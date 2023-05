Soro quiere un bono para que los estudiantes no deban trabajar para mantenerse

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, José Luis Soro, ha propuesto este martes la puesta en marcha de un bono público dirigido a los estudiantes que ahora deben trabajar a la vez para mantenerse, de forma que puedan así centrarse en su formación y "desarrollar al máximo su potencial". Esta es una de las medidas del "plan transversal" que ha presentado para conseguir que los jóvenes se queden en Aragón y no abandonen tampoco sus pueblos para ir a la capital.

Soro no ha querido concretar la cuantía de esta nueva ayuda ni la partida millonaria que haría falta para sufragarla porque, en el caso de volver a gobernar, pretende que la concreción de las políticas que afectan a los jóvenes se hagan con la colaboración directa de los jóvenes.

Acompañado por el candidato municipal de Zaragoza, Chuaquín Bernal, el también consejero de Vertebración del Territorio se ha trasladado a las puertas del campus de San Francisco para defender igualmente el decidido impulso a un parque público de vivienda de alquiler que permita la emancipación, "adaptado a otra forma de vida", con experiencias de vida colaborativa. "Hemos perdido décadas, se han destinado cantidades ingentes de dinero público a la vivienda, pero con un modelo de VPO que ha derivado fondos públicos al patrimonio privado. Si hubiéramos hecho como en otros países, incrementar el parque público de alquiler, ahora estaríamos en una situación completamente diferente", ha aseverado.

Tras ocho años en el Pignatelli y solo 74 viviendas acabadas, el candidato nacionalista ha señalado que han tenido que empezar a construir ese parque "de cero" y cuesta "mucho". Eso sí, ha reivindicado el recurso a fórmulas alternativas ante la falta de fondos suficientes, como la concesión demanial de la residencia de estudiantes del Actur -bloqueada desde otoño por la falta de financiación bancaria por parte de los adjudicatarios- o la permuta de suelo por pisos acabados en Zaragoza y Huesca. "Hay que utilizar todos los recursos posibles", ha subrayado.

Lo que tampoco ha querido es pronunciarse sobre el número de pisos que le gustaría sumar al parque público, al contrario que el presidente aragonés, Javier Lambán, que promete 16.000 viviendas en 20 años o las 4.500 para 2030 de la candidata del PP en Zaragoza, Natalia Chueca. "Me niego a hacer promesas electorales de echar la gorda. Podría decir un número enorme y me niego, porque no es serio", ha manifestado.

Soro ha apuntado que el programa de CHA incluye, además, medidas en empleo adaptado a los jóvenes, el impulso al emprendimiento, la economía social y los nuevos sectores en los que tienen más recorrido.

De la misma forma, ha defendido una formación adaptada a las necesidades del mercado laboral porque son "cambiantes" y, por tanto, "no puede ser algo rígido".

José Luis Soro también ha considerado clave la participación política de los jóvenes, para lo que plantea rebajar la edad para votar a los 16 años y articular forma de participación diferentes, "en la que los jóvenes se sientan cómodos y protagonistas en el diseño de las políticas públicas".