"Hay que apostar por el emprendimiento y la innovación para el desarrollo de Aragón"

Pedro Lozano (Zaragoza, 1989) es cofundador de Imascono, una pujante firma especializada en el estudio de tecnologías inmersivas para la digitalización de las empresas, y el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE). Reconoce que sigue muy de cerca las campañas electorales desde que una profesora de Filosofía en su primer año de carrera le reconcilió con la importancia de la política.

Este emprendedor tiene muy claro cuáles son las propuestas que sugiere a los partidos tanto en el ámbito autonómico como municipal. "Apostar por el emprendimiento, la digitalización y la innovación como ejes clave en el desarrollo socioeconómico. Un dato revelador es que el valor económico de empresas como Apple, Microsoft, Google o Amazon, ya superan de forma individual el PIB de España y Portugal juntos. En un mundo globalizado como el que vivimos es vital dotar a nuestras empresas de mayor competitividad. La calidad de vida de Zaragoza y Aragón es un polo de retención y captación de talento fascinante. Aprovechémoslo", señala.

La educación es otro de los estandartes irrenunciables en su planteamiento. "La educación es la base de cualquier sociedad y por tanto debería ser el foco principal de la política a cualquier escala: local, regional y nacional. Si tengo que proponer un gran tema a tratar sería un pacto de Estado en educación, empezando por los valores más básicos como el esfuerzo y el sacrificio. Hace poco me contaba un entrenador de fútbol que algunos de sus jugadores no querían ir a entrenar, únicamente jugar los partidos", razona.

Lozano esboza su ideal del buen político independientemente de su ideología: "En la actualidad, con toda la polarización que ha provocado la política en la sociedad, diría que ante todo debe ser apaciguador y sensato". Y al cuestionarle si admira a algún líder en concreto, replica: "Admiración tengo por todos los empresarios, autónomos y emprendedores que levantan la persiana todos los días, se parten el lomo y arriesgan su patrimonio. Ellos son el motor principal de nuestra sociedad".

Este zaragozano desgrana su diagnóstico sobre la supuesta desafección entre la ciudadanía y la clase política, aunque lo remacha con un mensaje optimista: "Creo que la política se ha convertido en un círculo vicioso donde los ciudadanos somos tan responsables como los propios políticos. Todos nosotros somos parte del problema, pero por suerte también de la solución. Como digo siempre pequeños gestos suponen grandes cambios. Y como dice el dicho: ‘Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo’. Comencemos por convertir nuestra querida tierra en un ejemplo que podamos replicar a nivel nacional".

La decisión del voto

Como máximo dirigente de AJE, en 2019, en los anteriores comicios, abrió las puertas a todos los partidos para conocer de cerca los respectivos programas electorales. Considera fundamental empaparse y analizar todas las propuestas para elegir cuál será su voto. "Lo hago pensando siempre en qué puede ser lo mejor para el bien general. He votado a diferentes partidos a lo largo de mi vida", revela.

Finalmente, avanza que la noche del 28 de mayo estará muy atento al escrutinio. "Especialmente en los últimos años he seguido de cerca las horas finales de las elecciones y no me he ido a la cama sin conocer el resultado final. Recuerdo que en alguna ocasión me ha cogido en el coche o de viaje y siempre he conectado la radio para estar al tanto de la evolución", concluye.