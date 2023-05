Azcón asegura ayudas directas a la sequía y la construcción de embalses

Los alcaldes populares se han concentrado este jueves a las puertas del Pignatelli para exigir al Gobierno de Aragón que tome medidas para ayudar a agricultores y ganaderos frente a la sequía. Un acto que el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado para prometer que si "Lambán no lo hace", lo hará él. "Lo primero que haga será un plan de medidas para ayudar al campo aragonés. Medidas que no tengan solamente que ver con créditos blandos o la PAC, sino ayudas directas", ha apostillado.

En este sentido, también ha apostado por invertir en "infraestructuras hidráulicas" para regular el agua "en los momentos de bonanza" puesto que ha vaticinado que en el futuro "puede ser que haya más periodos de sequía".

"Es evidente que el PSOE de Aragón y el de Madrid se han equivocado con los falsos ecopopulismos", ha señalado en referencia, entre otras cuestiones, al último plan de cuenca del Ebro. "En el conjunto de Aragón se han eliminado 30 pequeños embalses y en la zona del Bajo Aragón-Caspe, tres", ha apuntado el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, quien ha criticado que el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial sigan "de fiesta" cuando los pueblos "se están muriendo de sed".

"Hoy las cuentas no salen a quien está en el campo aragonés porque sin agua no hay nada que cosechar y sin agua no se puede dar de comer a los animales", ha señalado Azcón, quien ha puesto el foco en que los alcaldes del PSOE "se quedan sin voz" para defender el campo aragonés. "Es muy difícil de explicar que se quiera defender que se quiere una voz propia (en referencia al lema de Lambán como candidato a la DGA) y que cuando hay una sequía extrema esta voz esté silenciada", ha criticado.

Y ha aprovechado este mismo argumento para pedir al barón socialista que, "si quiere tener voz propia", hable de la sequía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mitin que celebra este jueves en Zaragoza. También se ha referido a los 15 millones que le corresponden a Aragón, según ha asegurado, de los 1.400 que va a repartir el Gobierno de España. "Si no esa voz de la que alardea Lambán será simplemente otra mentira", ha apuntado.

"En todos, su principal motor económico es la agricultura y ganadería. Hay zonas de Cariñena, Caspe, Daroca..., donde por primera vez en décadas no van poder sacar sus cosechadoras de los almacenes", ha lamentado Celma, quien ha lamentado que "nadie les está escuchando" ni "dando ningún soporte para salir adelante". "Y en estos momentos nuestros agricultores están desesperados", ha apuntado.