María Saz: “He pasado 20 años muy tristes con el Yak. Perdimos a mi hijo y nos hicieron sufrir mucho”

Este viernes, 26 de mayo, se cumplen veinte años del accidente del Yak-42, donde murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán y Kirguistán. Dos ramos de flores depositados a las 10.30 en el monumento situado en el paseo de Constitución de Zaragoza dejan constancia de una fecha fatídica e inolvidable para sus seres queridos.

No hay ningún acto oficial para recordar a los fallecidos en la capital aragonesa, aunque 21 de ellos estaban destinados en la Base de Zaragoza y otros 6 aragoneses en otras unidades. Familiares y compañeros del Ala 31 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) acuden de forma anónima al monumento a rendirles homenaje.

Un ramo de flores lo ha traído Roberto, un militar que viene desde Tudela (Navarra) para recordar a su mejor amigo, el cabo Javier de la Mano, de 27 años, uno de los 12 miembros del EADA que perdieron la vida en el trágico accidente, y al comandante de la Guardia Civil Javier García Gimeno, también víctima mortal. “Suelo depositar flores todos los años porque es un pequeño detalle. Cuando ocurrió, yo llevé el féretro de mi amigo (en la Base de Torrejón) y luego fue enterrado en su pueblo de León. Yo estuve dos veces destinado en Afganistán y tuve la suerte de volver en un avión portugués”, recuerda.

El otro ramo lo componen gladiolos y claveles. Lo llevan María Saz, de 78 años, y su hija Sandra, zaragozanas que quieren así rendir homenaje a su hijo y hermano: el brigada Sergio López Saz, de 32 años, un experto en desactivación de explosivos que estaba en Burgos e iba a ser trasladado a Pontoneros, en Monzalbarba, donde un pabellón lleva su nombre (como en Retascón, el pueblo zaragozano de su familia).

“He pasado veinte años muy tristes y lloro a menudo. No descanso porque perdí a mi hijo con el Yak, algo que no se pasará en toda mi vida, y hace tres años, a mi marido Abilio”, cuenta María Saz, que reside en Garrapinillos con sus dos hijas (Sandra y Silvia) y las tres nietas.

Flores a las víctimas del Yak-42 cuando se cumplen 20 años del accidente Guillermo Mestre

Una de las familias que recogió los restos de Turquía

Es una de las pocas familias del Yak que acudió en marzo de 2020, poco antes de que se declarara la pandemia, a recoger los últimos restos de su hijo que enviaron desde el Instituto forense Adli Tip, de Estambul (Turquía), en una operación de la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, en la que colaboró la ministra de Defensa, Margarita Robles.

“Fuimos a buscar los restos de mi hijo y cuando murió mi marido Abilio los puse juntos en la tumba"

“Fuimos a buscar los restos de mi hijo (parte de su dentadura) y cuando murió mi marido Abilio, el 6 de julio de 2020, los puse juntos en la tumba", cuenta la madre, quien lamenta el sacrificio que han acumulado las familias del Yak, con los errores cometidos en la identificación de 30 muertos en marzo de 2004 (una semana antes de las elecciones generales y del atentado del 11-M) y la gestión del Ministerio de Defensa cuando era ministro Federico Trillo.

“Mi hijo perdió la vida porque se metió militar, hizo muchos cursos, salió a misiones en el extranjero y… no disfrutó la juventud”, relata la madre. “Solo se preparaba para hacer viajes. Estaba en Tierra, pasó de Huesca a Burgos y no llegó a recibir el traslado a Pontoneros. Era un desactivador de explosivos y yo le decía que un día lo recogeríamos con pala. Con los explosivos no le pasó nada y mira lo que vivió con el avión Yak...”.

Pintada del monumento del Yak en el parque del Oeste, en Madrid. Heraldo

Explica que Sergio López Saz fue reconocido entre los 32 identificados porque llevaba su documentación en el bolsillo del pantalón. Pero cuando se inauguró el monumento conmemorativo en el Parque Oeste de Madrid, en enero de 2022, se olvidaron de poner su nombre y el de otros dos militares más, (Juan Antonio Tornero Ródenas, y el subteniente Pedro Rodríguez Álvarez).

A las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, María Saz asegura que “no tendrán nunca mi voto”, al referirse al Partido Popular. Ella tiene muy claro que el ministro socialista José Bono les ayudó para llevarlos a Turquía y hacer allí las pruebas de ADN para cotejarlos con sus fallecidos porque en España no creían en las autoridades con lo que sufrieron. “Los forenses turcos nos tomaron las analíticas porque allí nos fiábamos y ellos trabajaron muy bien. Aquí nos han hecho sufrir mucho, después de haber perdido a nuestros hijos”, apunta.

Francisco Cardona y Amparo Gil, padres de Francisco J. Cardona Gil, junto al abogado Lepoldo Gay. Enrique Cidoncha

Cardona: "Hemos tenido la verdad, pero no la justicia"

“Hemos tenido la verdad, pero no la justicia”, proclama Francisco Cardona, padre del militar valenciano que murió hace 20 años en el accidente del Yak-42 en Trabzon (Turquía). Aquel 26 de mayo de 2003, él estaba esperando con su mujer Amparo Gil en la Base Aérea de Zaragoza la llegada de su hijo Francisco Cardona Gil, sargento del Ala 31, y fue de los primeros que se enteró de la muerte de los 62 militares españoles, el suceso más grave de la historia del Ejército español.

“No fue un accidente, sino que mi hijo fue víctima del terrorismo político. Estos 20 años no han servido para nada”, lamenta el familiar del oficial el tiempo trascurrido cuando crearon la Asociación de Víctimas del Yak. Poco antes de las elecciones generales de marzo de 2004, los abogados turcos que los defendían junto al despacho de Leopoldo Gay los citaron para contarles que 30 de los 62 muertos no fueron identificados por las autoridades españolas cuando los entregaron el 28 de mayo de 2003 y un equipo de forenses de la Audiencia Nacional tuvo que exhumarlos, reconocerlos y devolverlos a sus familias.

Los Cardona sufrieron que su hijo, el fallecido número 17, fue incinerado por otros familiares y ellos pelearon hasta que el 14 de enero de 2020, la juez María Tardón, titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, pudo entregarles los restos que se guardaron todos estos años en el Instituto Adli Tip en Estambul (Turquía). Eran un diente molar y un hueso alveolo.

“Ahora lo tenemos en un frasco en un mueble de casa”, destaca el padre. “Como nosotros solo hubo dos o tres familias que fueron a recoger los restos. Creo que parte de ellos están depositados en una iglesia cerca del Palacio Real, en Madrid”. La juez le llamó esta semana como apoyo que recibieron de parte de la justicia y de la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, que incluyó en ese reconocimiento para las familias del Yak.

"En realidad, no sé si la democracia española ha aprendido de la muerte de los 62 militares españoles"

Recuerda los daños recibidos por los gobiernos de Aznar o Rajoy (del PP), y la manera de actuar el ministro de Defensa, Federico Trillo, quien fue nombrado como embajador de España en Gran Bretaña. “El Estado fue responsable civil del accidente. En realidad, no sé si la democracia española ha aprendido de la muerte de los 62 militares españoles, visto los ascensos y los nombramientos de algunos responsables después”, critica Paco Cardona.

Este año Paco Cardona no puede venir a Zaragoza por problemas familiares, como ha hecho en otros aniversarios, pero siempre tiene en el corazón poder entrar en la Base Aérea de Zaragoza, cerca del Ala 31, donde están las placas en recuerdo de los militares españoles fallecidos en Turquía aquel 26 de mayo de 2003 y destinados en esa unidad y en el Escalón Avanzado de Despliegue Aéreo (EADA).