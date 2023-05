Gamarra propone en Zaragoza menos impuestos, trabas e intervencionismo para las empresas

La secretaria general del PP y portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha defendido este miércoles en Zaragoza, a diferencia del Gobierno socialista que preside Pedro Sánchez, menos impuestos, trabas e intervencionismo y más seguridad jurídica para las empresas, emprendedores y autónomos. "Estos -ha resumido- son los principios del PP con los que nos presentamos a las elecciones autonómicas y municipales este 28 de mayo y pronto a nivel nacional".

Gamarra ha participado en un acto con emprendedores que han relatado sus casos de éxito y de segunda oportunidad tras haber fracasado que ha tenido lugar en Impact Hub de Zaragoza y que se ha prolongado durante dos horas. En su intervención, al final del acto, la secretaria general ha abundado al señalar que el 28 de mayo el PP "tiene algo muy grande que hacer" que es revalidar el Ayuntamiento de Zaragoza con la candidata Natalia Chueca, y lograr ganar el Gobierno de Aragón con el candidato Jorge Azcón.

Ha comentado que la política es pensar en quien se quiere volcar un partido y cuando se hace un proyecto de país y los autónomos "son esenciales y la prioridad del PP".

También ha dicho que no ha sido una legislatura fácil, no solo por la pandemia, que ha obligado a innovar, también desde la política y en Zaragoza y en Aragón el PP "lo ha demostrado como los autónomos y emprendedores". Gamarra ha subrayado que los candidatos del PP del 28 de mayo "tienen alma de autónomos y emprendedores y son garantía de éxito porque no les falta coraje, ganas de seguir adelante y se levantan si caen porque buscan otra oportunidad".

A colación ha enfatizado: "Somos un partido de autónomos porque tenemos ese espíritu y funcionamos de esta manera". Cuca Gamarra ha explicado que el PP ofrece una "buena política a los aragoneses y zaragozanos y es la de la palabra que damos para cumplir y de los hechos que es seña de identidad del PP". Ambos aspectos los plantean los populares en esta campaña con vistas también a las elecciones generales ha deslizado.

Ha descrito que España a tenor de los relatos de las mesas redondas es un "país de gente sacrificada, con pasión por sacar proyectos y no irse a otros sitios, sino quedarse en su pueblo, su ciudad y su país y eso representa un gran caudal humano". Por ello se ha declarado "orgullosa" de formar parte de un país de gente que se levanta y dice: "Aquí estoy yo".

A diferencia del Gobierno de España que "ataca con nombres y apellidos a empresarios concretos y demuestra no creer en su tejido empresarial a los que crean riqueza y empleo", el PP "cree en los empresario y desde esa premisa impulsamos nuestras políticas y la primera de las medidas es el respeto a todo el que emprende y es un gran o pequeño empresario". A ello ha agregado el reconcomiendo a lo difícil que lo tienen y el PP les quiere acompañar desde las distintas instituciones.

A juicio de Gamarra no hay que imponer más impuesto y trabas sino aligerar para crear más empleo y tener más trabajadores para lo que ha propuesto que las cotizaciones no suban, "sino que se mantengan".

Ha abogado por eliminar trabas y garantizar segundas y terceras oportunidades y no señalar al que por distintas circunstancias no les ha ido bien. "Queremos -ha abundado- apoyar al que inicia y quiere crecer para que sean más fuertes las empresa existentes y al que lo necesita darle otra oportunidad".

Contar los hechos

El alcalde de Zaragoza y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que crear riqueza es el inicio de todo lo demás y ha hecho un repaso a las empresas que se han instalado este mandato en la ciudad, además de los programas de "éxito" como Volveremos, que ha movilizado 100 millones de euros están adheridos más de 5.000 comercios.

También se ha referido a los 10 millones de euros en microcréditos habilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza o los 3,7 millones de euros que se dedicaban en 2019 a los 14,4 millones de 2022. Asimismo ha enfatizado que los 75.000 euros del convenio con UPTA han permitido condonar 12 millones de euros de deuda de autónomos. "Es difícil hacer tanto con tan poco. Ese es el camino".

Por el contrario ha criticado que el Gobierno de Aragón presidido por Javier Lambán ha tenido que devolver 70 millones de los 140 millones que recibió para ayudar a empresas por la pandemia. Ha cifrado en "cero" los 319 proyectos anunciados por Lambán que supondrían 19.000 millones con la generación de 120.000 empleos.

Por su parte, Natalia Chueca ha anunciado la creación de una Oficina de proyectos estratégicos y de atracción de inversiones para "vender al mundo Zaragoza". También habilitará en el Ayuntamiento una Dirección General de Emprendimiento para ayudar al que se quiera establecer por su cuenta. La candidata a la Alcaldía ha avanzado que creará una Oficina de Sucesiones para que los comercios minoristas tengan quien los siga en caso de jubilación y no haber relevo generacional, ya que el Ayuntamiento será el "facilitador entre oferta y demanda".