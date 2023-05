Dos sanitarios ucranianos aprenden a colocar prótesis a las víctimas de la guerra en el Hospital Militar

Una médico rehabilitadora y un fisioterapeuta ucranianos se han trasladado al Hospital Militar de Zaragoza para aprender a colocar prótesis en los brazos y piernas de las víctimas de la guerra entre Ucrania y Rusia. Se trata de una iniciativa para que estos especialistas puedan aplicarlo en centros sanitarios de su país y supone parte del apoyo del Gobierno español al Ejecutivo que dirige Volodímir Zelenski frente a la invasión rusa y la guerra que se desató en febrero de 2022.

Los sanitarios ucranianos han llegado este martes a la capital aragonesa en uno de los aviones militares que comunican España con el país en conflicto, al que apoyan los países de la OTAN, y van a permanecer entre dos y tres semanas para aprender con los facultativos destinados en el Hospital General de la Defensa, en Zaragoza.

Su estancia en la capital aragonesa va a coincidir con la primera visita al centro hospitalario de Zaragoza del rey Felipe. Está previsto que llegue el próximo jueves a última hora de la mañana, después de acudir a las maniobras de la OTAN Defender Europe 23 que se celebran desde el pasado 8 de mayo en el campo de San Gregorio con 2.000 militares de seis países.

La ministra Margarita Robles entrega el premio extraordinario de Defensa al director del Hospital Militar, general Juan Antonio Lara, en la antigua Capitanía. Toni Galán

Esta iniciativa se enmarca dentro del apoyo del Ministerio de Defensa a las tropas ucranianas. Fuentes militares señalaron a HERALDO que esta formación específica que van a recibir los profesionales ucranianos de los médicos y fisioterapeutas españoles se centra en la colocación de las prótesis en las extremidades afectadas por explosiones en la guerra.

Esta especialidad supone que van a aprender a utilizar las conocidas como mioeléctricas. Supone que ante la falta de una extremidad superior del cuerpo, esta clase de prótesis son estéticas, tienen bastante fuerza, velocidad y presión, con el fin de que las personas que las utilicen sea muy similar al movimiento real de la extremidad que les falta.

Los expertos señalan que suelen realizar movimientos sencillos mediante contracciones musculares de la persona usuaria, como mover unos dedos mecanizados mediante los impulsos nerviosos de la musculatura de sus brazos.

Según añade el Ministerio, la finalidad de esta formación, que tiene carácter intensivo y se imparte en pequeños grupos, es incorporar con celeridad a nuevos expertos en los centros ucranianos, ya que actualmente hay escasez de estos profesionales especialistas como consecuencia de la guerra.

19 militares ucranianos en Zaragoza

En estos momentos, son 19 los militares ucranianos que siguen en la capital aragonesa de los 53 que han sido atendidos en el Hospital Militar desde que fueron trasladados hace más de un año y en las especialidades del Hospital Miguel Servet.

De los ingresados, hay nueve en la sección de Traumatología y siete en la sección sur del centro hospitalario militar, uno en el Servet y dos en alojamiento externo. En los próximos días podría ampliarse la cantidad de militares que se trasladen desde Ucrania hasta Zaragoza.

Soldados ucranianos y familiares salen por primera vez del Hospital Militar en visita al acuario de Zaragoza

Asimismo, está previsto que buena parte de los heridos ucranianos que están ingresados en el Hospital Militar puedan visitar el miércoles la exposición del Pabellón Puente, tal como hicieron con el Acuario, dentro de las actividades de esparcimiento para hacer más llevadera su estancia en la capital aragonesa durante su recuperación.

El piloto se recupera y puede ser trasladado

Entre quienes están residiendo fuera del centro hospitalario en una vivienda se encuentra el piloto militar Andreii, de 25 años, con su pareja, quien evoluciona después de la operación de la fractura de la vértebra T-12, que es la séptima intervención a las que se ha sometido, entre los tobillos y la espalda, tras sufrir el ataque con un misil ruso que sufrió mientras volaba en una caza.

En una entrevista que concedió a este diario, el piloto detalla que de los once integrantes de la escuadrilla a la que pertenecía solo quedaron vivos dos. “Vi venir el misil desde unos dos kilómetros e hice un giro con el avión hacia la derecha para esquivarlo, pero no sirvió. Yo volaba a unos 900 kilómetros por hora y habíamos ensayado para hacerlo hasta a tres metros del suelo para no ser detectados”, relató.