Cs-Tú Aragón apela a los indecisos para ser "decisivos" en el futuro de Aragón

La coalición Cs-Tú Aragón ha cerrado este viernes la campaña electoral en el corazón de Zaragoza. Y lo ha hecho, además, acompañada por el líder de la formación naranja, Adrián Vázquez, que por segunda vez en esta campaña electoral se ha desplazado hasta la capital aragonesa. En este acto, los candidatos han apelado a los indecisos con el objetivo de que, tras el día 28, ser "decisivos" en todas las instituciones aragonesas en las que entren. "Vamos a por todas", ha aseverado Vázquez.

"Pactaremos en base al programa y no a izquierda o derecha", ha insistido el secretario general de Cs, quien se ha mostrado preocupado, aunque no sorprendido por la trama de votos robados. En este sentido, ha pedido que se "esclarezca" la situación y se "de seguridad" a los ciudadanos sobre el proceso electoral. "El bipartidismo está acostumbrado a robar dinero y tránsfugas", ha asegurado, en clara referencia a los miembros de la formación que se han ido al PP.

También el candidato a la alcaldía, Daniel Pérez Calvo, ha abordado el "bochornoso episodio" de la compra de votos . Y lo ha comparado con la "compra de voluntades" en referencia al fichaje de "personas de otros partidos" con la pretensión de que "llevándose a esa gente se van a llevar a sus votantes", en alusión a la inclusión en las listas populares de exconcejales de Cs. "¡Vaya chasco que se van a llevar!", ha asegurado.

El candidato también ha criticado el "chantaje" e "intimidación" a los que, a su juicio, ha sometido el PP a los comerciantes por advertirles de que sin esta formación se acabará el programa 'Volveremos' que, ha recordado, impulsó Cs y por tanto, "volverá corregido y aumentado". Y ha apuntado que Cs-Tú Aragón "va a poner el voto al servicio de la gente, personas e intereses de quienes forman Aragón" al estimar que PP y PSOE "lo van a poner en manos de Teruel Existe".

"En Zaragoza y Aragón nos jugamos un gobierno leal y que las políticas se rijan desde el centro y no desde los extremos", ha resaltado el candidato autonómico, Carlos Ortas, quien ha pedido el voto precisamente para que "los extremos no sean decisivos" pero también con el objetivo de que "no sean siempre las clases medias las que tengan que pagar la jugada". Ortas ha asegurado que con Cs-Tu Aragón "habrá políticas de centro, seremos decisivos y lo que importará serán los intereses de las personas".