mandato de la dirección estatal, se ha mostrado crítico con que la titular de Educación, Pilar Alegría, encabece la lista por Zaragoza. "Mucho entusiasmo por Alegría no hay y veo que Sánchez quiere colocar a todas sus ministras con la serenidad que me da mi actual situación de sedicente cesante", ha aseverado.

El líder socialista también ha aprovechado para cargar contra su homólogo popular, Jorge Azcón, por pretender "mandar y no gobernar", plantear un "diálogo trampa" y, sobre todo, querer "blanquear" con Teruel Existe y PAR su dependencia de Vox, del que depende su mayoría absoluta pese a pretender dejar a sus siete diputados "detrás de la cortina porque le da vergüenza".

En esta línea, ha subrayado que Azcón "no es nada sin Vox" porque supone su "seguro de vida" y ha lamentado la "deriva preocupante" del PP porque, a su juicio, "no le preocupa la estabilidad" sino su "obsesión enfermiza" por llegar al Pignatelli. Lambán ha contrapuesto la actitud que tuvo el PSOE al formar gobierno en 2015 y 2019, porque entonces sí hubo "luz y taquígrafos" y se cerraron los acuerdos "con transparencia".

El presidente en funciones ha lamentado la "ansiedad absoluta" del líder popular, hasta el punto de "casi suplantar" a las Cortes, en su objetivo de iniciar el traspaso del Gobierno de Aragón, hasta el punto de hacerse llevar por un "exceso" al acusarle el líder popular de estar en rebeldía democrática por rechazar reunirse con él. Y ha asegurado que tras hablar con sus homólogos socialistas que han perdido las elecciones, ha constatado que el traspaso no ha comenzado en ninguna autonomía. "Su ansiedad enfermiza por sentarse en el sillón de presidente es insólita, no existe en ninguna comunidad autónoma", ha apostillado.

Para que no existan dudas de que ha asumido el resultado electoral, ha explicado que ya ha encargado a todos sus consejeros que preparen un informe "exhaustivo" de la situación de los asuntos de sus departamentos. "Con pelos y señales para los que lleguen a continuación a sustituirlos tengan todos los datos y el relevo se produzca con absoluta normalidad y transparencia", ha insistido.

En este contexto, ha incidido en que el PSOE pretende negociar en conjunto la gobernabilidad en los ayuntamientos, en la Diputación Provincial de Teruel (donde podría sumar mayoría con Teruel Existe y el PAR) y en las comarcas. Lambán se ha mostrado abierto "absolutamente a todo", hasta el punto de ceder la presidencia de la DPT a la formación liderada por Tomás Guitarte.