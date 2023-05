Las almendras de Ainzón triunfan en el universo de Youtube

"A mí me gusta contar lo que sé, para ayudar a los demás y que, de esta manera, disfruten de su trabajo y le saquen todo el rendimiento posible". Así explica Juan Pablo Bellido, agricultor de Ainzón y responsable de la empresa Almendros Aljemi, el porqué de su inmersión en el fascinante universo de Youtube para hablar del mundo de los almendros y sus frutos. Lecciones maestras, concentradas en unos pocos minutos, que han llegado, en algunos casos, a tener más de 130.000 visualizaciones.

"Mis vídeos de Youtube me han dado muchas sorpresas y satisfacciones. En algunos casos, he tenido más de 80.000 visitas en tan solo quince días, algo muy sorprendente ya que el contenido está destinado, exclusivamente, al sector de los productores de almendras y a gente que le gusta este tema. Me escriben día y noche personas de todos los rincones del mundo, españoles, argentinos, chilenos o mexicanos. De hecho, una joven del país azteca, Mª Ángeles, aprovechó mi experiencia para su trabajo de fin de máster", explica.

Juan Pablo cuenta con más de cien hectáreas de almendros en secano y regadío precario que le proporcionan una media de 150 toneladas de almendra en cáscara, lo que significa 60 toneladas de pepita que vende al mejor postor. "Una de las grandes ventajas de este producto es que no dependes de nadie, ni de cooperativas, ni de consejos reguladores ni de intermediarios. Tú decides cuándo y cómo las vendes y, si no te interesa, las dejas almacenadas hasta que consideres, algo que con otros productos no puedes hacer", matiza Juan Pablo.

Este vecino de la localidad zaragozana de Ainzón, habla con una pasión desbordante sobre un sector que conoce prácticamente desde que nació, ya que su interés por las almendras se lo inculcó su padre, Santiago, quien ahora tiene 86 años. Su progenitor ha sido una persona adelantada a su época, un aventajado agricultor que, en la década de los setenta, decidió romper con lo establecido y apostar por una variedad casi desconocida sin importarle lo que los demás pensaron de él.

"Mi padre era una persona muy innovadora y fue a contracorriente, apostando por la guara, la primera almendra de floración tardía, que fue una revolución mundial"

"Hace 75 años, en mi pueblo nadie sabía nada del mundo de los almendros, todo era vid. Y cuando empezaron se decantaron por las variedades largueta y marcona. Mi padre era una persona muy innovadora y fue a contracorriente, apostando por la guara, la primera almendra de floración tardía, que fue una revolución mundial», indica Juan Pablo, quien recuerda que "en esta vida, cuando no haces en el campo lo que hace todo el mundo, te llaman loco o vago, pero luego el tiempo le ha dado la razón y, a fecha de hoy, seguimos recogiendo importantes cosechas en almendros que él plantó hace 70 años y que siguen a pleno rendimiento", afirma.

Gran rendimiento

Un rendimiento que es posible gracias a la apuesta de Juan Pablo por un sistema de poda que él denomina ESE y que se apoya en estos pilares: equilibrio, sostenibilidad y eficiencia en el manejo. Una forma de trabajar que transmite a otros agricultores gracias a los cursos de poda que oferta y a los que han acudido este año más de 150 personas.

"Sin pecar de prepotencia, a fecha de hoy puedo afirmar que se trata de una variedad de almendra que hemos sabido manejar muy bien. No hemos dejado de innovar con ella, obteniendo muy buenos resultados. Ahora mismo, estamos inmersos en nuevos proyectos, transformando el cultivo del almendro de vaso a seto, algo que llevamos haciendo cuatro años con muy buenos resultados", afirma Juan Pablo, quien también está inmerso en la tarea de escribir un libro sobre sus conocimientos sobre este sector, porque el lema de su vida profesional es "vendemos almendras, regalamos salud".

"Ahora mismo, estamos inmersos en nuevos proyectos, transformando el cultivo del almendro de vaso a seto, algo que llevamos haciendo cuatro años con muy buenos resultados"

Y, por si todas estas actividades no fueran suficientes, también organiza visitas, durante los meses de febrero y marzo, para conocer sus campos de almendros en flor. "Este año, más de un treintena de personas han participado en esta iniciativa y se han ido maravillados, porque, además de admirar un paisaje único, han podido disfrutar de un suculento almuerzo campero", explica Juan Pablo, cuyo próximo sueño es contar con una nueva partidora de almendras para atender las demandas que le llegan a través de su web de todo el mundo.